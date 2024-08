18 años después, la enfermera de Blink 182 sigue rompiendo corazones

Janine Lindemulder es una ciudadana de Oregon que, a sus 48 años, se niega a dejarnos olvidar que en el año 1999 fue la portada del álbum Enema of the state de Blink 182. El pasado julio, el Enema of the state cumplió 18 años, por lo cual Janine le rindió su debido tributo vía Twitter:

La ex modelo de penthouse ha sido conocida en los mundos de la industria de cine para adultos por su carrera como actriz porno. A sus casi 50 años, Janine parece segura de su figura, la cual comparte abiertamente en su cuenta de Twitter. Acá los dejamos con la «enfermera» 18 años después de enamorar a más de uno con su aparición en la portada de Blink.

Videos by VICE

Lea también:

***

Sigue a Noisey en Facebook aquí.