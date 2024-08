Cantemos juntos: estos son los 20 coros más inevitables de la música electrónica

Hay algo que es muy cierto, y es que existen canciones en todos los géneros que son imperecederas, que por alguna razón se quedaron en un pedacito de nuestra cabeza. Y nos pusimos a pensar ¿qué es lo que vuelve a estas canciones una estampa atemporal para su público? En el caso del rock pueden ser temas con riffs memorables, o solos de batería que parten la canción por la mitad; y en el caso del pop todo puede simplificarse a un coro pegajoso que no te sacas ni con una buena sacudida.

En el caso de la música electrónica pueden ser muchas las variables: un bajo bien penetrante, una percusión que ponga a bailar a cualquiera, una melodía profunda, o una voz hipnotizante que suena en el coro, un elemento que muchas veces hace que recordemos una canción toda nuestra vida.

Videos by VICE

Por eso quisimos dedicar este listado a los coros más emblemáticos de la música electrónica. Ya sea por pegajosos, por bien cantados, por emotivos o por el mensaje que transmiten, estas 20 canciones merecen, en el orden que sea, ocupar este listado.

Robin S – Show Me Love

Este clásico de Robin S, aparte de haber sido el inicio electrónico para muchos de nosotros, tiene unas de las partes vocales más inspiradoras y emotivas. Totalmente dedicable para ese que no se decide ni se pone serio.

Mauro Picotto – Komodo

Este track va a seguir apareciendo en nuestros listados eternamente. Y es que tiene todos los elementos: farra, embale, baile y hasta un coro que habla de la salvación de las almas y de una vida mejor.

Donna Summer – I Feel Love

Giorgio Moroder cogió a Donna Summer y la convirtió en la reina del disco, por allá a finales de los 70. En el 77 produjo este track que se convirtió en uno de los más legendarios de la historia de la música en general, con los vocales de esta artista como protagonista.

Moby – Porcelain

Este no es un coro como tal, pero apenas uno escucha la parte vocal, se acuerda del calvito de Moby de una. Aunque muchos no la sabemos completa, la canción habla desde la voz de alguien que está teniendo una tusa bien pesada.

Fatboy Slim – Praise You

Esta es una canción mucho más alegre. Fatboy Slim se hizo este himno a finales del 98, en plena época del big beat, y todavía sigue sonando por ahí.

Daft Punk – One More Time

No es necesario que a uno le guste la música electrónica para saberse esta canción de pi a pa. primero porque no es nada complicada, y segundo porque es una de las canciones más pegajsas y bailables jamás creadas.

The Chemical Brothers – Star Guitar

«You should feel what I feel, you should take what I take…»

Supermode: Tell Me Why

Esta es una canción que no dice mucho, pero que está dentro de ese playlist para gritar a grito herido.

Justice – We Are Your Friends

Un poco más actual pero también clasiquera. Simian y Justice produjeron esta canción, perfecta para corear abrazado de todos tus amigos.

Alice Deejay: Better Off Alone

Una de las canciones noventeras por excelencia, que se planteaba durante el coro una simple pregunta: ¿Crees que estás mejor solo?

C+C Music Factory – Gonna Make you (Everybody Dance Now)

No sabemos si a ese grito de «everybody dance now!» se le puede llamar coro. Solo sabemos que se repite durante toda la canción y que caló hondo en muchos de nosotros cuando esta estuvo de moda.

Stardust – Music Sounds Better With You

Muchos tuvieron esta canción como el soundtrack de una noche de levante, o aún mejor, usaron esta canción como pretexto con el levante.

Moloko – Sing it Back

Moloko la tenían clara con los coros, y lo demostraton con «Bring it Back»: un coro pegajoso, corto y fácil de entender.

Corona – Rhythm of the Night

Uno de los tracks más representativos de los 90, con uno de los coros más cantados alrededor del mundo.

Technotronic – Pump Up The Jam

La parte vocal de este clasicón lo es todo. Desde ese comienzo contundente con «pump at the gym», hasta su coro que suena como «aguaa, que tengo sed».

Crystal Waters – Gypsy Woman

Aunque uno se despista con el nombre, Crystal Waters es conformada por solo la cantante, quien también produjo esta cancionsota, con un coro que no dice nada pero que es la pieza clave del track.

Bob Sinclar – World Hold On

Una canción de mensaje esperanzador, para cuando el mundo se encuentra en crisis, obviamente con un coro universal.

David Guetta feat. Cozi – Baby When The Light



Sentíamos que teníamos que poner algo de David Guetta, porque siempre logra pegar sus temas por todo lado. Escogimos esta porque ese coro nos sigue sonando en la cabeza y porque la canción en sí es una chimba.



Depeche Mode – Personal Jesus



Modjo – Lady (Hear Me Tonight)



Última pero no menos importante. Soundtrack de tantas vacaciones de verano, de tantas fiestas pasadas, de tantas dedicatorias, con una letra que se repite a forma de coro una y otra vez.