Estos 20 videos de MTV marcaron nuestra educación musical

Desde 1990 y hasta el 2005 puede limitarse la edad de oro de MTV, el canal que hizo nuestra generación. Cuando las franjas de Canal 13 o Play TV, los canales musicales nacionales por excelencia, se iban quedando cortas y más bien repetitivas, tomamos el control para ir directo a algunas de estas cadenas de la televisión por cable, que nos daban la música que en ese momento aún no nos brindaba el internet.



Sus listados de Top 80, Top Rock en español, programas como Headbangers Ball en MTV o ¡Movies That Rock! en su hermana VH1, nos dieron las primeras imágenes de todo ese universo musical que iba toteando por fuera y muchos de sus videos son los mismos que, si nos atrapan ahora en plena farra nos aterrizan de vuelta a la infancia, a esa precaria terquedad de descargar mil y un virus por Ares o Emule con tal de tener esos temas en nuestros propios computadores. Ante todo son esos videos que nos reunieron como generación.

Nuestra educación musical casera, y ante todo en las clases media-baja colombiana, fue a punta de rancheras, baladas, boleros, vallenatos y música tropical; la mayoría no tuvimos padres rockeros y heredamos ese gusto provinciano que cargaban sobre todo aquellos que llegaron a Bogotá desde distintas partes del país. Cuando nuestra generación entró en contacto con los videojuegos, con la comida rápida, con Los Simpson y con Radioacktiva; las cosas comenzaron a irse a otro lado. Fue aquí donde MTV entró a ser nuestro mentor musical, moral, estético y ante todo generacional. Con este canal aprendimos cómo era la gente de nuestra edad en otros países, cómo se vestían, si usaban mallas, muchas manillas o sacos roídos de lana; si se pintaban el pelo o dónde se veía más chimbita un piercing; de sus videos nos llegaban las primeras fotos de esas divas o de esos manes que seguramente se asomaron en nuestro despertar sexual y por los cuales veíamos una y otra vez sus clips, sumado a esto el diseño del canal se volvió todo un ícono visual de nuestra generación, una rareza alucinógena absurda. De él tuvimos idea de cómo se veía el mundo más allá de Vicente Fernández y de los 50 de Joselito.

Como muchos canales musicales MTV tuvo su caída, una decadencia total donde las franjas musicales se redujeron notoriamente y se aislaron para darle lugar a realities flojos sobre niñitos malcriados y adolescentes embarazadas en la deprimente clase media-alta norteamericana. De alguna manera, y guardando proporciones obvias, fue el YouTube de nuestra época. De todo ello sólo queda el nombre y por eso recordamos algunos de esos videos que estuvieron ahí cuando Facebook ni Whatsapp asomaban siquiera.

En agosto de 2006 se hizo una transmisión de un ranking que duró dos semanas: «Los 100 videos más MTV» que celebraba 25 años del canal con sus mejores canciones, cada capítulo emitía 10 videos, hasta llegar al número 1 que era ocupado siempre por ´Thriller`de Michael Jackson, no obstante aquí dejamos las más conocidas de los más conocidos.

1. ‘Californication’ – Red Hot Chilli Pepers

Para los amantes de los videojuegos este video era como estar jugando en un Nintendo 64. El video y la canción fue para algunos el primer tema que nos llegó de RHCP y que sin duda alguna nos acercaron a los californianos. Ojalá no se separen tan pronto.

2. ‘Baby One More Time’ – Britney Spears

La reina del Pop se consagró en este video y en la producción audiovisual de principios de siglo como lo que llegó a ser. Aquí todavía conservaba esa faceta de niña buena y despechada que cautivó a gran parte de la fanaticada del pop que esperaba un ídolo que pudiera representar generacionalmente lo que fue Madonna en los ochenta, Spears sin duda lo logró en su época.

3. ‘Smells Like Teen Spirit’ – Nirvana

Aunque todas la canciones y videos de la banda puede ser memorables, hasta en el que tocaron en un Ktronix gringo, este en particular es el que sin duda alguna recordaremos los nacidos en la era del grunge. La historia del barrendero del video que supuestamente era la historia de Cobain en el colegio le agregaba misterio a la pieza, fuera la que fuera este era el clásico de Nirvana en MTV.

4. ‘Walk this way’ – RUN-DMC ft. Aerosmith

¡Qué golazo ese dúo! Esa mezcla de rock clásico, los gritos secos de Steven Taylor, el riff contagioso de Joe Perry junto a los beats raperos de RUN-DMC fueron un éxito total. El video por otra parte es una supuesta contienda que desemboca en un concierto en común donde hip-hop y rocanrol ponen lo mejor de sí para una fusión perfecta. En el rap de esta época, nombres como los de Eminem, Cypres Hill o House of Pain estuvieron en el radar junto a los DMC, todos igual de increíbles.

5. ‘Zombie’ – Cranberries

El video por sí solo era un hit. Ver a Dolores O’Riordan como una especie de diosa dorada gritándole a una sociedad totalmente anestesiada bajo olas inexplicables de violencia era increíble. Los gritos de O´Riordan seguramente eran los de toda un generación a la que nunca le quedó muy clara la razón de la guerra.

6. ‘Freak On a Leash’ – Korn

En la lista de videos animados de los noventa, este sin lugar a duda entra en el panteón por de uno de los primeros que le metía una temática densa con animaciones. Según el mismo Davis, su vocalista, el video hablaba de la profunda explotación por parte de la industria musical, aún así fue uno de los primeros discos con los que conocimos a la agrupación.

7. ‘Virtual Insanity’ – Jamiroquai

La electrónica, el disco, el acid jazz y el funk vieron en Jamiroquai un abanderado del género a principios de siglo y sin lugar a duda esta fue una de las canciones con las que estos géneros llegaron a nosotros y de paso a las discotecas de entonces.

8. ‘Don´t Speak’ – No Doubt

El video más que mostrar un desengaño emocional es una pieza bellísima donde su vocalista, Gwen Stefani desplegó el matiz intenso de su voz que acogía desde susurros clarísimos hasta gritos desgarradores de dolor. Como sea, Stefani fue una figura femenina de la época bastante notoria de toda esa generación.

9. ‘The Beautiful People’ – Marilyn Manson

Si en esa época algo o alguien pudiera ser descrito como el mismísimo diablo era Manson, su estética de cabaret y putrefacción le daban un toque macabro que hasta el día de hoy sigue haciéndolo único en la escena. Con este video muchos tuvimos noticia del «Antichrist superstar».

10. ‘Can’t you get out of my head’ – Kylie Minogue

La australiana le dejó a más de uno el estribillo pegachento de esta canción que alcanzó el puesto número 1 en ventas con su octavo álbum de estudio Fever, en países como Reino Unido, su país nativo Australia, Alemania, España, Francia, Italia, Irlanda. Es una de las canciones con más covers en la historia de la música.

11. ‘What’s up?’ – 4 Non Blondes

La pinta de Linda Perry era la mezcla de lo hippie, lo gitano, rasta y rockero que alguna vez quisimos ser, el video era la nota perfecta de la desorientación y la confusión en general que reinaba en la época. Este sencillo del álbum de 19 93 Bigger, Better, Faster, More! pasó por las listas de los mejores temas en el mundo, así como de los peores temas de la historia según la revista Blender en ese año.

12. ‘Black Hole Sun’ – Soundgarden

Había algo surrealmente perturbador en este video de principio a fin, las sonrisas distorsionadas, los ojos saltones, esa aterradora higiene de la vida norteamericana era algo que el video sacaba a relucir sin asco mientras las voz de Cornell iba pregonando un apocalipsis cotidiano en la vida de esa sociedad enferma de moral y sobrevalorada de rectitud. No solo fue un hit de MTV sino uno de los videos más recordados del recién fallecido cantante.

13. ‘Bitter Sweet Symphony’ – The Verve

Esa melodía tipo música clásica del inicio era lo que cautivaba de golpe. La forma en la que su vocalista, Richard Ashcroft, iba caminando todo el video hacía atrás le ponían un toque psicodélico a la canción; al escucharla daba una sensación de estar oyendo un himno, un sonido algo ceremonial: esta canción consagró a The Verve.

14. ‘Clint Eastwood’ – Gorillaz

El mejor video animado. Esa mezcla entre rap-rock alternativo y los samples de la película «El bueno, el malo y el feo» hacen único este tema. Los videos de Gorillaz siempre la sacaban del estadio y este sin lugar a dudas nos hizo entrar a la banda de la mejor manera.

15. ‘No Rain’ – Blind Melon

La abejita, el riff de la guitarra, el video en pleno potrero, todo daba la sensación de volver a los sesenta. Su vocalista Shanon Hoon le daba ese aspecto tripiado y relajado a la vez que el video se convirtió en un pequeño himno de rebeldía, una canción plena de folk rock.

16. ‘Rock DJ’ – Robin Williams

¿Ha vuelto a sonar algo de Robin Williams después de esto? La canción y el video están diseñados para una fiesta disco, R&B y un montón de pop; es inolvidable la forma en la que el cantante se va despojando de todo lo que tiene encima, desde la ropa, hasta la carne, mucho menos las modelos que van bailando alrededor en patines, fue un hit, sin lugar a dudas.

17. ‘Enter Sandman’ – Metallica

Miedo, poder, ruido y James Hetfield rasgando con su voz a la par de la guitarra de Kirk Hammett, esto es ´Enter Sandman` . Ganaron con este video la categoría de disco de oro en Estados Unidos al vender más de 500.000 copias, esto sin nombrar que es una de las canciones del álbum más premiado de la banda el Black Álbum.

18. ‘Chop Suey’ – Sistem of a Down

Muchos entramos al metal por System of a Down. La apariencia particular de sus integrantes le daban un aspecto pesado, demente y desaforado, así como su sonido. Con este tema la banda comenzó a romper tímpanos de la mejor manera en el mundo del nu-metal. Hasta el día de hoy SOAD sigue toteándola con toda.

19. ‘All the small things’- Blink 182

Si pudiera referenciarse una banda y un video que mezclara esa actitud liberada, fresca, graciosa pero rockera a su vez, serían los Blink 182. Para esta generación «X», ellos encarnaron un sonido mucho más amplio que conjugaba lo más escatológico del pop-punk y del ska mainstream. El resurgimiento de esta nueva oleada de punk californiano tuvo en Blink, Green Day y Rancid muy buenos representantes.

20. ‘In the End’ – Linkin Park

Si no fue con esta canción fue con ´Crawling`o´One Step Closer` y sus videos con los que entramos a Linkin Park, con ellos nos dimos cuenta que esa extraña mezcla de Rap-Rock era increíble sobre todo si se le añadía esa estética computarizada donde gárgolas, desiertos, y árboles mutantes entraban a competir. La voz de Bennington llevaba a sus oyentes entre las voces más suaves hasta los gritos más angustiosos de un momento a otro. Chester Bennington rockeó con toda.