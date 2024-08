El 2019 es el año del regreso del metal dosmilero

Obviamente tuviste taches en tus prendas negras y botas altas, mientras en tu cuarto acompañado de MTV rapeabas (o cantabas lo que fuera ese palabreo) el final de “Freak On a Leash” de Korn. Eras un adolescente incomprendido y lleno de rabia porque la sociedad estaba mal: solo tú tenías la solución a todos los problemas del mundo. Fue esa época dosmilera en donde te enamoraste de los sonidos pesados que se resumen alrededor del heavy metal, nü metal, metal industrial y una que otra banda de thrash metal.

Pues estamos todos salvados, porque el 2019 será el año del regreso de algunas de las bandas más emblemáticas que marcaron nuestra adolescencia tenebrosa y rebelde.

Videos by VICE

Rammstein

Empecemos la lista con el ya conocido regreso de Rammstein, los alemanes que con su metal industrial nos hicieron cuestionar el deseo y el poder. Después de que pasaran por momentos álgidos en los cuáles no tuvieron pensado volver a sentarse a componer, la banda recordada por canciones como “Te quiero puta” y “Du Hast” sacarán antes de mitad de año su séptima placa. Son diez años de silencio que esperamos rompan con toda fuerza y puro metal.

Megadeth

Sigamos ahora con Megadeth, banda liderada por el inventor del meme del Ferrari: Dave Mustaine. Una de esas cuatro agrupaciones que engalanaron los anales del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax, ganándose un puesto entre The Big 4: los grupos precursores del género. Sabemos que ahora Mustaine es cristiano, pero también que David Ellefson en el bajo no ha perdido el rumbo, por lo cual su dieciseisavo álbum es esperado con expectativa, ya que Dystopia, publicado en 2016, fue el renacer de Megadeth.

Korn

De Korn no teníamos nuevas noticias además de que Jonathan Davis, su icónico vocalista, había afirmado que el rock estaba muerto. La última placa que había tenido la banda de nü metal había sido por allá en el 2016 con The Serenity of Suffering, del cual no hubo sencillos memorables. Esperemos que el álbum que están planeando sacar en este 2019, para finales del año, no tenga el mismo carácter olvidable.

Slipknot

Bueno, ¿y qué sucedería si regresa Slipknot? De hecho, ya nos habían adelantado en plena medianoche de Halloween el primer sencillo del álbum que está propuesto para después del verano. “All out life” es un corte agresivo y con las vocales desgarradoras ya conocidas del mismo Corey Taylor, que después de cinco años de silencio, aparece de nuevo con su banda para hacer correr a todas las abuelitas y miedosos de lo oscuro.

Tool

Y el tren no para, porque Tool no solo es inspiración para películas como Aquaman, sino que también trae nueva música para este año próspero y metalero. Uno de los regresos más esperados es este, el de la banda de Maynard James Keenan, quien por trece años no dio ni una palabra, pero que en un tweet dio esperanzas a todos los fanáticos de los sonidos pesados. Dicen que aparecerá en septiembre, pero con Tool nunca se sabe…

https://www.youtube.com/watch?v=R2F_hGwD26g

Deftones

Pero el 2019 no sería el año del metal dosmilero si no contamos a nada más y nada menos que la banda de Chino Moreno: Deftones. Tras ocho álbumes de larga duración, la agrupación de Sacramento, California, regresa tras un álbum debatible como lo fue el Gore de 2016. Con una publicación en Instagram ya sabemos que tendremos más de ese sonido autóctono de la banda de Moreno nacida en la cuna del nü metal.

Lamb of God

Finalmente, para cerrar con broche de oro, presenciaremos el regreso de Lamb of God. Han sido tres años de silencio desde que publicaron Sturm und Drang, su séptimo álbum discográfico que los puso en el radar y por el cual han girado con Slayer abriendo cada uno de sus shows. Sin embargo, no tomaron el camino de las otras bandas, sino que en una entrevista para Metal Injection, el baterista Chris Adler afirmó que habrá una producción nueva para el 2019.

Bueno, y ahora pregúntate: ¿el metal está muerto? Creemos que no, pero ahí verán ustedes.

Bai.

Sigue a Noisey en Twitter.