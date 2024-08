‘2020 Wrapped’ de Spotify es una cápsula del tiempo de nuestra miseria colectiva

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Después de mediados de marzo ya no podíamos ir a los clubes, pasar el rato en los bares, salir de fiesta con los amigos ni cantar canciones en conciertos, y ha habido poco o nulo consumo público colectivo de música. Este año escuchamos música en casa, en privado. El único indicador externo de la popularidad de una canción ha sido la remota posibilidad de escucharla en un automóvil que esté pasando junto a ti. En su mayor parte, nuestro #2020Wrapped de Spotify refleja esta rareza.

Quizá escuchaste a Phoebe Bridgers y solo a Phoebe Bridgers. Quizá estés de alguna manera en el top 0,1 por ciento de oyentes de Taylor Swift. O tal vez, en cambio, pasaste tu año buscando canciones de My Chemical Romance para buscar ese confort nostálgico. Es posible que tu retrospectiva de Spotify 2020 no refleje en realidad tu espacio mental en absoluto. ¿Solo querías poder gritar la letra de “WAP” mientras bebías cerveza junto a tus amigos sudorosos? Nosotros también. ¿Fueron extraños tus hábitos de escuchar música? Los nuestros también. Compruébalo tú mismo y asegúrate de apoyar también a los artistas de manera directa comprando sus álbumes y productos.

Spotify Wrapped me recordó a mí, un tipo blanco de 29 años con barba, que escuché mucho Fleet Foxes este año y tuve una fase de Stereolab bastante fuerte antes de que el mundo entrara en cuarentena. No es sorpresa. Lo que es un poco sorprendente es que, aparentemente, escuché 438 géneros en 2020, incluidos “133 nuevos”. Es ridículo porque tal vez hay 17 géneros musicales reales, cuando mucho. No recuerdo haber escuchado nada que pudiera ser interpretado como “garage-psych” pero según el algoritmo, fue mi cuarto género más reproducido del año. —Josh Terry

Según XTC y “White Noise for Babies”, este año se sintió como si “los sentidos trabajaran horas extras”. —Amy Rose Spiegel

Spotify comenzó diciendo: “Comencemos con una victoria”, lo que implica que más adelante me llamarían perdedor, lo cual es bastante grosero con un cliente que les está pagando. Entre todo lo que escuché, mi canción más reproducida fue “Rascal” de RMR y mi artista fue Alchemist (gracias a sus colaboraciones con Boldy James y Freddie Gibbs). Spotify dice que escuché 1.273 artistas este año, lo cual es quizá demasiado alto, ya que no puedo recordar a más de 1.134. Mis géneros principales abarcaron desde el rap, el pop y el hip hop alternativo hasta el soul indie y el trap, que de alguna manera es diferente del rap. Debido a que escuché “All Business” de Hit-Boy con Benny the Butcher antes de que llegara a 50.000 reproducciones, Spotify dice que soy un pionero cuya próxima misión es encontrar el nuevo “Millennial Pink”. Tuve que buscar en Google “Millenial Pink” para averiguar qué era. Lo único que este análisis de datos de Spotify me mostró es que solo escucho mi lista de reproducción para salir a correr o ir al gimnasio. —Ashwin Rodrigues

¿Qué dice sobre mí este compendio de canciones y artistas que incluye tanto éxitos de Disney como a 100 Gecs? ¿Que soy mamá, pero una razonablemente genial? Me sentiría obligada a explicar por qué Ty Dolla $ign fue mi artista más escuchado mientras que “You’re Welcome” de Moana fue mi canción número uno, excepto que he visto a varios padres en Twitter compartir sentimientos muy similares. Tienes que reírte de todo. —Leslie Horn

Honestamente… quiero un reembolso (sé que es una app gratuita, pero eso no viene al caso). Si bien “Water” de Kehlani es una gran canción, estoy perpleja por cómo quedó clasificada como mi canción más escuchada con la asombrosa cantidad de cinco reproducciones. Sin duda he escuchado más de cinco veces “Dior” de Pop Smoke y “Pussy Fairy” de Jhené Aiko, que ocupan un lugar mucho más bajo en mi lista. Algo en lo que Wrapped acertó es que me quedé atrapada en la década de 2000 durante la mayor parte del año. “Gifts” es mi canción más reproducida de ese periodo, la tocaba en todas partes —el auto, el gimnasio, la casa— y hay toneladas de canciones de B’Day que redescubrí, porque “Suga Mama” te llega de manera muy diferente cuando eres adulta. —Kristin Corry

Cuatro de las cinco canciones que más escuché este año provienen de listas de reproducción que diseñé explícitamente para calmar mi ansiedad, lo que dice prácticamente todo lo que necesitas saber sobre mi año. Como todos los demás, me he sentido estresado, inquieto y miserable, pero canciones como estas me ayudaron a superar la pila de mierda de los últimos 11 meses. Brindo por que el resumen del próximo año esté lleno de buenas melodías. —Drew Schwartz

Ninguno de mis resultados de este año realmente me sorprende; estuve totalmente obsesionada con los nuevos álbumes de Narrow Head y Hum, como verán en nuestras listas de fin de año. Un amigo me puso esa canción de George Clanton, “Make It Forever”, en su auto a principios de enero y quedé obsesionada por completo con ella y claramente se apoderó de mi año. Parece que estuve interesada especialmente en el shoegaze y la psicodelia, probablemente porque necesitaba evadir la realidad, tanto del sillón de mi sala de estar como del mundo en general. —Hilary Pollack

Como un meme (que hice) señaló hace poco, a veces la persona con la que engañas a tu pareja ni siquiera es una persona; es el lanzamiento de Kacey Musgraves de 2018 Golden Hour. Podría haber predicho cómo se vería mi Spotify Wrapped 2020 porque, de hecho, Golden Hour fue lo que más escuché, ayudándome a superar un año de tumulto global y profunda reflexión personal. Tal y como Kacey canta en mi canción más escuchada de 2020, a menudo me sentía “Happy & Sad” (feliz y triste) al mismo tiempo. Si bien eso significa que mi lista de reproducción Wrapped 2020 abarca todo el álbum, más “Never Too Much” de Luther Vandross (soy una tía borracha en espíritu, pero también físicamente), y que mis canciones más reproducidas son todas las del álbum, no estoy avergonzada. La música que escucho mientras estoy sola en casa ni siquiera entra en la lista de las 10 cosas más vergonzosas sobre mí. Así que entraré en la tina de Golden Hour llena con mis propias lágrimas de felicidad/tristeza y me quedaré sumergida hasta que termine esta mierda de año. —Alex Zaragoza

Algo que noté al mirar mi lista de reproducción de canciones más escuchadas es cuántas veces se rompió mi cerebro este año al escuchar la misma canción en loops de una hora. Mis cinco canciones principales me recuerdan de inmediato las tardes individuales que pasé sentada en la cama o en mi escritorio trabajando, simplemente reproduciendo el track una y otra vez. Un día escuché “I Think I’m Going to Kill Myself” de Elton John varias veces seguidas (estoy bien, gracias por preguntar), y otro día fue “The Locomotion” de Little Eva. También me gustaría agregar que Spotify es una compañía terrible y que por favor apoyen a sus artistas favoritos directamente cuando puedan. Necesitan su apoyo este año más que nunca. —Rachel Pick