24 sencillas curacrudas de algunos chefs londinenses

Todas las fotos son de Liz Seabrook. Estilismo d ela comida de Sophie Pryn.

Ya conoces la historia. Una cerveza rápida en el bar se convirtió en dos, luego alguien compró una botella de Jacob’s Creek (hace mucho que fue quincena, ¿está bien?) y antes de que supieras, eran las 3 AM y estabas bebiendo margaritas congeladas y mandando a tu ex memes que ambos solían amar.

Y ahora, solo unas cuantas horas después, la luz del sol que se deja ver a través de tus cortinas baratas te está diciendo indirectamente que ya es de día. Tienes que levantarte. Probablemente no sabes dónde dejaste tu celular y te das cuenta de que es casi seguro que le dijiste algo lamentable a un compañero de la oficina.

La comida es lo único que puede ayudarte justo ahora. Necesitas ayuda y pronto.

¿Sándwich de tocino? ¿Papas fritas? ¿Una taza de té cargada? Decidir qué comer cuando estás crudo siempre es una actividad peligrosa cuando tienes náuseas, pero MUNCHIES está aquí para ayudar. Le preguntamos a algunos de nuestros expertos favoritos del mundo culinario —desde chefs, críticos gastronómicos hasta escritores de comida— qué es lo que comen cuando están súper crudos, cuando solo abrir una aplicación parece una tarea hercúlea.

Pon atención a estos sabios culinarios, han sobrevivido a muchas resacas. Puedes darnos las gracias después, cuando los carbohidratos hayan hecho su trabajo.

Freddie Janssen, preparador de conservas de Londres y autor de Pickled. «Si estoy crudo y tengo el día libre, el desayuno serán dumplings con salsa de soya y Sriracha. Siempre tengo dumplings diferentes en el congelador, kimchi, cerdo o cebollines. Son un excelente alimento para los borrachos y son un buen desayuno para la cruda.

Si todavía tengo cruda después de un día de trabajo, entonces la pizza de mozzarella de Dr. Oetker’s Ristorante siempre es la opción. Le añado anchoas delgadas, arúgula y un poco de aceite de chiles casero para hacerla un poco más elegante. Eso, un vaso de leche helada y una película estúpida para crudear, y así el dolor comienza a desaparecer. Solo para completar la escena, como la pizza en la cama, siempre. Una tabla para picar se convierte en una ‘charola para comer’ la pizza, el vaso de leche y soporte para la laptop.

Podría decir que me encanta estar crudo y lo acepto todas las veces con una especie de ritual. Como mucha pizza».

George Pell, gerente general de L’Escargot en Soho, Londres. «En el suroeste de Francia casi es una regla devorar un cassoulet para intentar recuperarse de los excesos de la bebida. Sin embargo, descubrimos que en Soho un croque monsieur (esencialmente una plancha de queso derretido y jamón en medio de dos rebanadas de pan masa madre con bastante mantequilla) y un vaso frío de champaña es suficiente».

Laurence Isaacson, copropietario de L’Escargot en Soho, Londres. «Media docena de caracoles en salsa de ajo y una vaso de Pernod con hielo, seguido de un expresso doble. Y una caminata al aire libre».

Zuza Zak, autora del libro de cocina polaca Polska: New Polish Cooking. «Mi papá siempre sostuvo que la salmuera de la sauerkraut (o col agria) es la curacrudas polaca. Creo que tiene razón, porque ahora todos están hablando del poder de los alimentos y bebidas fermentadas. Aún así, yo prefiero el jugo de betabel fermentado. Para prepararlo tienes que pelar y rebanar un poco de betabel, cubrirlo por completo con una mezcla de agua caliente y aproximadamente una cucharada de sal de mar. Añado unos cuantos granos de pimienta de Jamaica, una rebanada de pan de centeno y una hoja de laurel. Cubre esto con un paño limpio y espera a que fermente cuatro o cinco días, luego transfiere el betabel a una jarra, cúbrelo con la salmuera y mételo al refrigerador. Puedes tomarlo cada vez que tengas resaca».

King Cook, chef y propietario del restaurante vegano en Londres Cook Daily. «Mi curacrudas favorito definitivamente tendría que ser una sopa de fideos vegana con limoncillo, hojas de limón, muchos chiles y hierbas frescas. ¡Si no estoy resoplando fuertemente por la nariz, entonces la cura no está funcionando!».

Lee Tiernan, dueño y chef de Black Axe Mangal. «O sea, es difícil acabar con una cruda, ¿no? La comida china es muy buena, pero mucho menos accesible. Hay que soportar la cruda y acompañarla con una taza de té, viendo la película Gladiator de Ridley Scott en el sofá, en pants».

Josh Katz, chef y propietario de Berber & Q y Shawarma Bar. «Mi cura para la cruda siempre es un sándwich de masa madre con res en salmuera, de preferencia de Monty’s Deli, quienes hacen la mejor de Londres. Es un alimento para consentirse perfecto y te pone en marcha inmediatamente».

Jackson Berg, líder chef y copropietario de Xiringuito. «San Pellegrino sabor toronja. Es como el elixir de la vida cuando pasa por la garganta. ¡También ir a comer a Yo Sushi! Puedo estar en ese lugar durante horas, mirando la cinta dar vueltas y comiendo sushi con muchísima soya y pasta de wasabi».

Conor Sheehan, mesero y copropietario de Xiringuito. «El agua mineral siempre es un buen primer paso. Luego, cuando estoy listo para comer, un pad thai, rollos primavera y una cerveza es lo que usualmente me repone».

Riaz Phillips, autor de Belly Full: Caribbean Food in the UK. «Vivo en New Cross en el sureste de Londres, así que la cura tiene que ser arroz y chícharos con pollo seco de nuestro Smokey Jerkey. Siempre funciona para todos los que vivimos en el departamento. Supongo que el arroz y los chícharos ayudan a absorber el alcohol, la proteína del pollo te da energía y la salsa ‘Scorpion’ súper picante te despierta de golpe».

Ryan Chetiyawardana, bartender y propietario de los bares White Lyan y Dandelyan. «El superpoder de mi familia es no tener crudas, así que no soy un desastre al día siguiente (afortunadamente), pero aún así me gusta comer ciertas cosas luego de haber estado bebiendo. Sin embargo, lo mejor para mí es una taza de té. Aunque soy un gran defensor del té verdadero, en ese momento uso un té 100 por ciento de bolsa —preparado con agua caliente y leche entera grasosa— servido con tocino y un tattie scone con mostaza y cátsup. No hay nada que este combo no pueda arreglar».

Nuno Mendes, chef portugués en Chiltern Firehouse, Londres (antes chef de Viajante). «Mi cura para la cruda y comfort food definitiva es el congee portugués, que conocemos como canja de galinha. Estaba encantado cuando Ta Ta Eatery abrió en la esquina de mi casa en el este de Londres. La versión de Meng y Ana incluye una salsa verde estilo asiática y la sirven con piel de pollo y palitos de pan».

Daniel Heffy, chef líder de Buyer’s Club en Liverpool. «Mi cura perfecta para la cruda son alitas de pollo picantes, ¡usualmente de KFC!».

Joudie Kalla, autora de Palestine on a Plate. «Mi cura favorita es básicamente no cocinar nada. No me dan crudas a menudo porque no bebo como loca, pero cuando me paso un poco, probablemente termina siendo un sábado, lo cual convierte al domingo en el día perfecto para sufrir. El domingo, un asado con Yorkshire puddings y un vaso grande de Bloody Mary para despertar. Me ha servido muchas veces».

Edson Diaz-Fuentes, chef mexicano antiguamente chef de Santo Remedio en el este de Londres. «No hay mejor cura para la cruda que los chilaquiles verdes con un huevo frito encima, acompañados de un Ojo Rojo (una cerveza con jugo de tomate y salsas picantes). Es delicioso, llenador, picante y delicioso».

Stevie Parle, chef restaurantero de Dock Kitchen, Rotorino, Craft London, Sardine y Palatino. «Lo primero que consigo es café. Mi opción preferida es el café tostado de Craft London, donde también pido alguna pieza de repostería para recuperar carbohidratos que absorban el alcohol. Si durante el día me sigo sintiendo medio mal, lo que me ayuda es una plato grande de bucatini carbonara caliente, ¡la pimienta realmente ayuda a levantarte!».

Ferhat Dirik, chef y administrador de la cuenta de Twitter Mangal 2. «Despierta. Vístete. Sal de tu casa y ve a Mangal 2. Ordena un mezze u orden de aperitivos fríos con pan caliente, un poco de halloumi y, obviamente, nuestra parrillada mixta. Viene con arroz, chile y salsa de ajo. Come la carne con coca. O sea, una Coca-Cola. Pide un baklava y un café turco para terminar. Pide la cuenta, paga en efectivo y deja una buena propina para los pobres meseros. Finalmente, deja una reseña de cinco estrellas en TripAdvisor. Eso me haría muy feliz. Espera, ¿cuál era la pregunta?».

Marina O’Loughlin, crítica de restaurantes del Guardian. «La cura para todos mis males autoinfligidos es un sándwich de tocino con mermelada: pan blanco suave y grueso (nada de artesano, masa madre y esas cosas), untado con mantequilla y una capa generosa de mermelada, de preferencia casera, amarga. Luego cinco (no más, no menos: la cruda me vuelve obsesiva) lonjas de tocino ahumado, frito y crujiente y un poco manchado con, el toque visual, un poco de salsa picante. Un cóctel de aspirina, ibuprofeno y multivitamínicos, y serás invencible de nuevo».

Bruno Loubet, chef y patrocinador de Grain Store. «No soy un gran bebedor, pero si salgo por la noche, al día siguiente siempre necesito un caldo de verduras. Simple, delicioso y lleno de nutrientes, me pone en marcha de nuevo. Un vaso de agua con dos tabletas de multivitamínicos también es necesario. Hará que te sientas mejor al instante».

Missy Flynn, bartender. Antes copropietario de Rita’s, ahora copropietario de Quilombero en Londres. «Honestamente yo sólo tomo un vaso de agua mineral (Badoit o Vichy Catalán) y una pizca de sal. Si no es lo suficientemente estimulante, podría sugerir un trago de leche fría. Pero tienes que abrir el refrigerador, ir por el cartón y regresarlo, y fingir que eso nunca pasó.

O, tomar una lata de atún seguro, escurrir el agua, tomar un tenedor y abrirlo por el centro con un pequeño agujero. Echar mayonesa dentro, porque con una cruda no tienes tiempo de usar frascos. Añade sal y pimienta, revuelve y cómelo todo».

Gabe Pryce, copropietario y chef de Quilombero en Londres. «Cualquier carne fría, jalapeños frescos y huevos fritos, salsa picante Cholula, galletas de maíz (el producto para adulto con la mejor textura que hay), mayonesa, una cerveza y la televisión más cercana a tu cama. Todo en cama. Y de nuevo en cama».

Harneet Baweja, fundador del restaurante italiano Gunpowder en Londres. «Mi curacrudas de preferencia comienza mezclando las sobras de arroz con cebolla, tomate, jengibre y ajo. Lo frío todo con huevos y lo que tengas en el refrigerador. Es una versión rápida y sencilla del arroz masala que sirve muy bien para absorber el alcohol».

Elizabeth Allen, chef y fundadora de Kaizen House, una compañía de restaurantes en Londres. «Yo siempre prefiero un tazón de fideos de cualquier tipo, como pho o ramen con mucho chile y carne».

Meera Sodha, autora de Fresh India and Made in India. «Por lo regular prefiero partes iguales de agua mineral y jugo de manzana para saciar la sed insaciable. Después de eso, solo necesito una aloo paratha o dos para recomponer mi alma. Guardo algunas en el congelador para estas ocasiones y las como con salmuera caliente con un poco de limón y un poco de yogurt al lado».

