25 años después, Caifanes evaporó los temores y lanzó un nuevo tema

25 años es mucho tiempo. Más de lo que se puede pensar. Un cuarto de siglo. La edad de los niñitos que veíamos Caballeros del Zodiaco. El tiempo que ha pasado desde que el PRI mandaba, se fue, volvió y se fue otra vez. El resumen de una vorágine de avances tecnológicos. El cambio drástico en la industria musical. Cientos y cientos de cosas. 25 años es mucho tiempo.

Y sí, han tenido que pasar dos décadas y media, para que Caifanes rompa el silencio, reabra el grifo, evapore los temores, eructe el dolor, y estrene un tema nuevo. Su más reciente material grabado fue el que, a la vez, es discutiblemente su largometraje de estudio más celebrado a la fecha, El Nervio del Volcán, último testamento que teníamos de Saúl, Sabo, Alfonso y Alejandro juntos –aunque el último ya no forma parte formal de la alineación de la banda y fue sustituido por Diego Herrera.

Son 25 años que no han pasado cuando escuchas “Heridos”. Saúl con la mata larga está ahí. Alfonso con rimel en los ojos está ahí. Sabo sin trenza está ahí. No han podido pasar 25 años si vuelven y escriben “debilitado te busco entre sueños, abatido me quedo herido”. Todo el tema tiene envuelta esa aura de melancolía que a la vez destila felicidad, lo que de alguna forma recuerda más a Jaguares que a los propios Caifanes, pero, es parte de eso que se llama evolución ¿no?

El sencillo podría dar pie a la elaboración de un nuevo elepé del cuarteto chilango que, siguiendo su regreso a la tradición de la composición, se presentará en el Vive Latino 2019 el próximo 16 de marzo. Escucha “Heridos” arriba.

