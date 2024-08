Las 25 preguntas sobre Catalunya que se hacen en el resto de España

Lo de que España es una nación de naciones no fue una invención de Zapatero: es una realidad más que empírica si uno se fija en la cantidad de preguntas que nos hacemos los unos sobre los otros. En la cantidad de dudas y chistes que tenemos respecto a los habitantes de la Comunidad de al lado, la mayoría basados en clichés y tópicos de lo más variopintos.

Lo habrás comprobado en tus propias carnes: si eres murciano, seguramente alguien se haya sorprendido alguna vez al comprobar que sabes hablar, si eres gallego te habrán preguntado si conoces a narcotraficantes míticos, si eres andaluz estarás hasta las narices de que te repitan la mítica broma de la siesta y si eres catalán seguramente te hayan preguntado más de una vez —y más de diez— si te prohibían hablar castellano en el colegio.

A las puertas de las elecciones del 21 D hemos hecho un ejercicio de higiene nacional: tratar de conocer y comprender al de al lado. Le hemos preguntado a peña de toda España qué dudas tiene sobre los catalanes y le hemos pedido a catalanes y expertos en distintas materias que las respondan.

El resultado son 25 cuestiones que dejan patentes muchos de los tópicos relacionados con Catalunya que existen a lo largo y ancho de nuestra geografía.

1.¿El pan con tomate es catalán o andaluz?

Se dice que esta tradición se practicaba antaño en varias localizaciones de esta patria nuestra. Sitios como Valencia, Aragón, Catalunya, Andalucía, Baleares o Murcia se disputan su autoría pero la verdad es que el invento es algo muy sencillo y probablemente a principios del siglo XIX también lo hacían los muchachos y muchachas en la rivera del Mississippi.

En todo caso, en Catalunya es donde se estila más y donde lo llaman por su nombre real, que es “pan con tomate” y no esos inventos lingüísticos raros de “pantumaka” o “pantumaca”.

2.¿Siempre le ponen tomate al pan?

SIEMPRE se pone por defecto pan con tomate en los bocadillos.

3. ¿Pueden los niños catalanes ir a colegios públicos en castellano?

«No. La ley de Educación de Catalunya del 1 de julio de 2009 establece que el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza. En su artículo 11.2 afirma que ‘Las actividades educativas, tanto las orales como las escritas, el material didáctico y los libros de texto, así como las actividades de evaluación de las áreas, las materias y los módulos del currículo, deben ser normalmente en catalán, excepto en el caso de las materias de lengua y literatura castellanas y de lengua extranjera, y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14’.

Sin embargo, hay un proyecto educativo por el cual cada centro, en función del alumnado y del entorno, refuerza más una lengua u otra. Es decir, si en un pueblo muy catalanoparlante se comprueba que los alumnos tienen necesidad de aprender más castellano, se les refuerza. En las pruebas externas finales, que se realizan en toda España a alumnos de 6º de Primaria y 4º de la ESO, se demuestra que todos los alumnos catalanes salen con conocimientos de ambas lenguas: catalán y castellano».

Departament d’ Ensenyament de Catalunya

4. ¿Qué son los calçots?

Son como una especie de cebolla tierna que crece en invierno, es como un plato típico de la gastronomía Catalana (lo más conocidos son los de Tarragona). Pero más que el producto, el calçot es una liturgia: la calçotada.

La gente se reúne para comerlos al aire libre, cocinarlos a la parrilla y acompañarlos con una salsa que se llama romesco. Normalmente se acompañan con pan y un segundo plato de carne a la parrilla. Cada familia tiene sus trucos y sus técnicas para prepararlos, cocinarlos y comerlos. Hay tantas formas de comer calçots como catalanes.

5. ¿De verdad pagan más impuestos que el resto de españoles?

«Creo que esta pregunta surge de la confusión entre pagar más impuestos y/o recibir maltrato fiscal. Son dos debates distintos: la fiscalidad -cuántos impuestos se pagan, y en esto la Generalitat tiene poco que decir, pues la mayoría los decide el Estado, como el IVA o el impuesto de sociedades- o si tienen razón o no algunos políticos en quejarse del maltrato fiscal que recibe Catalunya.

Por maltrato fiscal entendemos que, de todo el dinero que pagan los catalanes en impuestos, que si no me equivoco son 70.000 millones de euros, hay 16.000 millones que no vuelven. Es decir, Catalunya paga a la Hacienda española más de lo que el Estado invierte en Catalunya, en una diferencia de 16.000 millones de euros.

En cuanto a los impuestos, los que pagan los catalanes no son especialmente bajos ni especialmente altos. El IRPF, por ejemplo, tiene un tramo autonómico, que en Catalunya está por debajo de la media. Los tramos más altos -una minoría- pagan más que en el resto de España, pero los tramos inferiores pagan por debajo de la media, aunque hay comunidades, como Madrid, donde se paga todavía menos».

Ferran Casas, periodista especializado en economía y fiscalidad

6. ¿Qué es el vermú?

La gente se reunía para tomar el vermú (la bebida) y aprovechaban para comer unas tapas o algo (un poco de “pica-pica”, es decir, el aperitivo). Con el tiempo se empezó a llamar “vermú” al hecho de quedar (especialmente los domingos) con los amigos, beber y acompañar la bebida con algo de comer. Es un acto de reunión.

Y sí, la bebida no tiene por qué ser vermú ni tan siquiera una bebida alcohólica, por lo que se puede hacer un vermú sin tomar vermú.

7. ¿Por qué miran las películas en lugar de verlas?

Sí que muchos catalanes pueden soltar esto de “mirar una pel·lícula” pero lo correcto sería decir “veure una pel·lícula”. El significado es el mismo que en castellano, puedes mirar la carátula del DVD pero “mirar” una película sería incorrecto, a menos que te hayas fumado cosas raras.

8. ¿En qué creen que son diferentes a un extremeño o a un castellano leonés?

Evidentemente han crecido en un contexto cultural distinto pero tampoco es una diferencia brutal, no es como si estuviéramos comparando a un angoleño con un japonés. Quizás os sorprenda pero también hay catalanes distintos entre ellos. Increíble.

9. ¿Discuten mucho entre ellos sobre política, en los grupos de amigos o de familiares de WhasApp?

Con el tema del independentismo los chats de WhatsApp se han reactivado y con ellos ciertas tensiones, sí. Durante ciertos días decisivos (las jornadas alrededor del 20 de setiembre, del 1-O y del 10-O, por ejemplo) es realmente infernal, no solo por el contenido de las diatribas si no por el flujo incesante de mensajes. Modo avión y ya está.

10. ¿Por qué se creen tan progresistas si el nacionalismo es lo más rancio que existe? ¿Se les llama fachas a los nacionalistas catalanes? A los españoles sí.

Es curioso como desde el estado se criminaliza cierto nacionalismo mientras se practica un nacionalismo exacerbado españolista. El nacionalismo catalán actual no puede ser “facha” básicamente porque es heredero de un movimiento social y político de rebelión contra un estado español bajo un régimen franquista, o sea, contra esa idea de “lo facha”.

Sí es cierto que, en Catalunya, ciertas personas relacionan el nacionalismo español con ese patriotismo franquista. No es tan extraño hacer este vínculo cuando durante las manifestaciones unionistas se canta el “Cara al sol” o se ondean banderas con al Águila de San Juan, la que precisamente se utilizaba oficialmente durante el franquismo.

11.¿De dónde viene la tradición de los canelones?

Los canelones son de origen italiano pero en Catalunya siempre se ha comentado que tiempo atrás existía la tradición de hacerlos el día después de Navidad (en el día de San Esteban), para aprovechar toda la comida que había sobrado del bufete excesivo del día anterior. Aquí no se tira nada.

Pero vaya, que canelones hacemos todos, en el Mercadona hay congelados, ¿no?

12. ¿Qué cara pondrían en la catalanomoneda emitida por el Banco Central Catalán?

Esto lo tendría que gestionar la casa de la moneda catalana o algo. Supongo que meterían a un personaje histórico mítico de Catalunya. Es probable que metieran a Francesc Macià, Lluís Companys o a Josep Tarradellas. ¿Pondrán a un mujer?

En absoluto, aunque ahora tampoco es que apetezca mucho zamparse un gazpacho frío. Un momento, a qué viene esta pregunta, ¿acaso se está haciendo boicot de productos catalanes en el resto de España?

14. ¿Lo de regalar una rosa a las chicas y un libro a los chicos en San Jordi no es un poco machista?

Muchas tradiciones pecan de ser poco respetuosas con las costumbres contemporáneas, esto se sabe y, bueno, tiene sentido. Como podréis deducir, esta costumbre no se sigue a rajatabla y actualmente se regalan libros y rosas independientemente del enorme espectro de géneros. Incluso hay gente que no se regala nada. También hay gente sin pareja, en Catalunya. Sí, existen los catalanes solteros, pero en este caso se regalan libros y rosas entre familiares, no pasa nada.

15. ¿Lo hacemos bien cuando imitamos a los catalanes en el resto de España?

Se hace igual de bien que cuando se imita a un inglés o a un francés sin tener mucha idea del idioma. Normalmente cuando uno imita, tira de estereotipos o de la fonética de algunas palabras para pronunciarlas todas, por lo tanto, y como es de esperar, no se imita correctamente. Ni todas las palabras acaban en «-ció», ni se tiene que quitar la última letra de cada palabra para hablar catalán.

16. ¿De dónde viene lo de los castillos de gente? ¿Es una actividad extraescolar allí? ¿Ha muerto gente?

El origen, al parecer, procede de unos bailes arcaicos en el sur del delta del Ebro en el siglo XV en lo que hoy conocemos como País Valenciano, aunque fue tres siglos más tarde, en la provincia de Tarragona, donde se consumaron como entidad propia dejando a un lado la danza y centrándose en la construcción de los castells que fue expandiéndose como actividad popular por toda Catalunya.

Las actividades preescolares que predominan son los deportes como el fútbol, la natación o el baloncesto, y los idiomas. Existen colles castelleres que entrenan varios días a la semana en función de su nivel y del calendario.



Formar castillos humanos de hasta nueve pisos de altura conlleva riesgos, sobre todo para los que están más arriba del castell. Cada cierto tiempo ocurre algún accidente con una víctima mortal, aunque no suele ser frecuente. Para que sus integrantes tengan protección por si ocurre algún percance grave, las colles castelleres socias de la Coordinadora de Collas Castelleras de Catalunya (CCCC) tienen un seguro que cubre la responsabilidad civil, el coste de la atención sanitaria y una indemnización económica si hay secuelas permanentes.

17. Cuando van fuera de España y les preguntan, ¿dicen que son catalanes o españoles?

Principalmente decimos que somos españoles y también matizamos la comunidad autónoma, a lo que siempre nos comentan “Oooooooh, Messi, Barça, Barça, best team of the world”. Es bastante cansino.

18. ¿Cuáles con los 3 destinos más demandados de los catalanes para viajar al resto de España?

«Depende mucho de la época del año, pero los destinos favoritos de los catalanes son, principalmente, Andalucía y Baleares (especialmente durante la época estival) y Madrid. El País Vasco también tiene mucho tirón por todo lo relativo al turismo cultural y de naturaleza; y en invierno, Canarias es un destino muy recurrente».

Catiana Tur, Gerente de ACAV (Asociación Catalana de Agencias de Viajes)

19. ¿Por qué decís «ahora vengo» cuando queréis decir «ahora voy»? Y lo de ¿hacemos un café? ¿hacemos una birra?

Es muy habitual que se haga la traducción literal del catalán al castellano en ciertas expresiones. En catalán se utiliza el verbo venir cuando conocemos al interlocutor —«ara vinc«, que significa «ahora vengo», por ejemplo, «a tu casa»— en vez de utilizar el verbo ir.

Es habitual utilizar la expresión de “hacer un café” (“fem un café”), que sería como el “do” inglés, a diferencia del “make”. Aun así, también decimos lo de “prenem un café”, que es, literalmente, “tomamos un café”.



20. ¿Ha habido alguna vez un grupo terrorista independentista catalán?

Sí, desde los años 60 hasta los años 90 existieron diversos grupos terroristas independentistas en Catalunya, aunque no tuvieron una gran implantación en el territorio. Existen precedentes a lo largo de las primeras décadas del S.XX de grupos, más bien grupúsculos, que proclamaban la lucha armada para conseguir la independencia de Catalunya, pero de entre ellos solo Bandera Negra, el brazo terrorista de Estat Català durante los años 20, llegó a llevar a cabo un atentado: el intento de asesinato en 1925 del rey Alfonso XIII. Al año siguiente intentaron, con Francesc Macià a la cabeza, una invasión de Catalunya desde Francia, pero fueron detenidos en la frontera y se disolvieron.

En tiempos más recientes, los primeros fueron el Front d’Alliberament de Catalunya [Frente de Liberación de Cataluña] que estuvo activo desde 1969 hasta mediados de los años 70. Cometieron sabotajes, pero no asesinatos, y desapareció con la llegada de la democracia.

A principios de los 70 nació el grupo terrorista Excèrcit Popular Català [Ejercito Popular Catalán], conocido por su acrónimo EPOCA, que asesinó al empresario José María Bultó en 1977 y al exalcalde de Barcelona Joaquín Viola y a su mujer en 1978. Los asesinatos los perpetraron de la misma forma: adosándoles una bomba al pecho a las víctimas. Al año siguiente el grupo pasó a estar inactivo.

En 1981 nació Terra Lliure, grupo al que pasaron los miembros del EPOCA que seguían en activo. El grupo se mantuvo en activo hasta 1991, cuando se autodisolvió. Durante su actividad uno de los terroristas murió manipulando un explosivo y asesinaron involuntariamente a una vecina de Borges Blanques.

21. ¿Enseñan en los colegios e institutos que Catalunya es España?

«Dentro del CV oficial de secundaria se toca en muchos momentos la relación Catalunya – España y enseñamos hechos y no opiniones. Por supuesto que se enseñan las administraciones locales, regionales, estatales y europeas. En secundaria se explica Historia universal, de España y Catalunya. Historia de España va a selectividad.

Hay unos criterios estrictos y compartidos por todos los planes docentes. Lo que no se enseña es a sentir, siempre se intenta explicar todo con la máxima objetividad posible y cada persona cree una opinión propia».

Pol, profesor de Historia en secundaria

22. ¿Hay acentos dentro del catalán? ¿Quienes serían los andaluces dentro de los catalanohablantes, los que tienen el acento más marcado?

«Sí. Como cualquier otra lengua, dentro del territorio catalán hay diferentes dialectos y cada uno tiene sus características propias. Desde un punto de vista formal, la clasificación se divide en dos grandes bloques: el bloque occidental y el bloque oriental.

En términos muy generales, yo soy de Girona y, según me dicen amigos de otras zonas, la vocal neutra, [ə], junto a las eles velares, nos caracterizan muchísimo. Para mí, sin embargo, también es muy fácil reconocer a la gente de otras zonas: alguien de Barcelona pronuncia todas las [a] muy abiertas y eso, en la Costa Brava, nos hace mucha gracia. Los de Lleida y los de Tarragona para mí tienen un acento relativamente parecido, pues suelen pronunciar las es átonas como es cerradas y es abiertas, [e] o [ɛ], y además utilizan el artículo neutro lo, [lo]. Sin embargo, si les preguntáramos a ellos, seguro que identificarían muchísimas más diferencias. Para conocer más al respecto, podéis consultar esta web.

En cuanto a qué región tiene el acento más marcado, creo que eso es una pregunta muy personal, pues cada persona identificará más fácilmente un dialecto u otro. Todos tienen su acento y sus características propias. Para mí, por ejemplo, es muy fácil reconocer cuando alguien es de la comarca de la Garrotxa porque tengo amigos y familiares que viven allí, y no solo su acento, sino también sus expresiones son muy peculiares y difieren bastante de las que yo suelo usar. Sin embargo, para alguien que viva en Lleida, en Tarragona o en Barcelona probablemente le será mucho más fácil reconocer acentos de comarcas más próximas».

Clara Fuentes Torruella, lingüista

23. ¿Tienen sus propios memes catalanes de lo del Proces?

«Claro, muchos. Todos los que estamos en grupos de WhatsApp los recibimos continuamente. Los que más me han llegado han sido los de Ácido en la red, y el protagonista estrella de la temporada ha sido, sin duda, Piolín. Últimamente de lo que más se hacen chistes es sobre el color amarillo. Se dice que incluso Los Simpson tendrán que cambiar de color y que prohibirán el Ali Oli.

En general, creo que los catalanes hemos sabido reivindicarnos, pero también reírnos de la situación de descontrol político en la cual nos encontramos».

Ignasi Taltavull, humorista y guionista de Està passant, de TV3

24. ¿Por qué existe el tópico sobre que son agarraos? ¿Es real?

En su «Cataluña vista por un madrileño», Ángel Puertas trata de desmentir algunos de los tópicos más repetidos sobre los catalanes, entre ellos, su fama de «agarraos». El origen de este tópico se remonta a siglos atrás: ya en la Divina Comedia de Dante hay referencias a la rigidez económica de los catalanes.

La explicación que le da Puertas es, simplemente, su tradición de comerciantes. «Los insultos que se usan contra los catalanes son los del mal del comerciante: rácano, avaro, usurero…», comenta. Apelativos que se usan contra otras nacionalidades o etnias, como la judía, y que guardan relación con su pasado prestamista, relacionado con la disposición de liquidez que les aportaban los negocios.

25. ¿Hay gente en Cataluña que no sabe hablar castellano o que lo habla mal?

Que lo habla mal, sí. El acento con el catalán, como en cualquier idioma, varía en función de la fluidez con la que te desenvuelvas o dicción, la práctica y el dialecto que hayas aprendido. Aunque es algo que se puede encontrar por toda Catalunya, en las barriadas o ciudades donde hay más inmigración del resto de España, como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramanet, por ejemplo, suele predominar el castellano como lengua materna y muchas personas tienen el acento catalán algo “oxidado” por falta de práctica.

Lo que más cuesta es la pronunciación de las vocales, ya que en castellano existen solo 5 fonemas, mientras que en catalán son 8. Esto añade muchos más matices a la pronunciación.