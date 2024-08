28 Fotógrafos internacionales exploran la distopía contemporánea

La capacidad de la imagen de estar presente en todas partes al mismo tiempo y la crisis de la representación le dieron la oportunidad a 28 artistas internacionales de explorar más posibilidades a partir de la fotografía.



En «Notas al Futuro», curada por: Sofía Garfías, Verónica Puche y Miguel Winograd, estos artistas hacen frente a una actualidad pesimista a través de un diálogo sobre el futuro incierto al que se tienen que enfrentar las generaciones venideras mientras que, al mismo tiempo, se hace un cuestionamiento y una reinterpretación de la fotografía. Algunos recurren a la práctica tradicional, mientras que otros se deslindan casi completamente de la cámara y las imágenes. Lo documental se transforma en ficticio, como una puesta en escena. Los artistas observan lo que sucede con mirada burlona al caos y el azar; unos lo hacen de manera más analítica y teórica mientras que otros tratan de crear un lazo de intimidad con el espectador. A través de las piezas presentadas se ha planteado la posibilidad de romper las barreras de la nacionalidad para poder entablar una conversación con el contexto actual mexicano.

Mira una selección de nuestros fotógrafos favoritos:

Daniela Bojórquez Vértiz (México)

Presenta en la serie «YÑ» paisajes catalanes como una metáfora visual sobre la situación política que se vive en la región. Habla sobre cómo gran parte de los habitantes de Catalunya no tienen esa sensación de identidad con España y creen que independizarse sería favorable, por otro lado, también hay quienes piensan que ambas partes pueden seguir conviviendo. La mitad de las imágenes las presenta con un filtro de color sostenida por una mano; con esto muestra las diferencias entre las dos posturas.

Daniela Bojórquez Vértiz – Sin título.

Rosanna Bach (Suiza)

Esta artista reflexiona sobre cómo en la actualidad tenemos un estilo de vida desechable y desconectados de la tierra y el cielo. En sus fotografías ella presenta su odisea de regreso a sus raíces mientras trata de canalizar ritmo, textura y movimiento. Al tratar de sumergirse en los paisajes que fotografía contempla el valor, la coexistencia y los niveles que construyen la vida.

Jan Cieślikiewicz (Polonia)

Mientras que el mundo moderno busca siempre lo predecible y el conocimiento, la mente humana está llena de incertidumbre y confusión. Con su serie «Hipótesis Nula» relaciona este método de investigación, en donde las observaciones se dan puramente del chance mientras que la contraparte está influenciada por causas no-aleatorias con el fin de rechazara la hipótesis nula y comprobar que las cosas no aleatorias son verdaderas, con el mundo real que está rodeado de elementos desconocidos y contradicciones, cambios constantes y permanentes en lo personal y en lo cósmico.

Jan Cieślikiewicz – Sin título, sin año.

Kasia Gumpert (Polonia)

Presenta en una serie de fotografías su viaje personal por la República Popular Democrática de Corea. «The North Faith» muestra las particularidades de Pyongyang; los paisajes, espacios intermedios, sus caminos cruzados y vías paralelas. Hace una analogía entre lo urbano y su narrativa personal. A través de sus fotografías genera un territorio nuevo con interpretaciones convencionales de la realidad.

Antonia Kuo (Nueva York)

Esta artista hace prácticas experimentales en un cuarto oscuro con papel de gelatina de plata; hace uso de materiales fotográficos para poder registrar las intervenciones de luz. El proceso químico de las piezas es inestable y hace que se degraden con el tiempo; de esta manera se crea un diálogo con lo transitorio y la decadencia de las cosas.

Kasia Gumpert – Man on Bicycle (Kimjongilia), 2015.

Danielle Lesnau (Brooklyn)

En la serie «Extimité», la artista interpreta lo psicológico y lo físico como un espacio indefinido donde «la frontera entre la vigilancia y la intimidad se vuelve difusa». Pierde el control de su cámara al sujetarla a su respiración; así entrega el poder a sus vulnerabilidades al experimentar con sus relaciones íntimas con otros y su cuerpo.

Minny Lee (Corea del Sur)

Con su serie «Encounters», la artista reflexiona sobre su estado interno y recuerdos de la infancia a través de retratos de árboles. Crea imágenes mundanas y ordinarias con contextos domésticos y extranjeros para ser el testimonio de la universalidad de la naturaleza.

Danielle Lesnau – Untitled KS, 2017.

Groana Melendez (Brooklyn, Santo Domingo)

Con su práctica fotográfica, ella explora identidades híbridas e inestables; se amplía en el tema de personas marginadas e investiga las tensiones dentro de familias y culturas junto con sus rupturas.

Camila Svenson (Sao Paulo)

Esta artista retrata a los adolescentes de un pequeño pueblo en Islandia, donde no pasa gran cosa, las calles te llevan a un mismo sitio y hay una simetría constante en las casas y las calles en su proyecto «You Will Never Walk Alone».

Groana Melendez – Pasaporte, 2015.

Lara Tabet (Beirut)

«A geography of tears» nos muestra su exploración de Beirut como un escenario de asesinatos basados en la novela de Roberto Bolaño: «2666». El proyecto se realizó en la periferia de la ciudad con una visión nocturna bajo la narrativa ficticia de asesinatos sin resolver.

Daniel Terna (Brooklyn)

«We Buy Gold!» fue realizada en el distrito de diamantes en Nueva York cuando los negocios retiran las joyas de las vitrinas por varios días. Lo único que queda son las maniquíes de terciopelo y modelos de dedos con las marcas de los objetos que están ausentes.

Jessica Thalmann (Toronto, Nueva York)

Con «High-Rise» busca representar cómo los habitantes de Toronto aceptaron la aparición de estos edificios y acogieron esa intrusión para así prosperar y dominar en el nuevo estilo de vida del siglo XX. Es una instalación hecha con copias fotográficas digitales que están dobladas a mano que se refiere al paisaje del centro de Toronto.

Lara Tabet – Sin título.



Daniel Terna – Untitled (Blue Necks), 2013.

Jessica Thalmann – Highrise, 2017.

Beau Torres (Georgia)

Nos presenta el año del Caballo de Madera Yang asociado con entusiasmo, optimismo y el empoderamiento de una manera kitsch y una apreciación por calendarios de caballos, frases motivacionales como un consuelo.

Katrina Sorrentino (Brooklyn)

«A new Observing» presenta una serie de fotografías realizadas en Arles, Francia, una antigua ciudad romana; llena de una ideología inscrita de hace mucho tiempo y que presenta una historia. Al tratar de restituir lo humano se encuentran las marcas de los creadores en las estructuras antiguas, los esfuerzos en el trabajo.

643 Collective (Nueva York, Seúl, Sao Paulo, París)

Lo que este colectivo busca es crear un imaginario poético alrededor de cuestiones contemporáneas y temáticas mundiales con una percepción cultural característica de cada uno.

Si quieres conocer más sobre «Notas al Futuro», visita su sitio.

