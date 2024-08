3 bandas poco conocidas e influyentes de la escena actual de emo revival

La nostalgia tarde o temprano nos alcanza a todos, nos reprime y no tiene compasión alguna para destrozarnos. En años recientes esto se ha visto dentro de los subgéneros del hardcore; especialmente con el post hardcore, screamo y el emo noventero que vive un renacimiento. Gracias a que ahora vivimos pegados a un smartphone nos hemos enterado más fácilmente de reuniones, re-ediciones de discos considerados como clásicos e influyentes, o de nuevos lanzamientos que parecen llegar fuera de lugar, en épocas a las que ya no pertenecen aquellas bandas con las que crecimos.

Puedo mencionar, y porque se han acumulado como pesados recuerdos en mi cabeza, el regreso a los escenarios de Jawbreaker y Pg. 99, apenas un par de años atrás, y la emoción que sentí al enterarme de ambas noticias. Mientras que por el lado –y la fiebre– de las re-ediciones, destaco la de Saetia, quienes a mediados de 2018 revivieron gracias a Collected , su LP doble que conserva el significado de lo que ahora, las nuevas generaciones que descubren la raíz y esencia del screamo, llaman, reconocen y hacen memes con lo que sea o signifique skramz. Y, por último, en cuanto a nuevos lanzamientos, pienso en Quicksand, que después de más de dos décadas, en 2017 volvió con su sonido puro y clásico de post hardcore al publicar Interiors , y un año después lanzar su EP Triptych Continuum . O Jeromes Dream, unas leyendas del hardcore más ñoño y caótico y DIY de los años 90, que hoy mantiene al borde de la intriga –o el hartazgo, yo me incluyo– a sus nuevos y viejos seguidores, desde el momento en que no se sabe la fecha exacta en la cual estará listo su nuevo material, a pesar de que ya tienen preparadas algunas presentaciones por los Estados Unidos el próximo mes de julio junto a unos herederos de su sonido: Loma Prieta (paradójicamente también regresan después de un largo periodo de inactividad).

Sin embargo, y como noticias más recientes y que he visto con mayor fuerza en las redes sociales, dos en particular se apoderaron de toda mi atención: “Uncomfortably numb”, el nuevo video de American Football que da pie al lanzamiento del tercer disco de larga duración de estos clásicos del emo noventero (sinceramente creo que tuvieron que haber vivido con el único recuerdo de lo bello que fue su primer álbum). Y “Your body is the world”, la más reciente melodía de Mineral, aquel sentimental grupo que grabó dos obras maestras ( The power of falling y EndSerenading), quienes aparte estarán tocando –por vez primera– en diferentes países de América Latina, en el mes de agosto.

Por eso mismo vinieron a mi cabeza algunas bandas que, por falta de difusión y menos popularidad, considero que podrían ser igual de importantes, respetadas o incluso más de culto, ya que algunas de sus grabaciones han salido a la luz en años recientes (gracias a diversos sellos independientes que tienen más alcance por la era digital en la que vivimos). O porque también, quienes daban vida a esos proyectos que pertenecen a la misma época de American Football, Mineral u otra banda mencionada en estos párrafos, la nostalgia igualmente los hizo regresar a los escenarios o aceptar los re-lanzamientos de sus viejas grabaciones.

Christie Front Drive

Precursores del sonido más pop y cursi del emo noventero junto a Mineral, Texas Is The Reason, Sunny Day Real Estate o Boys Life (con quienes hicieron un Split), Christie Front Drive se formó en Denver, Colorado en 1993.

El cuarteto, al tocar durante tres años, se separó en 1996. Y a pesar que pudo haber sido muy poco el tiempo de Christie Front Drive para grabar música, lograron una amplia discografía; principalmente con Splits (el ya mencionado con Boys Life, junto a otros dos más con Sineater y los populares Jimmy Eat World).

También, con Freewill Records, lanzaron un vinyl 7 pulgadas y otro más de 12. No obstante, el reconocimiento que ahora tiene Christie Front Drive y que demuestra la influencia que siguen siendo para la nueva vertiente de música dócil y emocionante, se basa en el par de publicaciones que hizo Caulfield Records: Anthology, su álbum recopilatorio; más su Self titled conocido como Stereo que, incluso, fue lanzado tiempo después de que la banda ya estaba separada. Sin embargo, esto hizo que sus melodías de apariencia nerd y perdedora, con secciones instrumentales y poesía de corazones rotos, hoy en día sigan vigentes; como lo es su canción “November” o “Seven day candle”.

Tras darle fin a su corta carrera y no formar parte del negocio en el cual se convirtió esta música de sensibles y raros adolescentes, once años después se juntaron para dar un concierto en su natal Denver, Colorado. Posteriormente también se presentaron en otros lugares de los Estados Unidos. Mientras que en 2010, y por lo importante que se volvió el grupo, Magic Bullet Records re-lanzó el material de Christie Front Drive junto a algunos trabajos de Golden City, la otra banda que formó Eric Richter, voz y guitarra de estos prehistóricos del emo.

The Van Pelt

Se formaron en la Universidad de Nueva York en 1993. Eso, de alguna forma, les dio una etiqueta snob, de art rock; aun cuando sus influencias venían del punk y de las bandas relacionadas con la revolution summer de Washington, D.C. gestada por Embrace, One Last Wish, Rites Of Spring, Gray Matter, etcétera.

Esta agrupación fue uno de los frutos que desencadenó la ruptura de Native Nod, un núbil y creativo proyecto que le dio toda una identidad al hardcore emocional de los años 90. En esa banda estuvo involucrado Chris Leo, líder nato de The Van Pelt, y quien tiempo después formó The Lapse. Igualmente, del trajinar de esta banda, algunos de sus músicos pasaron a formar parte de otros proyectos más conocidos dentro del indie; como Jets To Brazil o Blonde Redhead.

Su carrera musical se ha dividido en distintas etapas. Primero tocaron de 1993 a 1997, periodo en el cual hicieron tres Splits (con Radio To Saturn, Youg Pioneers y Chisel), un EP titulado Speeding train , y sus dos discos de larga duración que los catapultó a la cúspide de la música underground que se movía por fanzines alrededor del mundo: Stealing from our favorite thieves y Sultans of sentiments .

De ahí en adelante, The Van Pelt, sin mostrar mucho compromiso, se ha reunido para tocar en vivo y directo ancestrales temas como “Nanzen kills a cat”; así lo hicieron en 2009. Después, en 2014, el cuarteto se volvió a ver las caras, y con el apoyo del sello barcelonés La Castanya lograron lanzar Imaginary third , un tercer álbum de grabaciones inéditas de 1996 a 1997 (estoy seguro que nunca se imaginaron publicarlo fuera de su país, en otros lugares donde han sido mejor valorados). Desde entonces, estos magos del post hardcore, post rock o lo que haya sido su música para melancólicos, han formado parte de festivales europeos, y han regresado a sus orígenes en distintas zonas de los Estados Unidos.

Colossal

Originarios de Elgin, Illinois, comenzaron a ensayar en 2001. Ellos, a pesar de que ya formaban parte del nuevo milenio, siguieron haciendo música estilo años 90, por lo cual pertenecen al catálogo de emo noventero e indie que brotó de Chicago en aquel tiempo; como Braid. O los propios American Football, Cap’n Jazz, Joan Of Arc, entre otros proyectos que formaron los hermanos Tim y Mike Kinsella.

En un periodo de 2003 a 2007, gracias a Asian Man Records, grabaron Brave the elements y Welcome the problems. El primero es un EP de seis canciones; destacan los temas “Human Jackson”, “Embers only” y “You run marathons” para escucharlos bebiendo una taza de café (aunque suene muy estúpido). Y, el segundo material, es un CD con diez tracks que, de hecho, dejan oír el sonido profundo y apegado al math rock y el jazz que los caracterizó; por el juego que hacen las trompetas, los tapping de guitarra y las letras que demuestran mucha sinceridad.

Como dato curioso, y porque la banda aparentemente está activa otra vez, después de que en 2016 hicieron un Split con Owen (proyecto en solitario de Mike Kinsella), Neil Hennessy, baterista de The Lawrence Arms, uno de los grupos más conocidos de punk rock de Chicago, en algún momento de la carrera musical de Colossal hizo de segunda batería, al momento de presentarse en vivo.

En 2017 Topshelf Records re-editó su primer EP en vinyl. Y el año pasado Asian Man Records hizo lo mismo pero con Welcome the problems, sin tanto alarde, y siendo ambos materiales dos grabaciones dignas de llevarse buenos comentarios y un mayor reconocimiento.

