3 Venues alternativos de electrónica en CDMX

Continuamos con una entrega más de esta pequeña serie documental, que trata de acercarnos un poco más a aquellos espacios alternativos e independientes (casi todos) que abren sus puertas hacia diferentes formas del que hacer creativo, llámese teatro, artes visuales y plásticas y lo que aquí nos atañe principalmente, música, y concretamente, electrónica.

Es así que en esta ocasión, nos fuimos a recorrer distintas latitudes de esta ciudad para traerles tres espacios más a los cuales pueden acudir o bien asistir, en búsqueda de nuevas sonoridades.

Videos by VICE

Espectro Electromágnetico

Ubicado en la colonia San Rafael y vecino de otro gran espacio alternativo, Cráter Invertido, Espectro Electromágnetico pasa un tanto desapercibido desde que uno camina por fuera de sus instalaciones, salvo la reja exterior, por la cual luce el paso de los años. En el interior nos recibe una majestuosa casa, sobre la cual mi radar arquitectónico no ubica con facilidad, pero que tal vez acuda al Porfiriato como casi todas las casas antiguas de la zona y de su colonia vecina, Santa María La Ribera. Nos cuenta así Alejandro Marra, uno de los gestores de este espacio, un poco de la historia del inmueble comenzando con que hasta hace no mucho tiempo, aproximadamente cinco años, la casa fungió como una especie de pensión para jóvenes católicas, provenientes de diversos puntos del país, quienes venían a la ciudad por estudios y habitaban en este inmueble. Muchas de ellas, hartas de las rigurosas y hasta ridículas normas de convivencia que les eran impuestas, un buen día decidieron amotinarse, para quejarse de toda una serie de anomalías y en sí por el hartazgo de sus estrictas reglas.

La asociación que coordinaba a esta posada, tras estos actos, simplemente decidió cerrarla quedando así en abandono. Fue de esta manera que el colectivo de artes visuales experimentales, Luz y Fuerza, llega a este sitio como resultado de una búsqueda feroz por encontrar un espacio para poder operar y a su vez, brindar un lugar de trabajo colectivo para diversos artistas.

Después de toda una serie de renovaciones y acondicionamientos, ya que el lugar había sido fuertemente saqueado, comienzan sus actividades en el año 2012 , llevando a cabo diversas actividades artísticas, desde pequeñas puestas en escena, exposiciones, talleres y algunos conciertos, todo bajo el estatuto experimental que ha marcado las actividades del colectivo, en donde destacan por ejemplo, sus trabajos con el cine y otras formas de la imagen en movimiento, rescatando viejos proyectores de múltiples formatos, así como otros aparatos ópticos.

Pero ya entrados en materia sonora, Espectro Electromagnético, ha sido sede de varios conciertos dedicados a la música electrónica y experimental, abarcando actos de Noise , Electroacústica y otras intervenciones sonoras, con personajes locales como Juan José Rivas, (sic)*, ERREOPEO, Extraños en el Tren, Gudinni Cortina, por tan solo mencionar algunos. Hay que decir que si tú, lector, tienes el interés de llevar a cabo alguna actividad, estas deben estar rigurosamente apegadas a la línea de trabajo de este espacio y de igual manera, deben ser eventos pequeños e íntimos. En la actualidad el espacio sigue vigente, tal vez con la expectativa de que sus dueños un buen día decidan retomarlo, pero mientras tanto, la artes experimentales en todo su amplio espectro, tendrán un lugar en donde alojarse, así como también lo hacen, un buen número de artistas que toman cada rincón de esta casa, como un laboratorio comunal al servicio de la creación.

Puedes seguir las actividades de Espectro Electromagnético en su página de Facebook ó bien, conocer un poco más de este gran espacio ensu página oficial.

Teatro Lúcido

Yéndonos hacia la colonia vecina de Espectro Electrómagnetico, Santa María La Ribera, y ya casi en su frontera norte, se ubica Teatro Lúcido, un espacio dedicado fuertemente a las artes escénicas alternativas, sin descartar a otras disciplinas, con una propuesta fuerte, sólida y sobre todo enigmática. Para esto, decidimos realizar una entrevista un tanto más formal, para que Wendy Moira en sus propias palabras y definiciones, nos cuente un poco más acerca de este espacio:

THUMP: Primero que nada, cuéntame un poco más acerca de la historia del inmueble, que historias o relatos conoces de este tras su llegada y cómo fue que ustedes ahora lo han retomado para sus actividades.

Moira: El Lúcido se sitúa en una antigua casona embrujada en Santa María la Ribera. Se dice que antaño fue un monasterio y luego un pequeño teatro. Yo la encontré abandonada hace 3 años como un esplendor en ruinas; ya con su escenario, taquilla y tramoya. Invité a algunos artistas -Morgan, Jaled, Gaspar- a habitarla y darle vida. Juntos imaginamos el fantástico Lúcido. Hoy es un pequeño escenario para el arte alternativo y el hogar de innumerables residentes extranjeros que vienen y van desde África, América Latina, Medio Oriente, etc.

Foto vía Teatro Lúcido

¿Cuál es el perfil de eventos o actividades que se desarrollan en Teatro Lúcido?

La leyenda del Lúcido son nuestras Teatroservidoras, nuestros Cabarets realistas-mágicos, bailes de Lobos Esteparios, talleres de Iniciación, prostíbulos de poesía y por supuesto nuestros pequeños conciertos. Estas veladas transcurren como un sueño, entre performance, teatro, poesía, absenta, máscaras, lecturas de tarot y más. Cuando creas un escenario así, la interacción del público es asombrosa; entran en una especie de catarsis de embrujamiento. He visto a gente común aullar, entrar en trance, desnudarse y bailar hasta desfallecer.

¿Existe una revisión previa de los proyectos a presentarse ó bien, hay alguna restricción hacía actividades específicas?

Nuestra línea, en cuanto al trabajo elaborado por nosotros como compañía de teatro, es el realismo mágico, el surrealismo, el expresionismo, el estridentismo. Nuestro lenguaje es el onírico; sin embargo damos la bienvenida a todo tipo de proyectos escénicos pues nuestra consigna es abrir un espacio accesible, una alternativa a los foros de la Roma y Condesa, a los cuales es, para muchos, imposible acceder.

Foto vía Teatro Lúcido

Les he seguido durante algún tiempo y sé muy bien que se ha convertido en un escaparate importante en la ciudad para las artes escénicas de corte independiente, pero también he podido incluso asistir a eventos musicales, concretamente de música electrónica y otras exploraciones sonoras, ¿Cómo les ha funcionado esto?

No era la idea original, pero gracias a la banda francesa La Femme, a la que hemos tenido la fortuna de hospedar, comenzaron a tocar nuestra puerta diversas bandas. En esta selección somos mucho más estrictos pues al ser nuestro hogar y estar ubicados en una zona habitacional, realizamos pocos conciertos y para pocos invitados. A algunos músicos les ha gustado precisamente esta sensación de petit y under, pues siempre les pedimos convocar sólo a los fans más cercanos, para quienes es siempre una gran sorpresa terminar platicando o bailando con miembros de sus bandas favoritas. Cuando se trata de artistas extranjeros solemos hospedarlos durante su estancia en México, gracias a ello hemos convivido de cerca con algunos grandes como Beirut, Adanowsky, Juan Wuauters quien este mes es nuestro roomie.





Foto vía Teatro Lúcido

¿Cuál ha sido su desarrollo dentro de la comunidad que les rodea? Santa María La Ribera es una colonia culturalmente muy activa pero que aún tiene una magnífica vida de barrio, ¿Hay acercamiento de sus colonos?

Francamente poco, los asistentes asiduos del Lúcido vienen de colonias aledañas. Hemos hecho algunos intentos de acercamiento como invitar a los vecinos de las vías del tren y de las vecindades a participar en actividades como proyecciones de cine mexicano gratuitas, teatro infantil, talleres de psicodrama, etc, pero no hemos logrado el cometido.

Si quieres conocer más acerca de Teatro Lúcido y sus actividades, recomendamos seguirles la pista a través de su página de Facebook.

Bucardón

Ahora bien, retomando a la zona centro ya en sus orillas, en la colonia Juárez, y muy cerca de donde se encuentran los cuarteles de los diarios Excelsior y El Universal, se encuentra Bucardón, uno de los lugares más acogedores de la serie, de perfil discreto, pero bien establecido.



Bucardón es un espacio con una historia un tanto más joven que varios de los lugares que hemos visitado, no se trata precisamente de una casona y anteriormente fue un taller de motocicletas y también una dulcería, A su apertura, su postura fue siempre clara, crear un espacio para el esparcimiento cultural pleno, desde la música hasta las artes visuales y con una muy fuerte presencia literaria y editorial, en donde a menudo diferentes proyectos tanto independientes como ya más establecidos, hacen sus presentaciones de nuevos lanzamientos.

Por el lado musical, y en sí, música electrónica, el House, el Progressive y el Techno han sido acogidos como los géneros de casa, sin descartar a otras propuestas, y algunas sesiones dedicadas a estos, como las Galaxy Nites se han vuelto ya una tradición en el lugar, en donde el line up siempre es de alto calibre, con personalidades del medio que tal vez solo podrías ver en clubs o festivales, pero aquí los podrás ver totalmente gratis, una postura que Kenyi Kamino, la cabeza al mando de Bucardón, trata de siempre cumplir a raja tabla, están muy presentes sellos y colectivos como Ensamble y Sounds Of Earth.





De igual manera, el sitio ofrece un impecable servicio de barra de bebidas y alimentos, con productos mayormente nacionales como su amplia gama de Mezcales, cumpliendo una vez más con la empatía hacia el productor local. Acerca de esto mismo, poco a poco la comunidad de artistas independientes, sobre todo los Fanzineros, han tenido una importante presencia en este lugar, siendo ya un espacio al cual poderse acercarse para poder llevar acabo encuentros dedicados a la venta y exposición de obra, por lo cual, el espacio no cobra comisión alguna a sus expositores; así mismo el lugar cuenta con toda la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo eventos de calidad.

Para conocer más acerca de Bucardón te recomendamos visitar su página de Facebook, donde también podrás conectarte con ellos para cualquier inquietud o acercamiento con ellos.

Actualización.

Sobre la edición anterior edición de Venues, la cual puedes checar aquí, y en donde incluimos a La Mezcalli, que tras su cierre en su anterior locación sobre avenida Cuauhtémoc, ahora han vuelto con nuevos aires y un espacio considerablemente más completo, ahora ubicados muy cerca de las inmediaciones del metro Niños Héroes. Para conocer su nueva ubicación te invitamos a visitar nuevamente su página de Facebook, en donde encontrarás su cartelera completa, la cual está arrancando con muy buenos eventos musicales dedicados como siempre, hacia los terrenos más obscuros de la música electrónica.