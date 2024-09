Mi historia como DJ de funerales

El DJ británico John Headley es alguien bastante agradable, sin embargo, en los últimos años, su línea elegida de trabajo ha dado un giro macabro. Después de comenzar su carrera en los años noventa, con un servicio de discoteca móvil, ha expandido su negocio más allá del circuito típico de bodas y fiestas para convertirse en un DJ de funerales, un tipo que selecciona la música que ameniza los velorios. Su sitio web llamado Spirit In The Sky Entertainments proclama, «Ve con una explosión. Di adiós a tus seres queridos con música que amaban, atesoraban y que bailaran. Spirit In The Sky Entertainments se asegurará que sus seres queridos serán recordados como las personas amorosas que fueron».

En declaraciones recientes a THUMP, Headley explicó cómo la música afecta el proceso de duelo. También nos dijo cuáles son esas canciones que más le solicitan.



¿Cómo llegaste a tocar en funerales?

John Headley: Fue hace aproximadamente cinco años. Recibí una llamada de una mujer que decía que su madre había fallecido, y que quisiera una fiesta en su funeral, para celebrar su vida.

Fue una fiesta a full. La señora que falleció tenía una enfermedad terminal, así que había planeado su funeral. Ella quería una celebración y que sus canciones favoritas fueran tocadas. Casi que de entrada lo entendí todo. Ese día fue sobre la familia recordando a su madre que había fallecido y la fiesta fue de lo mucho que disfrutaba la vida.



¿Ella era algo así como una fiestera total?

Claro, era toda una fiestera. Pero, de eso se trata. Es el siguiente día, cuando van a casa y se encuentran con la ausencia de esa persona, que en verdad caes en cuenta de la situación. Pero el día del funeral, se trata de recordar lo especial de aquella persona que pasó a una mejor vida.

¿Qué música es la más popular en los funerales?

Yo diría, sobre todo, la música de los años ochenta, como los clásicos de Michael Jackson, Motown, este tipo de cosas, siempre y cuando sean alegres. Siempre suena «Celebration» de Kool and the Gang, «We are Family» de Sister Sledge, «All You Need Is Love» de The Beatles, y nunca me han pedido que tocara «My Way» de Frank Sinatra. Siempre han canciones ‘arriba’, ya sabes, canciones alegres.

El año pasado, un amigo cercano falleció, le habían diagnosticado cáncer. Quería que sonara Kiss, pues era un rockero de verdad. Guns N’ Roses y demás. Fue un funeral bastante colorido.

¿Con qué te gusta cerrar el set de un funeral?

A menos que la familia me haya dado la última canción, lo mantendría feliz, tal vez ABBA o Frankie Valli and the Four Seasons – «Oh What a night».



¿Cuáles son las cinco canciones que te gustaría que sonaran en tu funeral?

Bueno, sin duda sonaría Lynyrd Skynyrd – «I Know A Little», que está incluida en el último álbum que grabaron en los setenta antes del trágico accidente aéreo. Probablemente tendría una canción de los Beatles, tal vez un poco de AC/DC. Bob Seger – «Hollywood Nights». Y también tendría Bruce Springsteen – «Mary’s Place» Es una canción realmente feliz y animada. ¿Cuáles serían las tuyas?

No sé, escucho música algo desconcertante. Tal vez tendría una canción de Leonard Cohen.

Mi madre ama a Leonard Cohen.

¿Has tenido personas en los velorios que se sientan extrañas por el hecho de que haya un DJ?

Claro. No muchas. Una o dos. Pienso que fue la primera vez. Alguien decía: «esto es en verdad un poco inusual».

¿Has hecho esto con más regularidad gracias al boca a boca y a tu sitio web?

Sí, ha ido creciendo de a poco. Si la gente se entera de esto, es una opción para ellos. No muchas personas tienen conocimiento acerca de este servicio.

Siempre van a haber funerales…

Bueno, ese es el punto. Bautizos, matrimonios, funerales, todo nos toca en algún momento. Lo que suelo decir es «acepto depósitos ahora».

¿Cuál es la canción más extraña que te hayan pedido en un funeral?

AC/DC – «Highway to Hell.» Es una canción rara en cierta manera, pero es una gran canción.

Había una señora el año pasado cuyo marido murió. Tan solo tenía cincuenta y un años. No sabía nada en particular del hombre, solo fui a cumplir con el trabajo, mantenido todo feliz y alegre. Bueno, hace unas dos semanas, recibí una llamada: «Hola, ¿eres John? ¿Estarías libre para una fecha el próximo año, una fiesta de cumpleaños #50?».

Le dije: ¿Te conozco?», y ella responde, «sí, tocaste en el velorio de mi marido el año pasado».

Es dificil de explicar. Durante gran parte del día todo el mundo está riendo y disfrutando mucho de sí mismos, felices, pero, obviamente, hacia el final aparecen algunas lágrimas porque eso es todo. Se terminó. Se van a casa. Es cuando te vas a casa y cierras la puerta y estás a solas, ahí es cuando todos tenemos que lidiar con el dolor de perder a un ser querido. Es como una apertura ese día. Es como un cierre, luego te vas a casa y comienzas a lidiar con el dolor.



***

Puedes bookear a John Headley para tu funeral a través de su sitio oficial.