Hablamos con Pere Durán, director de 4YFN, la gran feria de startups de Barcelona

WhatsApp, Doodle, Waze o Airbnb fueron algunas de las primeras empresas que acudieron al 4YFN. En esta edición, seis años después de su fundación en la Ciudad Condal, los organizadores reunirán a 600 empresas emergentes de 145 países y 12 delegaciones internacionales. Alrededor de 600 inversores acudirán también entre el 26 y el 28 de febrero a esta cita paralela al Mobile World Congress de Barcelona, la mayor feria de móviles del mundo.

“4YFN es una de las plataformas de startups más influyentes del mundo que tiene como objetivo principal ayudar a las startups a crecer, conectándolas con grandes empresas e inversores”, explica su director, Pere Durán. Hablamos con él sobre si es buen momento o no para crear una startup, sobre los conflictos sociales que han generado algunas de ellas en nuestro país y sobre cómo y por qué se ha convertido Barcelona en la capital tecnológica de nuestro país.

VICE: Hola, Pere. ¿Qué temas se tratarán en esta edición de la 4YFN, qué conferencias y actividades podrá ver quien vaya?

Pere Durán: Este año tenemos tres grandes temas, que estarán muy presentes durante los tres días de 4YFN: el blockchain, la Inteligencia Artificial y la robótica, y Tech4good. Este último tema engloba todas esas iniciativas en las que la tecnología se utiliza para ayudar a crear un mundo mejor. A nivel de conferencias y actividades, también tenemos propuestas apasionantes, como por ejemplo el encuentro Female Founders, centrada en empoderamiento femenino, la charla de Omar Khan, de Magic Leap, una empresa que está transformando la realidad aumentada, o una sesión de biohacking en directo que, seguro, será espectacular.

¿Qué momento atraviesan las startups en nuestro país? ¿Es buen momento para emprender o hubo mejores?

Por supuesto que lo es. Personalmente, creo que ahora es un gran momento para emprender. Si

se dispone de una buena idea y de la personalidad y las características necesarias para afrontar el reto que supone, creo que no hay mejor momento para emprender que ahora mismo. La situación del ecosistema startup en nuestro país, cada vez más consolidado, es un buen ejemplo de ello. En 4YFN, año tras año, vemos esta evolución, y cada vez conocemos a más y más startups nacionales con proyectos innovadores y con mucha proyección.

Socialmente, ¿qué aportan las startups que no aportan las empresas tradicionales?

En mi opinión, su agilidad y dinamismo y lo rápidamente que consiguen adaptarse al cambio. Son el motor de innovación y creo que hay muchos aspectos de las startups que pueden ser interesantes para las grandes compañías o las organizaciones más tradicionales. A las empresas grandes, debido a su tamaño y procesos internos, les cuesta innovar y encuentran en las startups la solución. Por ello, es muy interesante que existan puntos de encuentro, como 4YFN, en los que unos y otros se puedan conocer e intercambiar ideas, conocimientos y metodologías.

Sin embargo, algunas startups españolas como Glovo o Cabify han generado algunos conflictos sociales. ¿Pueden convivir sectores tradicionales con ciertas startups sin que eso suponga la precarización del empleo y la desregulación de la economía?

Muchas startups usan tecnologías y modelos disruptivos y por lo tanto son capaces de cambiar el funcionamiento de industrias tradicionales. Esto puede tener un impacto positivo o negativo y el cómo se gestiona es la clave. Sin duda, la inteligencia artificial, la robótica y los nuevos modelos de movilidad también generaran grandes cambios en los próximos años.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiere montar una startup?

Lo primero sería que no se preocupara en exceso por la incertidumbre, ya que es parte del viaje. También que ame lo que esté haciendo; sin este componente de pasión e ilusión, será complicado que su proyecto llegue a buen puerto. Otro buen consejo es que no dejara de aprender, que investigue y lea mucho, y que busque conectar con personas que le inspiren y de las que pueda aprender cada día. Y por último que intente dormir. A pesar del frenesí que supone emprender, siempre es importante parar y descansar para poder avanzar. Al final, esto es una maratón, no una carrera rápida.

¿Y qué le dirías que no hiciera nunca?

Que fuera impaciente y esperara el éxito instantáneo. Que abandonará a las primeras de cambio. Si realmente tienes una idea y un proyecto en el que quieres trabajar, hay que “aguantar el chaparrón” y ser constante. En muchos casos las cosas no salen a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. Nosotros, en 4YFN conocemos cada año a multitud de ejemplos de startups que han acabado teniendo éxito gracias a la persistencia y a la resiliencia de sus fundadores.

Dime una startup a la que admires especialmente

He estado involucrado en 4YFN desde hace años, por lo que siento un cariño especial por las startups que han ido pasando por las diferentes ediciones. No obstante, si tuviera que elegir, te diría que siento especial admiración por aquellas startups que pasaron por 4YFN en ediciones anteriores y que, ahora, se han acabado convirtiendo en compañías internacionales de éxito, como podría ser Badi o Travelperk.

¿Qué pasa en Barcelona con la tecnología?

Pues la verdad es que Barcelona, desde hace ya un tiempo, se está posicionando como uno de los centros de referencia a nivel mundial para todo lo relacionado con tecnología e innovación. Y motivos no le faltan. Aquí tenemos a gente con mucho talento, buenos centros de educación e investigación, buenas conexiones… Tenemos también el 22@, un distrito pensado para favorecer las sinergias y la actividad conjunta entre empresas. Y no nos olvidemos tampoco de otros factores que, parece que no, pero también influyen, como nuestro clima, nuestra gastronomía o nuestra gente.

En cuanto a las startups, ¿cuál es el ambiente allí?

El ecosistema startup en Barcelona es muy dinámico. Hay gente muy brillante, con mentes muy inquietas, que tienen proyectos realmente apasionantes. Al mismo tiempo, al no ser una ciudad muy grande, sigue habiendo una cierta sensación de fraternidad, de conexiones y comunicación entre todos los actores implicados que, a mi parecer, ha ayudado a que la situación de las startups en Barcelona haya alcanzado el nivel que tiene actualmente. Ademas hemos vivido muchos casos de éxito últimamente que han generado mucha confianza al sector.

