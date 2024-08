5 años de WhereHouse: La bodega más famosa de Tijuana lo celebra con un nuevo ático

Desde la óptica de un chilango encerrado en la ciudad que ya no es un Distrito Federal, sólo puedo imaginar lo que es aquel lugar al norte llamado Tijuana. Tendría que vivir al menos seis meses en aquella “tierra de nadie” para asimilar un poco del entorno y después de esa experiencia aventarme unas largas pláticas con Ejival para evaluar lo que percibí.

Mientras sucede eso, queda claro que a partir de conversaciones, artículos en línea y fotografías; que Tijuana es un lugar muy peculiar para el flujo de corrientes culturales. Llegan personas de distintos lados a hacer lo suyo, y aunque se tenga que remar contra el dólar, se goza de una libertad con mayores posibilidades creativas para desenvolverse en lo que uno quiera.

Así ha sido el recorrido de Damian Andrés Rodríguez, el co-fundador y encargado de operar WhereHouse; una bodega que se transformó en el espacio que cada semana ofrece al menos una noche para albergar en su pista de baile a quienes aprecian a la música.

WhereHouse se ha mantenido firme ante las adversidades gracias a que Damian sigue haciendo lo que hace y continúa con un esquema de negocio-sin-operar como tal. El 7 de abril celebramos el primer lustro de WhereHouse con un lineup alucinante conformado por Vakula, Tim Sweeney, Elena Colombi, Mozghan, Joakim y Heidi Lawden, además inaugurará un nuevo espacio y todo el venue cambia de piel por una nueva ilustrada por Jimmy Edgar.

Esta sala estará ubicada en el piso superior y llevará el título de Attic, en cuanto a la intervención de Jimmy Edgar, se tiene planeado exhibir el resultado de sus ilustraciones ese mismo día.

Para conocer más de Tijuana, WhereHouse y entrar a detalles sobre el fiestón de aniversario, hablamos con Damian a través de notas de voz.



Nina Kraviz en el primer aniversario de WhereHouse.

Thump En Español: Quisiera que brindes una introducción acerca de Tijuana desde tu punto de vista, platícanos acerca del entorno, y las dinámicas que tiene como ciudad.

Damian Andrés Rodríguez: Yo siento que Tijuana es realmente un trampolín que no es de nadie, cualquier persona está invitada a brincar, pero lo interesante aquí es literal, puedes brincar a cualquier pinche dimensión que quieras, puede ser hasta de otro planeta y llegar a Tijuana. Eso la hace una ciudad muy especial, me tardé muchos años en darme cuenta de eso; porque no es fácil.

Crecí y estuve casi toda mi vida en San Diego, llevo apenas unos siete años siendo parte de la escena, o como le quieran llamar, de Tijuana. Soy alguien que viene de afuera, desde esa perspectiva contemplo y me identifico con la ciudad. Así he visto a mucha gente, no sólo en la parte musical sino envuelta en muchas otras cosas. Es raro, porque es un punto en el norte que tiene mucha posibilidad de crecer en lo que sea, estoy seguro de esto después de haber conocido ciudades distintas.

Ejival mencionó lo siguiente en un artículo que escribió en nuestro medio acerca de WhereHouse:

“Muchas de estas manifestaciones tienen poco que ver con los espacios, sino con una dinámica social, urbana y fronteriza que permite que relaciones musicales se desarrollen de una manera casi espontánea. Es una condición energética e invisible que permite que en Tijuana se den las cosas de manera orgánica, sin orden, sin pretensión y sin nada que las sostenga y contenga”

¿Podrías ahondar más sobre esto?

Sí claro, de hecho Ejival tiene mucha razón; es una persona con la que he podido compartir mis ideas durante todos estos años.

Por ejemplo, yo vivía en WhereHouse, las cosas realmente empezaron a pasar por no tener el espacio. Organizábamos fiestas en el centro y debido al horario o a la poca flexibilidad de los dueños y los bookers de otros venues, no nos dejaron de otra más que poco a poco hacer las fiestas más íntimas en el WH. De armar afters para 30 o 40 personas, llegamos a un punto en donde ahora estamos forzados a hacer tres o cuatros fiestas por semana (risas).

Hasta la fecha yo no lo veo como negocio, creo que más bien es un compromiso que se tiene con el talento y con la gente, un compromiso que está ahí pero es invisible; al menos yo siento que es mi obligación hacer lo que hago. Es difícil ponerle un sello a las cosas, a mi no me gusta decir la palabra promotor ni llamarme lo que sea; me gusta la música por instinto. Siento que tal vez es lo que pasa en la ciudad con otras personas y otros proyectos, no sólo en la música, realmente no tiene precio, es especial porque fluye; es original y creo que hay mucha gente así aquí.

Zombies in Miami en el WhereHouse.

Tenemos esta referencia de que Tijuana al ser una ciudad fronteriza, las dinámicas de los espacios y operaciones son algo impredecibles debido a la variable que hay por constantes turistas en el flujo, ¿es este el caso? ¿Nos puedes ayudar a entender más esto?

Sí, pero no. Creo que realmente depende del mercado, muchos venues le apuntan a la onda del turismo.

Sí es algo que mucha gente busca por el lado del negocio, yo honestamente con WhereHouse estamos totalmente privados, hasta cuesta trabajo darte cuenta que somos un venue. Nos mantenemos un poco reservados de todo mundo para mantener la calidad porque no es un negocio, no abrimos con la mentalidad de los venues de la Revolución. Ese idea de “voy abrir a ver cuanta cheve vendo y cuántos turistas caen”, yo le tiro más a la bola de amigos que vienen desde Los Ángeles a ver un buen headliner, vienen específicamente a presenciar estos actos y conocer el WhereHouse. Más como experiencias únicas o que la gente realmente nos encuentren. No se trata de que nos vean con el letrerito y digan “ah mira, voy a tomar una cheve barata aquí”, nada de eso. Se trata de la música, para mi WhereHouse es estrictamente música, no se viene por el trago, se viene a bailar en un espacio donde te sientas cómodo. Nadie te reconoce, a la hora que tu quieras puedes entrar o salir, no pasa nada. Es un espacio ahora ya de familia, está literal operado 100% por pura familia, yo ando en el lado creativo, y están mis primos, primas, tías, tíos en todos lados.

Es un lugar que no es negocio, es un ritual operar, presentar un tipo de película cada fin de semana, sabemos que la gente necesita el espacio y a nosotros nos encanta poder ofrecerles el lugar.

Como dice una canción de Los Prisioneros: “Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos”, teniendo en consideración la cercanía que tiene Tijuana con Estados Unidos, ¿crees que se contempla a Tijuana como un hervidero cultural o se tiene una concepción más de entretenimiento y mexican curious del territorio por parte de los extranjeros?

Sí, de hecho ese es un tema muy raro. Por mucho tiempo he sentido una cierta impotencia, ya dije hace rato que no me gustan las etiquetas, pero como DJ, promotor; siento que está bien ojete que mucha gente rebaja o desprecia a Tijuana. La mayoría caen en esos estereotipos feos, y se me hace muy extraño. Por un lado no bajan a Tijuana y la frontera de lo peor, y al mismo tiempo no se tiene en consideración nada de esto, por ejemplo; una amiga puede bookear a un artista relevante en Los Ángeles y le van a cobrar lo mismo ahí que en Tijuana.

Hasta la fecha no entiendo cómo las agencias, managers o quien sea no pueden tener esa flexibilidad de entender que no es lo mismo. Así como dicen que Tijuana es muy inseguro ¿por qué nos estás cobrando lo mismo por Los Ángeles?, obviamente la escena aquí es chica, estamos hablando de unas trescientas personas máximo en total. A mi me incomoda un poco saber que estoy pagando talento a precio de Los Ángeles y vendiéndolo en pesos, es algo que de repente nos limita. Lo que incomoda es que limita con el talento que hay, no es por el dinero, es por la simple injusticia. En ese caso podríamos hacer fiestas de WhereHouse en Los Ángeles y nos sale en lo mismo. Siento que a pesar de todo lo que se dice, y realmente se le caga a Tijuana, la gente siempre encuentra una manera de salir o que las cosas sean posibles. Por ejemplo yo puedo andar sin un quinto, pero mis bookings están confirmados. Siento que es una tierra de nadie, la mayoría son de fuera o cayeron aquí, pero me gusta; puedes hacer lo que tu quieras en Tijuana.

A pesar de todo lo que platicamos, nada se convierte en imposible, eso es un gran plus de Tijuana.

Solar en WhereHouse.

Para nuestros lectores que no han ido a Tijuana, ni leído los artículos previos dedicados a WhereHouse, cuéntales cómo surgió la idea para crear este espacio, y sobre su comienzo.

Realmente el nombre lo define en muchas maneras, desde lo que fue literalmente, una bodega de mi familia en Tijuana en la Zona Río en un lugar llamado Plaza Fiesta, que está rodeado de bares y restaurantes. Esta bodega era usada por mi familia cuando yo tenía como 15 o 16 año, se divorciaron mis papás y todo se tenía que repartir. Mis papás decidieron que era el lugar para almacenar todo, yo estando chico lidiando con ser nuevo en esta ciudad, venir de San Diego, mis papás separándose, me gustaba estar en la bodega porque me hacía sentir en casa. Tenía todos los muebles de mi infancia, me llenaba un hueco de alguna manera. Se convirtió de ser la bodega, en una casa, estudio, y hangout spot, para mis amigos. En ese entonces era alumno de Radio Global y AMP que era una cadena de producción de DJs e historia de la música house. Aquí fue el primer lugar donde llegué, describí mi situación y todos mis maestros y compañeros se volvieron mis amigos.

Era el espacio que tenía para caerle, hacer el jam, para lo que sea. Cuando llegué al punto de hacer fiestas, experimenté cosas duras como malos tratos, e incumplimientos con el pago. Esta bodega se convirtió en el after, y yo me convertí en Don After.

¿Qué dirías que distingue a WhereHouse? Si fuera un alimento, ¿cuál sería el ingrediente que le brinda ese sazón peculiar?

(Pausa reflexiva) Yo creo que sería un postre y en este caso un blueberry pancake. El otro día, una señora de las que limpia llegó y estaba sacada de onda; me dijo:

“Oye, hay unos pancakes ahí echados a perder” y le contesté que sólo eran blueberry pancakes (risas). Por fuera parecen como si estuvieran podridos o se ven arruinados, pero por dentro son deliciosos y muy dulces.

Creo que lo que distingue a WhereHouse de cualquier otro lugar es que no es un bar, es una sala de baile, somos una plataforma que va más allá de lo físico porque también vinilos, música, arte y diseño conecta a toda la experiencia que lo hace diferente.

WhereHouse no se maneja como negocio aunque opera como tal, es raro.

Lena Willikens en WhereHouse.

Hasta la fecha no he ido a WhereHouse, pero estoy al tanto de que han ido a tocar personajes emblemáticos de la música electrónica, ¿Qué actos consideras que han trazado noches memorables en WhereHouse?

(Pausa reflexiva) Definitivamente de las fiestas que marcaron todo realmente como un giro completo y la visión del lugar del after fue uno de los primeros shows que el número de asistencia fue una cosa ridícula, y fue con DJ Tennis hace unos cuatro años. Ya te imaginarás, creo que tocó más de cinco horas, en todos los aspectos fue un éxito; fue alguno muy motivador.

Sin duda DJ Tennis es alguien muy especial para WhereHouse, también Lena Willikens; ella es algo reciente, en febrero del año pasado estuvo aquí. Nos tocó en un jueves su visita, hasta la fecha escucho su set al menos una vez por semana y cada vez suena distinto. Fue muy especial, al igual que SOLAR; quien es de nuestros favoritos.

Son de esas noches que no se te olvidan, no soy mucho de fiesta, no me ves en el dancefloor, pero esa vez no hallaba ni dónde meterme (risas); son artistas que jamás se nos van a olvidar

Sobre los nacionales te podría decir que mi amiga Von Gold de Guadalajara, es del talento nacional que últimamente nos ha sorprendido con su selección.

Sobre recuerdos memorables, es algo difícil de aterrizar porque ha pasado cada cosa aquí (risas), desde gente que se conoce en el rave y terminan casándose, gente como los Fur Coat que tocaron un set de 12 horas; Patrice Scott que llevaba cuatro horas y ya tenía que irse para agarrar el vuelo y no se quería bajar.

Gente como Nina Kraviz, Carl Craig y todos los clásicos también han trazado buenas noches.

Próximamente WhereHouse celebrará su quinto aniversario, platícanos acerca del lineup que habrá para la ocasión, y si hay algún eje en espacial para la celebración.

Celebramos el quinto aniversario de WhereHuse, los festejamos con la inauguración de un nuevo venue/sala adjunta a nosotros, aumentando la capacidad; está en el tercer piso y se llama Attic.

La onda del aniversario es que también se va inaugurar una pieza, Jimmy Edgar está como rediseñando el interior de WhereHouse y básicamente la va a convertir en una galería. Todas las paredes, techos, y demás van a ser completamente ilustrados por él. Es algo muy especial que se está cocinando, va a ser pintado sobre un tipo de tapiz hecho a base de PVC pero instalado de una manera para que dure bastante tiempo.

Si ya teníamos una identidad clara, ahora nos convertimos en una sala completamente asociada al mundo de Jimmy Edgar, quien también es muy importante para nosotros. Como artista nos inspira mucho, después de tenerlo de invitado hace poco; salió la oportunidad de que pudiera hacer esto. Él también nos comentaba que ya tenía ganas de agarrar como pizarrón un venue y dejar permanente los trazos en su espacio. En la fiesta de aniversario se mostrará el resultado de su obra como un regalo.

En cuanto al lineup, empezamos esa noche de 22:00 a 00:00 en la sala principal con nuestros residentes, Tarin es de Ensenada pero se fue a San Francisco muchos años, es muy cercano a nosotros y es la única persona local que va a tocar. Después va Tim Sweeney, alguien que varios conocemos; la persona detrás de Beats in Space, una leyenda como host y DJ. Al mismo tiempo que empieza Tim, empieza Mozghan para abrir el Attic. Ella es la novia de SOLAR, y es parte de We Are Monsters, hacen fiestas en San Francisco, ahora Mozghan anda con giras muy intensas, es una de nuestras DJs favoritas de ahora.

Elena Colombi también viene, ella es de Reino Unido es otra que hemos sido afortunados de bookear, tiene su show en NTS Radio, es alguien que va más apegada al lado de Attitc que es ácido y techno experimental.

También viene Heidi Lawden, originaria de UK, es un gran personaje como DJ, y agente, nos va a preparar para recibir a Vakula. Justo Vakula es es otro que tenemos la suerte de bookear, es un pinche Pokemón raro (risas), tuve que ir hasta Amsterdam para verlo tocar en Dekmantel. Vakula está programado para tocar en la hora pico.

La noche la cierra Joakim, está involucrado en muchas cosas, desde labels hasta cosas independientes; tiene bastante tiempo siendo conocido por su muy buen gusto, desde diseño hasta música.

Se tienen todos estos headliners de distintos lados, todos son muy únicos y especiales. El Attic será inaugurado por Elena Colombi y Mozghan, también hay un equilibrio de géneros en el lineup; lo cual me parece importante

¿Qué planes hay a futuro para WhereHouse? ¿Qué te gustaría festejar para el décimo aniversario?

Por ahora sólo quiero mantenerme ocupado con todo lo de Attic, porque WhereHouse ha sido un aprendizaje y creo que ya estoy listo para empezar un nuevo proyecto.

Me siento motivado, y preparado no sólo para colaborar como booker sino preparado para dirigir el material de video al igual que el contenido, también me emociona estar como residente y estar tocando en Attic, cosa que nunca he hecho en WhereHouse. Es un nuevo capítulo hasta para mi, pienso mantenerme ocupado en eso. Si todo sale bien, para el próximo aniversario me gustaría programar un bloc party (risas), estaría cool. Tal vez que sea de día, cerrar la calle y mantener las dos salas abiertas. Podría ser algo más soulful y feliz abajo, mientras que algo más duro y fuerte arriba.

Vamos a estar sacando un compilado independiente, ya no estaremos colaborando con alguien más, y haciendo WhereHouse como un sello exclusivamente en vinilo.

La idea es usar la plataforma del sello, para estar realizando compilados o sacar material de amigos e invitados pasados; eso definitivamente va a ser más interesante, al igual con proyectos de fotografía que se tienen planeados

Creo que eso sería todo por ahorita, tenemos la inquietud de desarrollar un WhereHouse Radio para básicamente compartir música y que nuestros clientes en la semana puedan conocer de los artistas que van a venir, compartir lo que viene, y poder descubrir, para así evitar los shazams en la pista. Esperemos que así sea y que todo pueda fluir.

Jimmy Edgar en WhereHouse.

