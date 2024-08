5 canciones de Tim Maia que David Byrne no quiso que escucharas

Luaka Bop es un sello avecindado en el Bowery de Manhattan, fundado en 1988 por el ex-vocalista de los Talking Heads David Byrne y cuyo catálogo se ha dedicado a editar y revisar lo que la industria musical de Occidente ha bautizado como ‘Música del Mundo’ o ‘World Music’ en inglés.

Ciertamente Luaka Bop no fue quien «descubrió» la ‘Música del Mundo’, pues es un concepto que ha utilizado el hombre blanco para clasificar todo aquello que no se ajuste a los estándares de la música occidental y, sobre todo, una manera de comercializar productos en el mercado estadounidense y europeo. La música occidental habrá que comprenderla entonces como los géneros populares en las regiones y países que están por encima del Trópico de Cáncer.

Videos by VICE

Dentro de la canasta de ‘Música del Mundo’ encontramos géneros como cumbia, afrobeat, afro funk, bossa nova, highlife, etc, etc. La canasta es grande y cada vez que el Cristóbal Colón en turno descubre algo, regresa a su tierra y lo presenta ante la Corona como el más acabado de los exotismos, con el fin de que pueda ser editado y apreciado por el resto del mundo. Una labor enciclopédica.

Portada de la compilación que hizo Luaka Bop con la música de Maia

El sello de Byrne se ha dedicad a revisar y reeditar la obra de tipos como Tom Zé, Os Mutantes, Alice Coltrane y, por supuesto, William Onyeabor, quien falleció hace pocos meses. En particular, el sello neoyorquino ha revisado con cierta minuciosidad la música popular brasileña de la segunda mitad del siglo pasado, y ha editado varias compilaciones que incluyen nombres de pesos completos como Chico Buarque, Jorge Ben Jor y Gilberto Gil.

Una de las compilaciones más celebradas editada por Luaka Bop y dedicada a un artista brasileño es la que hicieron en 2012 revisando el trabajo de Tim Maia. Tim es considerado como el precursor del funk y soul brasileño y la leyenda cuenta que mientras trabajaba ilegalmente en Estados Unidos fue amasando una gran colección de discos. Después de que el viejo Tim tuviera un altercado con la ley (aparentemente por traficar con sustancias ilegales), fue deportado a su natal Brasil y lo único que pudo llevar consigo fue su colección de discos. Ese pequeño excedente de prensados, fue suficiente para comenzar una pequeña revolución musical en su país de origen.

Tim en vivo

La vida de Tim puede ser calificada como tumultuosa y conflictiva, con los excesos propios de una estrella de la música popular y su paso por una secta religiosa, de esas que para enrolarte en ellas debe haber algo en tu cabeza que no funciona bien. A pesar de las preferencias personales de Tim, su obra es indispensable para comprender el soul en Brasil y sus vastas aportaciones al género deben formar parte del canon del soul/funk clásico del siglo pasado.

Para la colección editada en Luaka Bop se seleccionaron temas orientados al soul de corte americano, por supuesto con la intención de que el público anglosajón no tuviera dificultades para escuchar la música de Maia. No me malinterpreten: la compilación incluye varios clásicos de Tim como «Nobody Can Live Forever», «I Don’t Care» y el temazo «Rational Culture» con influencias boogie y que data de la era en que Tim ya se había bebido un par de jarras de kool-aid proporcionadas por el líder de la secta en la que se había enlistado.

Digamos que la compilación de Luaka Bop es como haber cursado la primaria. Si ustedes quieren adentrarse, y eventualmente graduarse en a la obra de Maia, acá les dejo unas sugerencias de la primera parte de su carrera:

«Um Dia Eu Chego Lá»

Original del disco 1971 (durante la primera parte de la carrera de Tim, sus discos fueron nombrados por el año en que fueron editados) es una rola muy upbeat y funky con una sección de vientos y guitarra eléctrica con ciertas reminiscencias a Sly Stone. La bella batalla del hombre en el sistema neoliberal que trabaja toda la semana pero que no puede hacer que los finales se encuentren en el ocaso del mes. De eso habla Tim en esta rola.



«Vocé»

Del mismo 1971, esta es una balada con una sección de cuerdas y una letra donde Maia habla de una relación idílica llena de amor pero que la instrumentación hace sonar con cierta nostalgia. A veces esta rola me recuerda a las de José José que se entonan regularmente en las borracheras cuando estamos en un estado vulnerable y a un mensaje de Whatsapp de distancia de esa chica que arruinaría toda una semana de silencio.



«Cristina»

Una rola que es considerada como uno de los estándares de Tim Maia y que ha sido versionada en varias ocasiones por otros artistas brasileños. Original de su álbum 1970, la rola está obsesivamente dedicada a la búsqueda de una mujer de nombre Cristina. Un hombre con el corazón roto va dejando un rastro ensangrentado en su periplo por encontrar a Cristina.



«Réu Confesso»

Una de mis favorita de Tim y es curiosamente muy parecida a una rola que viene incluida en la compilación de Luaka Bop de nombre «Over Again» y que, como «Réu Confesso», forma parte originalmente del álbum clásico 1973. En esta rola Tim habla acerca de un ex convicto arrepentido con la sociedad. Es posible que se refiera a su experiencia traumática con la ley estadounidense.



«Coroné Antonio Bento»

También incluida en el excelente 1970, es una mezcla de psicodelia soul brasilera y en la que Tim echa mano del tono de voz ese que tiene su origen en el abdomen. La versatilidad de Tim con su voz queda documentada en esta rolota.



En Revancha contamos con varios títulos que forman parte del legado de Tim y que fungieron como base para el desarrollo del funk y soul en Brasil.

FB: GranRevancha / Twitter: @revancha_df / Instagram: revancha_df