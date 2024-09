5 consejos básicos para superar el fracaso, según los entrenadores olímpicos

Mientras vemos los Juegos Olímpicos, no podemos evitar quedarnos boquiabiertos por el asombro. Los atletas olímpicos demuestran una condición física inigualable, algunos rompen récords mundiales y otros corren a velocidades que nosotros ni siquiera hemos soñado con alcanzar. Pero como hemos podido ver a lo largo de los Juegos de Tokio, los atletas olímpicos son mucho más que sus medallas.

Es gratificante observar sus victorias porque son como nosotros: personas cuyos éxitos son el resultado de años de trabajo arduo. No es fácil y, como demostró el retiro de Simone Biles de los eventos de gimnasia, implica fuerza física, mental y emocional.

Los entrenadores olímpicos, que pasan su vida entrenando atletas, lo saben mejor que cualquier aficionado a los deportes que los ve desde la banca. Entienden que el entrenamiento constante es importante, pero que la descompresión también lo es. Escuchan incluso cuando no se diga ni una sola palabra, de modo que cuando un atleta pierde, no sienta que desperdició una oportunidad, sino que se trata de una experiencia de aprendizaje. Saben cómo ayudar a los atletas a levantarse cuando caen en una competencia y en la vida.

Les preguntamos a estos entrenadores qué es lo que realmente se necesita para ser un atleta olímpico, qué puede aprender la gente de los atletas y cómo levantarse después de un fracaso.

Apóyate en los demás cuando necesites ayuda

Maurizio Zomparelli, el entrenador de esgrima de la selección nacional de Hong Kong en Tokio 2020, tenía solo 19 años cuando comenzó su carrera como entrenador profesional. Ahora, casi 40 años después, ha ayudado a conseguir la primera medalla de Hong Kong en esgrima y también la primera medalla de oro en 25 años, cuando Cheung Ka-long ganó contra el italiano Daniele Garozzo. Zomparelli es un ejemplo de que el trabajo en equipo es fundamental para los logros individuales.

«Creo firmemente que la colaboración de los profesionales y el personal de los atletas es uno de los aspectos cruciales en la preparación para las competiciones», le dijo a VICE.

A través de esta colaboración, dijo, los programas de entrenamiento de los atletas son «coordinados y mantenidos adecuadamente», lo que a ellos les permite maximizar todo su día.

“El personal debe considerar el entrenamiento, la nutrición, la salud mental, la recuperación, la fisioterapia e incluso la calidad del sueño de los atletas. Hay 24 horas disponibles en un día y, como atletas, las 24 horas son importantes”, dijo.

El entrenador Zomparelli con su equipo de esgrima de Hong Kong. Foto: Cortesía de Maurizio Zomparelli

Date tiempo para tener distracciones

Stefanos Mamalis, quien entrenó al equipo de atletismo de Grecia durante Londres 2012 y Río 2016, dijo que es esencial que los atletas olímpicos se distraigan de la competencia.

“La mente y el cuerpo están conectados. Conozco a muchos atletas que eran físicamente fuertes, pero que no tuvieron la preparación mental adecuada», le dijo a VICE. Como resultado, no pudieron lograr los objetivos que se plantearon. Si nuestra salud mental no es optima, dijo, entonces todo se derrumba y «nada está bien».

Mientras que los atletas individuales son elogiados por sus logros físicos, su salud mental suele ser un asunto que queda en el olvido. Además de Biles, Naomi Osaka también conmocionó al mundo del tenis en junio al retirarse del Abierto de Francia, citando episodios de depresión como razón para ello. Michael Phelps, el atleta olímpico más condecorado de la historia, dijo en una entrevista con ESPN que tuvo pensamientos suicidas a lo largo de toda su impresionante carrera. Ahora se ha convertido en defensor de la salud mental y se encuentra retirado de la natación.

Para mejorar nuestra salud mental, dijo Mamalis, es importante hablar sobre nuestras emociones, pero también ver «videos de YouTube, películas, cualquier distracción puede ser útil para fortalecernos mentalmente». Participar en actividades completamente distintas o alejadas de nuestro objetivo central, dijo, nos permite inspirarnos y relajarnos.

El clavadista británico Tom Daley ha dicho que tejer le ayuda a encontrar la calma y la conciencia plena en momentos de estrés. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se le vio tejiendo mientras veía la final femenil de trampolín de 3 metros el domingo, y luego nuevamente durante las preliminares masculinas de trampolín de 3 metros el lunes. Incluso ha dicho que el tejido lo ayudó a ganar una medalla de oro en estos juegos.

Reflexionar en los errores es tan importante como el éxito

Como atletas de clase mundial, los atletas olímpicos deben «sacrificarse y tener una gran fuerza de voluntad», señaló Zomparelli. Es común entrenar todos los días, «llevar el cuerpo al límite, sin tener fines de semana libres, días de descanso por enfermedad o días feriados», dijo.

Pero lo que es aún más difícil que no tener días de descanso es la realidad de que, incluso después de todo el sacrificio, la victoria no está garantizada.

“Lo más probable es que falles muchas, muchas veces antes de ganar. Y este es precisamente el momento en que los atletas muestran su carácter, en la búsqueda de la victoria incluso después del fracaso”, dijo Zomparelli.

Para recuperarse de lo que puede parecer una desgarradora derrota, el entrenador de esgrima dijo que es importante para él y para sus atletas «calmarse» primero. Luego, «juntos analizamos el desempeño en la competencia, el torneo en general y otros datos para entender dónde podemos hacerlo mejor», dijo.

Para Mamalis, lo más importante es recordar al final del día tomarse «cinco minutos cada noche para pensar en lo que hizo ese día». Analizar lo que salió bien y lo que salió mal no solo te ayuda a relajarte, sino que también hace que los errores sean tan valiosos para nuestro progreso como las decisiones correctas que tomamos. Numerosas investigaciones han demostrado que la reflexión ayuda a las personas a comprender los eventos pasados ​​y también puede conducirlas a futuros más gratificantes.

Trabaja en objetivos pequeños para alcanzar grandes logros

La única certeza que tenemos durante la pandemia es lo poco que sabemos acerca de lo que traerá el mañana. Es difícil mantener nuestras rutinas, mantenernos motivados y hacer planes.

Para los atletas, cuyas carreras dependen de un régimen, las restricciones que trajo el de COVID-19 fueron particularmente estresantes. Zomparelli dijo que “el riesgo de cancelación y postergación de los Juegos Olímpicos ciertamente generó dificultades con repercusiones en el estado motivacional y mental de los atletas”, sin mencionar las complicaciones logísticas en la organización de las sesiones de entrenamiento.

Para recuperar cierto grado de control de las circunstancias, Zomparelli y su colega Greg Koenig crearon algunos sencillos puntos de control para sus atletas.

“Centrarse en la tarea a realizar es la clave del éxito. Compartir con otros compañeros nuestros compromisos diarios para alcanzar nuestras metas fortalece el espíritu de equipo y hace del triunfo una experiencia tangible y probable”, dijo.

Detente cuando ya no sea divertido

Después de finalmente alcanzar ese sueño que deseaste por tanto tiempo, es difícil aceptar que no estás bien. Admitir que la realidad no se parece en nada a tus expectativas puede parecer una derrota autoinfligida; pero Mamalis dijo que disfrutar de lo que haces es más importante que ser perseverante.

«Si no te diviertes, debes parar», dijo. “Si no te hace feliz y te causa dolor, debes detenerte y hacer otra cosa en tu vida. No es necesario aceptar la tristeza para continuar».

La vida no se trata solo de ganar. Hay días oscuros y días felices. Días en los que nada parece salir bien y días en los que todo marcha sobre ruedas. La imprevisibilidad de la vida es ineludible, pero lo que sí podemos hacer es aprender a sortear los obstáculos.