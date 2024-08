5 lanzamientos latinoamericanos para actualizar tu playlist

¿Alguien dijo “verano en el norte”? La constelación del Cisne asciende por encima del Ecuador y la mayoría de los sellos y artistas estrenan música. Les presentamos algunos lanzamientos que nos llamaron la atención y que, esperamos, los acompañen en la sombra de un gazebo o al calor de su bebida predilecta.

Julixo

Raw Instructions

La última vez que supimos de Julián Belén nos adelantó en exclusiva un track que terminó en los setlist de más de uno en el Viejo Mundo. Les habíamos avisado que teníamos un Mbappé hecho en Argentina y los franceses de Knotweed Records no la dejaron pasar. Acaban de editar en vinilo Raw Instructions, la más reciente producción del DJ para la casa. “Ni techno, ni house, ni esto ni lo otro. Solo música que pasa por mi cerebro”, aclara Julián. Veremos…

San Ignacio

Paisajes, Personajes, Poemas & Meriendas

Cuando no está tocando en ex fábricas nunca registradas por ente oficial alguno, ni remando los filamentos del Paraná, ni pensando qué festival armaría para derribar los equivalentes sudamericanos al America First, San Ignacio anda produciendo cosas como esta. “Sin ella, los días tardaban en pasar” cantó Carlos Gardel alguna vez. Bueno, con Paisajes… el tiempo va como más lento, a D10s gracias, y nos ayuda a dejarle sólo eso de “velo” a la velocidad. Derivemos, entonces, en este ambient tropical y atención a los silencios que se cuelan entre los tracks: está todo ahí.

Pigmalião

Porta Machado

Paso uno: buscar sentido durante medio minuto en la tapa de Porta Machado, última entrega del brasileño Daniel Lucas, esta vez para el sello turco Musike 44. Paso dos: viajar al país más tropical y próximo que se tenga con el LP en play. Después va a resultar extraño que los gendarmes no tengan cabeza de ganso o chaleco animal print y la culpa es del trip que se pega Pigmalião para explicar que eso de realidad es tan relativo…

Tatiana Heuman

Quemó Tu Curuyú

Tatiana Heuman es Queei. Y parte de Ricarda Cometa. Y parte de varias cosas más, pero esta vez, al menos por un rato, no lo sabemos, la tenemos “de puño y letra” en esto que no sabemos por donde agarrar pero tan bien nos viene. ¿Sabrán en Astro Naútico, el sello que la acaba de editar, que si ves una curuyú en la selva más vale que seas Jennifer López? JLO zafó de la anaconda, pero a nosotros nos abrazó enteros: no sabemos si bailar o qué, pero estamos felices igual.

Attaw Allpa & DJ Nirso

Sonora Post Digital



Entre Quito y San Pablo pueden pasarte varias cosas pero casi ninguna de ellas sucederá con el volumen bajito; el ecuatoriano Attaw Allpa y el brasileño DJ Nirso lo entendieron muy bien. Violento y latino, como para festejar que nada it’s coming home este año y que los jugadores alemanes todavía sueñan con el acento chilango. Prohibido sonar ese acordeón si hace menos de 25 grados centígrados. Que así sea.

