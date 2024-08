5 premios Latin Grammy ridículos que no entendemos cómo pasaron

Hay esta costumbre de vendernos los premios Grammy como la panacea de la industria musical. El Everest. La manera más real de ser aceptado por el planeta entero. Incluso se piensa que las nominaciones pueden resolverte la carrera. El glamour. Estar sentado a la derecha de Juanes. O de Paul McCartney si tienes suerte y te nominan al Grammy gringo. Respirar el mismo aire que J Balvin. Y no tengo la mínima idea de si esto es realmente cierto para los músicos. Nunca me nominaron a un Grammy. Pero estoy seguro que si lo lograba mi madre hubiese posteado en su Instagram privado una foto mía en la ceremonia y absolutamente todas mis tías hubiesen comentado “que Dios lo siga bendiciendo”. Mierda real.

Si tomamos esta premisa de que los premios Grammy son el máximo galardón físico que algún músico puede recibir; pues, nosotros [prensa y escuchas], tenemos todo el derecho de discutir y debatir cuando sentimos que algún premio es ridículo, sospechoso o poco merecido. Para poder vivir con la idea de que esos gramófonos tienen algún tipo de credibilidad artística, tenemos el derecho y deber de opinar sobre los artistas que lo reciben. Aritmética simple.

Los nominados y ganadores del Latin Grammy son escogidos por seres humanos, cientos de discos pasan por muchos oídos [a veces no tan expertos en el género en cuestión] para terminar en una tanda de nominados y luego escoger al ganador. Claro que se equivocan. Y todos votan desde un lugar específico con intereses bien reales. Al final del día, escoger “ganadores” en el arte es una tarea subjetiva cuyo interés es monetario. Pero eso no exenta de que haya momentos en los que absolutamente nadie entienda cómo diablos le otorgan un premio a algunos actos.

Los Latin Grammy son hoy jueves 15 de noviembre, y en espera de ver cuántos premios se lleva el reggaetón y destrona oficialmente a todos los demás géneros como el señor de los señores, acá te dejamos 5 Latin Grammy que no entendemos por qué diablos sucedieron ni en en qué estaban pensando los ilustres miembros de la Academia.

Los Dúo 2 – Juan Gabriel, Disco del Año, 2016

Todos queremos a Juanga, primero que nada. Es uno de mis artistas favoritos de toda la vida y mi infancia no se entiende sin alguno de sus discos sonando en la cocina de mi madre. Pero este invento de la disquera/mánagers y quizás el mismo Juanga de hacer unas reversiones de sus mayores éxitos con artistas del momento, ¿como por qué? ¿por qué la necesidad de hacer estas cosas? En el 90% de los casos destruyen la canción y, además, regularmente escogen artistas terribles para interpretarlos, con la única razón que “están de moda”. Premiar este disco es probablemente una manera de premiar a la carrera de Juan Gabriel, y quizás esa es la excusa. ¿Cómo diablos se defiende un disco que tenga probablemente la peor versión de “La frontera” de la historia? J Balvin, mi querido y admirado amigo, y Julio Álvarez más Juan Gabriel, como mezclar una Maruchan con una botella de aguardiente: no va a salir bien. La versión de “No tengo dinero” con Wisin también es importantísima: otra canción para enseñar a las futuras generaciones cómo no hacer colaboraciones. En general, el disco es una oda a lo que no debes hacer. Ojalá las disqueras dejaran de potenciar estas cosas. Y claro, ¿un disco con tantos artistas A Listers unidos creían que no iban a premiarlo? Obviamente.

Cama incendiada – Maná, Mejor Álbum de Pop/Rock, 2015

Hay algo que está sucediendo en el pop rock latino y mundial. Todos sabemos que no pasa por su mejor momento pero este texto no es para eso. Este premio es nuevo. Los hombres y mujeres de traje y corbata decidieron eliminar el antiguo Mejor Álbum de Rock por un Dúo o Grupo y dar un premio entre el pop y el rock: Mejor Álbum de Pop/Rock. Se entrega desde el 2012, y en los seis ganadores, dos veces ha estado Juanes. Ahora hay una categoría “menor” (que ni siquiera es televisada) llamada Mejor Álbum de Rock. Esa categoría ha tenido buenos ganadores, como La Vida Bohème o Diamante Eléctrico; pero al parecer no importa mucho para la gente de los Latin Grammy. En fin. En el 2015, la Academia logró dar un nuevo golpe al rock en español premiando a Maná. A ver, entiendo “Rayando el sol”. Entiendo “Clavado en un bar”. Fueron canciones importantes en el rock latino. Pero, ¿alguien ha escuchado ese disco? Las guitarras, melodías, son cuchillos que desangran nuestros oídos. Es la mejor representación de las personas que defienden a la muerte del rock. ¿Qué necesidad hay de premiar a estos hombres? Son millonarios. No necesitan otro Latin Grammy.

Transformación – Beto Cuevas, Mejor Álbum de Pop/Rock, 2013

Imagino que todos recordamos a Beto Cuevas: el artífice de La Ley, una de las bandas más insufribles de la música latina. Todos tuvimos tatuada en la cabeza el coro “sin dolor no te haces feliz”. Llegó a cansar. Y todo bien. Me alegro que Beto se haya hecho millonario. A veces siento que las disqueras tienen demasiado poder en este ramo de los Latin Grammy. Escuchen el disco. Es una mezcla de música evangélica desafinada esquina Creed latino. La voz de Beto es de las voces más reconocibles del rock en español, quiero pensar, y escucharlo haciendo este tipo de cosas y que, además, la Academia lo premie, es un gran fuck you a muchísimas bandas hermosas ahí fuera. Quizás el vacío absoluto que dejó la muerte de Cerati logró que la Academia no supiera a dónde mirar. O no pueden premiar a Juanes todos los años. Oigan el disco, es en serio. Tiene una perra canción con Flo Rida. Es como un terrible after en el que todos los asistentes tienen playeras de David Guetta, se meten MDMA del caro y suben historias de Instagram con captions motivadores. En esa fiesta, con muchísimo humo, sale Betito Cuevas y canta la canción con Flo Rida por 24 horas consecutivas.

“¡Corre!” – Jesse & Joy, Grabación del Año, 2012

He hecho esta pregunta a mis amigos músicos, que votan en los Grammy, ingenieros, etc. La categoría Grabación del Año es a la canción “mejor grabada, lograda”. A final del día es un premio más para los que trabajaron dentro de la canción: ingenieros, productores. Ahora, esta canción sonó en todos lados. Y claro: Jesse & Joy son artistas ultra famosos; apoyo de disqueras y radios no les iba a faltar. La canción es una balada que no genera nada. Si de baladas cortavenas vamos a hablar, denle un Latin Grammy diario a “Fuego de noche, nieve de día” de Ricky Martin, o a “Imagíname sin ti” de Luis Fonsi, o hasta podemos irnos a mares más profundos y premiar “Si es amor” de mi buen Fito Páez. Esta canción es una balada mega inorgánica que busca generar ese sentimiento de “reflexión” tan terrible que logran ciertas obras populares. No hay cosas dentro de esta canción memorables, o que se compare a los grandes baladistas latinos. ¿Con qué cara pueden ver a Franco de Vita luego de premiar esta canción?

MTV Unplugged – Juanes, Álbum del Año, 2012

Imaginen el final de los tiempos musicales: dan premios a discos recopilatorios. ¿En qué lugar está bien premiar un disco “Unplugged”. Hay tantas cosas graves en este asunto. Primero, premiar un disco que sigue una moda que murió hace mucho tiempo. El término “unplugged” estaba cabrón cuando salió. Ya luego hicieron lo que mejor saben hacer con algo que funciona y le gusta a la gente: cansar. Sigamos. El concepto que defiende un “mejor disco del año” es porque realmente es una obra que tiene una propuesta de valor real. Algo que decir. ¿Qué diablos tiene que decir un disco unplugged de Juanes? Nada artísticamente. Lo que tiene que decir es que Juan Esteban debía algún disco a su disquera y pues no les quedó mejor idea que hacer un disco unplugged. ¿Así queremos rescatar al rock? ¿Así? Es la mejor manera de seguir matándolo. Y bueno, hay algo que la Academia tiene con el gran Juanes: le dan todos los premios.

Hoy jueves 15 de noviembre es la ceremonia de premiación de los Latin Grammys 2018 en Las Vegas, Nevada.

