5 maneras de sobrevivir sin dinero un fin de semana en México

Siempre he pensado que el sistema capitalista y su forma de ahorcarnos ha logrado que nuestro valor moral, humano y real sea igual a cuánto dinero tenemos. Si no tenemos plata para ir a la fiesta del sábado somos unos fracasados. Así piensa la gran mayoría del mundo y no me vengan con discursos socialistas. Está bien ser de derecha o izquierda. Lo que no está bien es la manera en la que están diseñadas varias ciudades. Hay gente talentosa y exitosa que no es pagada de la forma en la que su capital cultural, cerebro o manera de ver el mundo lo merece. Este tipo de personas hacen muchísimo dinero para sus jefes en todas las oficinas llenas de empleados sub pagados que ves.

Ese fue mi párrafo antisistema. Ya no diré más cosas con ese tono. Perdónenme pero últimamente tengo muy poco dinero. Sé que todos nos hemos imaginado cómo podría ser vivir sin dinero. Joder al sistema. Tomar sus herramientas capitalistas y usarlas a nuestro favor. Quisiera hacer esto durante meses, pero tendría que ser un documental que me lleve al éxito, vivir en un penthouse en Manhattan y ganarme un Oscar. Si no para qué diablos haría eso. Así que, por hoy, les enseñaré las maneras en las que pueden vivir en Ciudad de México sin dinero. Un par de días. Un fin de semana. Les prometo que haré este experimento a mayor escala, solamente que hoy no es el momento. Hay que saber escoger batallas.

Usé Google, mi propia experiencia de estar sin dinero varias veces y consejos de amigos para poder pasar tiempo sin gastar un solo peso. Un fin de semana. La misión de este experimento se basa en poder alimentarnos, movernos y divertirnos en Ciudad de México sin usar dinero. Claramente hay que tener un smartphone. Estamos en el 2019. Sin smartphone no somos nadie. No se quejen. Acá les dejo una lista de cinco formas en las que pueden susbsitir en la ciudad sin gastar un solo peso.

CUPONES PARA COMIDA

Los cupones salvan vidas. En serio. Lo primero que tienen que hacer es bajar todas las aplicaciones de comida que puedan. Todas, absolutamente, apenas te registras envían entre 150 y 300 pesos de regalo. También está la opción de compartir con tus amigos los códigos de bienvenida u ofertas. Así, mientras ellos gasten, tú también generarás dinero y podrás pedir varios platos gratis.

Incluso, hay páginas que se dedican a postear cupones gratis siempre. Estos son dos buenos ejemplos. Otra forma de tener cupones ilimitados de comida (pero no es la más recomendable), es comprar chips de líneas telefónicas desechables y así tener cada vez que bajes las apps de comida códigos nuevos. Necesitarás crearte emails nuevos cada vez que te registres con un teléfono nuevo, pero esos son gratis.

CUPONES PARA TRANSPORTE

Pasa igual que con las apps de comida. Las aplicaciones más famosas de taxis, tienen cupones para las primeras veces que bajas la aplicación, y códigos para conseguir viajes gratis. El secreto es tener siempre un grupo de amigos a los cuales puedes enviarle el código, ellos usarlo, y así esto se convierte en viajes gratis para ti. Puede funcionar hacer un grupo de WhatsApp con tus conocidos y reenviarse los códigos de primeras invitaciones.

CONVIÉRTETE EN PROBADOR DE PRODUCTOS

Esta es la manera más fácil y real de conseguir cualquier tipo de productos en la puerta de tu casa. Personalmente, siempre quise ser un probador. Me gusta probar cosas. Ser esa persona que hace los reviews de productos para el cabello, comidas congeladas, lo que sea. Me gusta nadar en mares extraños.

Los pasos son sencillos. Hay varias páginas, pero esta es una de las más recomendadas.

— Recibes invitación luego de registrarte

—Ves si eres la persona adecuada para ese producto o grupo objetivo

—Pruebas el producto y das tu opinión

—Acumulas puntos.

HOSPEDAJE

Esta es la más complicada. No valen amigos. Ya casi nadie tiene amigos o conocidos. Por suerte, existen iniciativas hermosas y llenas de luz como Couchsurfing.com. Acá hay un blog que explica perfectamente cómo conseguir que tu perfil de Couchsurfing esté perfectamente hecho y así poder conseguir sofá cama gratis en cualquier parte del mundo. Esto es algo que necesitamos demasiado. Si no tenemos amigos en nuestra propia ciudad, ¿cuáles son las probabilidades de encontrar un amigo en Guadalajara? Cero. Ninguna. No se mientan para sentirse mejor. Estamos en el 2019. Así que la mejor forma de encontrar lugar donde quedarse en cualquier ciudad del país sin gastar dinero, es esta.

ACTIVIDADES GRATIS EN MÉXICO

Probablemente es lo más fácil de la ciudad. Solamente con usar Google y teclear “actividades gratis en México” salen decenas de opciones. En este link encuentran desde museos gratis, fiestas, actividades al aire libre, eventos, obras y más. Esta es una buena forma de dejar de gastar 1,000 pesos cada vez que sales y “no te acuerdas en qué los gastaste”.

EXTRA

Estas cinco maneras de no gastar dinero en la ciudad funcionan. Todas las he usado y siguiendo esta lista te aseguro que lograrás tu objetivo. Ahora, como regalo, acá tienes una página con descuentos, cupones, de casi cualquier cosa que necesita el ser humano para subsistir y divertirse. Los millennials estamos quebrados y hemos hablado de esto muchísimas veces. Entonces te damos esta solución para que no digas que solamente hablamos de problemas y no de cómo resolverlos.



