5 regalos únicos para el techno nerd que llevas dentro

Puede que Hanukkah ya haya terminado, pero aún tienes mucha presión para encontrar el regalo perfecto para el amante de la música que llevas dentro. Si quien recibirá el regalo es un amante del techno, puede ser un verdadero reto encontrar el regalo adecuado que sea más ardiente que un nuevo vinilo o quizá otra playera de algún sello discográfico. Es por ello que buscamos cosas más interesantes que expresan entusiasmo por la música electrónica y sin lugar a dudas permanecerán como posesiones apreciadas por muchos años. Escoge uno para tu media naranja, o quizá para ti. Lo mereces.

Esta inteligente caja, con ilustración personalizada por los artistas de Brandon Locher, graba ruido ambiental y lo convierte en un loop automáticamente. Entonces puedes jugar con el pitch, convirtiendo los ladridos de tu perro en sonidos chillantes de ardilla (o en un terrorífico aullido del infierno).

2. SLIPMAT de piel de TANNER GOODS

Mientras las ventas de vinilos siguen creciendo más que en otras décadas, es hora de cuidar de esas preciosas piezas de cera al hacerlas girar en esta herramienta de piel, la cual ofrece mejor protección contra el polvo y de sonido que los tradicionales slipmats. Vinilos reales no incluidos, tristemente.

Hasta este año, proteger tus oídos del fuerte volumen en los clubes y festivales significaba a) pagar algunos cientos de dólares en protectores hechos a la medida que eventualmente perderías o b) convertir el sonido en basura con protectores de plástico basura. Dubs ofrece una tercera opción, con una atenuación y un encaje que trabaja casi en cualquier oído, por el razonable precio de $25 dólares. Si quieres ir aún más lejos en cuanto a control de sonido, checa el nuevo producto de Doppler Labs aquí.

4. BOTELLA de LIGHTNING IN A BOTTLE

Con tantos festivales floreciendo hoy en día, quieres asegurarte de representar los sitios a los que vas. Como se mencionó previamente, no estamos ofreciendo playeras en esta lista, así que qué tal una botella para el agua del festival Lightning In A Bottle. Perfecta para mantenerte hidratado mientras sostienes una conversación tras una sesión de yoga al amanecer.

5. LIBRO de TROUW

El 2015 comenzó con la triste clausura del amado club de Amsterdam Trouw el 3 de enero. Este libro de mesa recapitula los gloriosos seis años del club que convirtió Ámsterdam en una ciudad de fiestas de clase mundial. Afortunadamente, el 2016 comenzará con la apertura del nuevo club del organizador de Trouw, De School, el cual escribirá el siguiente capítulo de las fiestas holandesas.