6 canciones de amor que serán tu pareja este día

Cada 14 de febrero las canciones terminan protagonizando tu soundtrack de amor o desamor. A pesar de que la fecha no sea más que un gancho publicitario para consumo, la ocasión es un buen día explorar música que nos da gozo y buenas vibras.

Enlistamos una serie de canciones perfectas para darle brillo y dinamismo a tu día del amor y la amistad, sin caer en sentimientos jocosos ni invasivos, solo buena vibra.

Terekke – Untitled A1

https://www.youtube.com/watch?v=uG5igoxL9iw

Matt Gardner es un productor de suma relevancia y presencia en Nueva York. Tras ya varios años de carrera artística nos ha endulzado los oídos con ritmos como este y muchos éxitos románticos pero atrevidos. Un sutil himno al enamoramiento en estado de éxtasis que nos deja romper el espejo de la percepción, así como fluir en las armonías y pads que nos sumergen en el universo de texturas emocionales de Terekke.

Huerco S. – A Sea Of Love

Toda una puesta en escena aromática, maleable y cristalina nos sumerge en las texturas del mar de sonidos y emociones de Brian Leeds aka Huerco S. Un músico que explora siempre el sonido hasta lo mas recóndito de su naturaleza para crear conexiones sinápticas de amor y melancolía a la deriva. Las texturas y sensaciones que genera esta canción van más allá del amor a una persona o una cosa, van hacia la idea de el amor como una inmensidad homogénea de sentimientos.

Anthony Naples – Changes

Esta es una balada no tan romántica pero sí cargada de una energía emocional muy fuerte; una secuencia monótona la hace perdurar en nuestra mente. Sensaciones de inestabilidad y cambios es lo que refleja esta canción, la cual muestra un lado muy sensible, luminoso y enaltecido de este músico originario de New York. Todo el conjunto de percusiones y pequeños fresados nos van llevando por escenarios desolados que sólo los que han pasado por tristezas profundas reconocerán.

Octo Octa – Mine (Second Chance Mix)

Una canción romántica y sofisticada para la pista de baile, el emblema de Octo Octa es transmitir un fervor que invita al desconcierto y al gozo. Contenido en un EP, «Cose I Love You» es un ir y venir de ritmos enaltecidos muy dinámicos, acompañado de texturas de bajos bien definidas y directas que envuelven una comunión amorosa musical con las voces tan sensuales con las que acompaña este track.

Broshuda – Another Lover

Este productor con residencia y mayor actividad en Berlín, es un digno contrincante de las aguas tranquilas pero solitarias de amantes desaparecidos y confundidos. Esta canción es sentimental y profundamente triste, con un toque de progresiones que la llevan a ser un ejemplo rimbombante de un estado de flujo de felicidad constante.

Carsten Jost – Love

Emplea ritmos muy sugerentes, armonías espaciosas y riffs de gran sensualidad que nos van llevado por una línea de materia oscura pero instintiva. Un tracks que expresa el amor en mas de una forma y con una actitud elegante y sofisticada para la pista de baile, que nos pone a gozar no solo por su complejidad sónica, también por su rigor atrayente y su pasión solida.

