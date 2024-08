7 documentales clásicos de hip hop para ver en YouTube

*Este artículo se publicó originalmente en i-D.

La historia del hip hop es una de las más revolucionarias en la historia moderna. Desde sus inicios con las fiestas callejeras de los Ghetto Brothers en la Nueva York de principios de los setenta, hasta la actualidad, este movimiento ha sido una forma reaccionaria para difundir una voz y propagar un mensaje, haciéndole cara a las desigualdades y las injusticias. Para celebrarlo decidimos hacer esta seleción de documentales dedicados al movimiento en los que podrás conocer la escena de los B-Boys cuando apenas estaban surgiendo, la vida en la Nueva York que vio nacer al hip hop y los momentos y personajes claves para su aparición.

Style Wars (1983): Esta película sigue a jóvenes artistas como Kase2 y IZ the Wiz, pero también perfila a los oficiales de la Policía de Tránsito de Nueva York y al controversial Alcalde Ed Koch. «¿Eso es una forma de arte?», pregunta el detective Bernie Jacobs, señalando a unas letras en la parte trasera de un vagón del tren. «No lo sé, no soy un crítico de arte. Pero puedo decirte con seguridad que eso es un crimen», responde el Alcalde. De cualquier manera, es extraño ver unos vagones no simplemente cubiertos con tags jeroglíficos, sino con murales elaborados serpentear por la ciudad.

Breakin ‘N’ Enterin’ (1983): Aunque el hip hop nació en el South Bronx, sus sonidos y estilos se esparcieron rápidamente a través del país. Este documental de 1983 es la crónica de la escena naciente del B-Boy de Los Ángeles, e incluso aparece un joven Ice-T. Los espectadores han comparado los estilos divergentes de baile de las dos costas ya que mientras que los b-boys de Nueva York se enfocaban más en el piso, sus contrapartes de SoCal hacían el popping and locking.

Beat This: A Hip-Hop History (1984): Este documental de la BBC está entre los primeros documentales de hip hop, y como consecuencia, es un poco anticuado. Aún así, Beat This sigue siendo una ventana única a algunos de los momentos más formativos del movimiento; contiene material original de las block parties en el Bronx de DJ Kool Herc y los mensajes sónicos futuristas de Afrika Bambaataa en Planet Rock. El alien intergaláctico del hip hop fue la introducción de Malcolm McLaren a la escena de los DJ; Beat This contiene una entrevista con el pionero del punk sobre su primer viaje al South Bronx en busca de un telonero para Bow Wow Wow. Considerando que los estilos hip hop de McLaren han sido usados por todos desde Blood Orange, hasta Drake, vale la pena verlo.

Big Fun in the Big Town (1986): Los holandeses echaron una mirada a la escena hip hop de Nueva York en el 86, cuando Run-DMC y sus tenis adidas Superstar no eran simplemente accesorios de una subcultura local, sino iconos de un creciente movimiento global. Big Fun tiene entrevistas íntimas con Grandmaster Flash, LL Cool J, y Miz Markie, pero también incluye material de estudiantes locales del colegio Harry Truman High en el North Bronx. Ahí, los adolescentes hablan poderosamente sobre crear su propio movimiento musical en la calle, como una urgencia por la privación de los derechos institucionales.

Stolen Moments: Red Hot + Cool (1994): Este documental está un poco aislado en nuestra lista, ya que no se sitúa en el South Bronx de los setenta. Aún así, el filme de 1994 es una historia de hip hop igual de importante. Estrenada en el ápice devastador de la epidemia de SIDA en Nueva York, Stolen Moments explora cómo la enfermedad ha impactado comunidades afroamericanas, pero lo hace a través de los lentes de la creatividad y la cultura popular. Mientras que muchos otros proyectos de hip hop que hemos enlistado examinan cómo las canciones disco informaron los primeros grooves del hip hop, Stolen Moments se enfoca en las intersecciones entre el hip hop, el jazz, el gospel, el funk, y más. «El hip hop es una forma de música que acepta todas las formas de música que han venido antes que él», explica Guru de Gang Starr en los primeros minutos del filme. «Chuck D. le dice al rap el ‘CNN urbano’. Solamente estamos participando en diferentes cosas que tienen que ver con la imagen completa sobre lo que está sucediendo con la juventud hoy en día. De eso es la voz del rap».

Once Upon a Time in New York: the Birth of Hip-Hop, Disco, and Punk (2007): En vez de enfocarse en un movimiento, Once Upon a Time in New York explora los sonidos y estilos más emocionantes que emergieron a través de la ciudad en los setenta, y examina sus puntos de intersección. El Downtown fue un incubador perfecto del punk, Midtown era el reino del disco, y Uptown era el hervidero del hip hop. Como dijo el narrador Richard O’Brien: «En la Nueva York de los setenta, podías ser quien tú quisieras ser».

Founding Fathers: The Untold Story of Hip-Hop (2009): Este documental de 2009 reta al South Bronx, el lugar de nacimiento del hip hop aceptado desde hace tiempo al revisar a las primeras figuras en otros distritos remotos como Brooklyn y Queens. El filme recolecta entrevistas con estos DJs, MCs, y promotores, mientras incorpora al mismo tiempo material de archivo, fotografías y folletos para pintar una imagen más vívida de la escena emergente del hip hop más allá del Bronx. Debido al reto del documental hacia Grandmaster Flash y Kool Herc, se ha hecho muy controversial en ciertos círculos; no obstante, Founding Fathers es una lección interesante de historia alternativa que se extiende de vuelta a Louis Armstrong.



Rubble Kings (2015): Entre 1968 y 1975, el Bronx estaba literalmente en ruinas; Nueva York estaba al borde de la bancarrota, las tasas de crimen eran altas, y siguiendo a los asesinatos de líderes clave en los derechos civiles, la furia estaba en el punto de inflexión. Pandillas rivales gobernaban el distrito (y después se convirtió en la base del clásico de culto The Warriors). Rubble Kings explora cómo este caldero de ira hirvió hasta la paz, y cómo esta unificación llevó hacia la expresión creativa a través de la música, baile, y arte. Si has tenido suficiente de los sombreros Kangol de los ochenta, tracksuits a la medida, y camisas polo, mira Rubble Kings para un capítulo anterior de la moda street, una época en el que los flecos, estoperoles y chamarras de cuero estilo biker reinaban. Este técnicamente no está en YouTube, pero está disponible en Netflix. Si preguntas amablemente, podríamos darte la contraseña de la tía del vecino de nuestro amigo.