7 grabaciones básicas del punk rock melódico mexicano

Seguro van a pensar que faltan o sobran discos en esto que comienzan a leer. Pero recuerden que el punk rock melódico tuvo una época cumbre en nuestro país, aproximadamente dos décadas atrás. En aquel entonces muchos queríamos tocar o escuchar canciones rápidas, armoniosas y con una gran carga de emoción adolescente en cuanto a las letras que plasmaban. Esos temas se convertían en el reflejo de nuestros amigos, alguna chica que amamos e incluso de uno mismo. Escuchábamos la compilación Prueba esto y nuestro sueño era tocar en el Multiforo Alicia junto a grupos que ahora se les considera la “vieja escuela” de este sonido californiano. Ellos –quienes hicieron las 7 grabaciones aquí presentes–, junto a otras agrupaciones, en un periodo que ahora vive en la memoria de cada uno que lo gozó, se apoderaron de ese lugar ubicado en la colonia Roma de la CDMX.

En mi experiencia personal, ahí en el Alicia vi tocar a varias de esas bandas, entregando sus almas y corazones al espíritu del punk rock melódico. Y no hace mucho me pregunté ¿qué grabaciones son las más chingonas que hubo? Fui a mi librero y tomé Extrañando casa de División Minúscula, Qué tiene de Gula, Todo por nosotros de Taller Para Niños y recordé que el …Be good to yourself de Bigspin lo vendí junto a otros CDs, vinilos y casetes en una época de extrema pobreza. Después recurrí a las carpetas musicales que tengo en mi computadora y elegí No es necesario de 301 Izquierda, Egon de Hule Spuma y, por último, Along the bitter ways of God de AXPI. Los escuché como si de nueva cuenta mi edad fuera la de 15-16 años y estuviera vestido como Billy Joe Armstrong (época Dookie). Soy nostálgico y mis ojos se enrojecieron. Entonces contacté a viejos amigos y demás conocidos que también crecieron escuchando estas grabaciones para preguntarles si creían lo mismo que yo, respecto a que estos discos ahora podrían ser considerados como “clásicos del punk rock melódico mexicano”.

División Minúscula – Extrañando casa

División Minúscula

Es el soundtrack de cualquier adolescente mexa que creció escuchando punk rock. El disco salió en 2001, después de que los cuatro originarios de Matamoros, Tamaulipas se establecieran en Monterrey, Nuevo León. Lo grabaron con Sones del Mexside y se convirtieron en un fenómeno pop. No hace mucho hicieron un concierto de aniversario de este disco, y seguramente es algo que seguirán haciendo mientras estén juntos. Benji Cárdenas, un amigo regiomontano que fuma súper mota, me ayudó a recordar Extrañando casa. Benji es un punk rocker profesional desde que estaba en la secundaria. Tocó la guitarra en muchos grupos de skate punk como 1986 y ahora está con Robanovias.



Noisey ¿Cómo descubriste Extrañando casa?

Benji Cárdenas: Vi el video de “Televidente”en el canal D99 y me enganché.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

Lo pirateé del original que tenía un amigo. Luego él se volvió más punk y me dio el original a cambio de un compilado de Oi! La última vez que lo escuché, lo tenía puesto mi mamá en su casa [risas].

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación, ¿qué es lo que más te gusta? ¿por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

Cuando era teen lo que más me gustaba era que tenía canciones muy rápidas, también muy melódicas y con letras que no sonaban pendejas. Fue un disco muy influyente en la escena nacional. Se notaba porque en esa época salieron varias bandas que se escuchaban similares. Después de todos estos años DM ha trascendido y ahora es una de los grupos de rock más grandes del país, con éxito masivo en un chingo de partes, más allá del punk rock y el skate. Creo que eso lo hace muy importante.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material…

Creo que “Simple” es la mejor canción del disco. La letra es un buen ejemplo del nivel que traían en esa época. También me gustan las rapidotas como “Música” o “Cansado de pedir perdón”. Algo que siempre voy a recordar es el show que dieron en el legendario Roche. Tenían un rato que no tocaban y era una tocada muy esperada. Fueron todos mis amigos punx-fresas-skates. Fue un gran show. Tocaron casi todo el Extrañando casa y dos o tres rolas que en ese entonces casi nadie conocía. El Roche estaba bien chiquillo y todos estábamos apretados. Me acuerdo de un güey sin camisa que estaba todo sudado y se resbalaba entre la gente como si estuviera enjabonado. Guacala [risas].

Por último, ¿Qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Contrakaos.

Gula – Qué tiene

Gula

Muchos se inclinarían por el casete amarillo que publicaron tiempo antes (Mom doesn’t let me). Otros dirían todo lo contrario, dándole a Qué tiene la identidad como el mejor disco del punk rock mexicano. Este material salió en el 2000, publicado por Opción Sónica. Podría decir que gracias a su difusión, a lo bien que se hablaba de este trabajo que lograron estos chilangos, surgieron más escuchas de punk melódico. Alternative Press, en el 2008 nombró el álbum como una de las cinco mejores grabaciones de punk rock de aquel entonces. El buen Pret, quien es una leyenda total del Chayo (El Rosario) y su escena punk rocker y hardcore, se sintió agradecido al cuestionarlo sobre Qué tiene.

Noisey: ¿Cómo descubriste Qué tiene?

Pret: Conocí a Gula en una tocada de Union 13, en la Arena Adolfo López Mateos de Tlalnepantla, Estado de México.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

Lo compré en el Alicia. Sí lo tengo aún. Ahí anda en la casa de mi jefa.

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

Me gusta el arte del disco. Está padre. Refleja lo que tenía dentro. En lo personal me atrapó. Desde que empieza te invita a un slam, y por lo cual pienso, se volvieron muy recurrentes en las tocadas del Alicia. En aquel entonces México ya tenía referentes de cómo se escuchaba el punk aquí, pero estos carnales fueron de los primeros en ejecutar de manera digna lo que en aquel entonces pasaba en el gabacho, con su estilo de cantar, las guitarras, batería. Invitaban al desmadre, la cerveza, las playeras a la verga [risas]. Definitivamente con Gula pasé mis mejores momentos en el Alicia.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material.

Todas las canciones están buenas. Cada vez que lo escucho es completo. Disfruto mucho Qué tiene. Me trae bastantes recuerdos, momentos y amigos. La nostalgia que contiene este disco lo hace tan valioso.

Por último, ¿qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Bye Sami, Los Alex y Elli Noise.

Taller para niños – Todo por nosotros

Taller para niños

Muchos lo descubrieron por aquella canción que habla de Nancy. El disco salió en 2001. TPN surgieron de Culiacán, Sinaloa. Sus melodías solían ser completamente imberbes y llegaron a todos los rincones mexicanos donde se escuchaba punk rock. Posterior a este disco hicieron otras grabaciones, donde incluso y si no mal recuerdo, algunos de sus temas tenían una tendencia más cristiana. Sin comentarios. Manolo, viejo amigo de Durango, ex batería de Carlton Banks, y quien ahora participa con Lázaro Cristóbal Cómala, habló de Todo por nosotros.

Noisey: ¿Cómo descubriste Todo por nosotros?

Manolo: Antes de descubrir el disco escuché “Mario Bros 3”. Era la única rola que se podía conseguir a través del Kazaa. Uno o dos meses después de eso, un compa finalmente pudo armarse el disco.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

La verdad nunca lo compré, mi compa me lo quemó. De hecho jamás lo he visto en físico [risas]. Pero pienso que llegó muy rápido por acá, debido a la cercanía con Sinaloa. El disco, en formato físico [pirata], lo tuve mucho tiempo. Cuando mis papás compraron un quemador de CD para la computadora, fácil se lo quemé como a diez amigos. Después, con la llegada del mp3, lo guardé en mi laptop.

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación, ¿qué es lo que más te gusta? ¿por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

Lo escuché a mitad de secundaría. Me recuerda mis primeros encuentros con la batería. El disco me gusta porque está lleno de melodía y rapidez. Te atrapa. Todo por nosotros es un disco con el cual aún mis amigos y yo nos prendemos un chingo cuando empieza “Promise”. En aquellos días no había mucho que escuchar de ese tipo. Acá en provincia era muy difícil que llegaran los casetes o discos de las bandas de Monterrey o la Ciudad de México. Recuerdo que iba con mis amigos a una tienda de metal que estaba en el Centro, preguntábamos que había llegado de punk y era puro material gabacho; en español sólo tenían cosas de La Polla Records, 2 Minutos y puras madres de la Denver Records. Lo chingón de TPN era que venían de Culiacán. Creo que por eso mis amigos y yo nos sentíamos más identificados con el disco. Era algo muy sencillo: hablaba de morras, cotorreo y hasta de la pérdida de un ser querido.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material.

“3 días” por lo sentimental que tiene, y también me gusta mucho la versión que hicieron de “Fue en un café” de Los Apson. Nunca había escuchado un cover de punk melódico en español. De anécdota, la primera vez que vinieron a tocar a Durango en el 2002, los TPN ya estaban bien puestos para dar sus show, sólo que los inspectores municipales llegaron y cancelaron la tocada por las bebidas alcohólicas y los menores que había en el lugar. Hubo un desmadre y se llevaron a un chingo de batos al bote. Hasta donde yo sé, los inspectores hasta apuntaron con sus armas a los asistentes. Yo no vi eso. Era culo y me abrí de volada [risas].

Por último, ¿Qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Contrakaos y Kluster.

Bigspin – …Be Good To Yourself

Bigspin

Punk rock veloz para salir a patinar, eso era Bigspin. Se formaron en 1997 en la Ciudad de México. Con …Be good to yourself lograron cosas que en aquel entonces tal vez no eran tan comunes. Gracias a esa grabación que realizaron en Zoot & Suit Records de Miguel Tajobase, quien siempre apoyó la movida de punk rock melódico en el país, Bigspin giró por muchos lados y hasta salieron a tocar por Europa. Antes de separarse definitivamente en 2016, intentando mantener este proyecto con vida hasta que fuera posible, publicaron algunas canciones y verlos tocar era como remontarse a aquellos días en el Alicia. Pepe Marín, ex integrante de Por la Gloria y ahora en Tiburones, desde Merida, Yucatan conmemoró el …Be good to yourself de Bigspin.

Noisey: ¿Cómo descubriste …Be good to yourself?

Pepe Marín: Como el 90% de los cuates de provincia, descubrí a Bigspin en los agradecimientos del No es necesario de 301 Izquierda y por bandas que eran, tal vez, más conocidas como Gula o Hule Spuma. Así fue como pude dar con una de las bandas más cabronas de punk rock que jamás imaginé fueran paisanos.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

Lo conseguí bajándolo de Mediafire, de algún blog punky. En aquellas épocas estábamos aún más lejos de la movida punk de la Ciudad de México. Todavía tengo ese archivo en algún disco duro externo junto a los de Spalding Gray, Imposibles, etcétera.

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

…Be Good To Yourself fue un disco adelantadísimo a su época y con la misma calidad en técnica y ejecución que cualquier banda gabacha o europea. Desde el primer track, “Ross the dinosaur”, recibes un tremendo golpe en la cara por la velocidad y belleza tanto de las estructuras como de las melodías de las rolas. Pasan los años y sin duda alguna es uno de los mejores álbumes de punk rock de Latinoamérica.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material.

Nunca vi a Bigspin en vivo, pero sí a Us Against the World [banda que formó Eumir el vocalista] en su tour con los Sainte Catherines. Fue en ese show cuando, después de recibir un halago por parte de Eumir pues yo traía puesta una playera de Good Clean Fun [risas], pude agradecerle por la tan hermosa colección musical que es …Be Good To Yourself. Rolas favoritas: “Fight!”, “Why can I hug you only in christmas?” y “Skateboard”.

Por último, ¿Qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Tolidos.

301 Izquierda – No es necesario

301 Izquierda

Son contadas las personas que conozco que aclaran y defienden que No es necesario es el mejor disco de punk rock melódico hecho en el país. 301 Izquierda fueron de los grupos más populares. Comenzaron a tocar a mediados de los noventa, recorriendo distintas ciudades del país hasta el 2005. El “Tío” de ahí saltó a Antimaster, formó Crimen [junto a Eumir de Bigspin] y después fue parte de otros proyectos más hardcore. Aldo Camalle, vocalista de Tungas, me hizo favor de hablar de No es necesario desde la colonia Lindavista de la Ciudad de México.

Noisey: ¿Cómo descubriste No es necesario?

Aldo Camalle: Íbamos en tercero de secundaria y el bajista de Tungas, Conrado, me lo prestó una vez que fui a su casa. Creo que él lo había comprado en el Chopo. Estoy hablando del año 2003. Me acuerdo que nos encantaba la foto que venía de la banda en el booklet y nos clavábamos escuchando el bajo de todas las canciones.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

Sí me compré ese disco. Creo que lo tuve como tres veces porque siempre lo prestaba o lo regalaba. Como anécdota curiosa, el “Tío” trabajaba en Lindavista y lo descubrimos porque había un coche misterioso con muchos stickers de bandas de punk que se estacionaba todos los días en horario laboral, en la calle de Conrado. Creo que Conrado una vez vio salir al «Tío» [todavía no sabían que era el de 301 izquierda] y le preguntó que si le gustaba esa banda, a lo que respondió que sí, que él era el bajista y cantante. Después de eso nos hicimos sus “amigos” y hasta nos vendía playeras o cosas de la banda.

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación, ¿qué es lo que más te gusta? ¿por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

Creo que en ese momento nos enganchó porque además de ser una buena banda de punk rock melódico, trataba de ser una banda consciente socialmente, y nosotros a los 13 o 14 años, estábamos descubriendo un mundo nuevo del cual queríamos sentirnos parte. Si lo escuchas ahora, es un disco que suena horrible, pero aún tiene un corazón que no se escucha en muchas bandas. “Desarmando el universo” es aún una de mis canciones favoritas o «¿Qué te parece esta historia?”.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material.

Ya conté la anécdota y mencioné dos canciones arriba.

Por último, ¿qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Creo que el primer disco de Kluster tiene que estar por ser de lo más viejo y trascendental del punk rock melódico. También Seguimos Perdiendo y Be-am de Tijuana.

Hule Spuma – Egon

Hule Spuma

Iniciaron a tocar en 1996, cuando cursaban la secundaria en la Ciudad de México. De este proyecto, Christian (guitarra y voz), pasó a ser el baterista de Austin TV. Hoy en día también toca en Dolores de Huevos. Egon lo grabaron en 2001 y para 2003 ya estaban separados. No obstante, en 2012 lanzaron una discografía (¿Es que acaso eso fue todo? Trabajos completos 1996-2003) y salieron a tocar por diversos lugares del país. Tres años después se volvieron a reunir y tocaron junto a Saves the Day. Neto Vidal, quien controla Cintas, fue a quien le pregunté sobre Egon. En sus años de punk rocker él tuvo una banda llamada Súper 8. Tocaban muy seguido en los shows organizados en Monterrey, Nuevo León.

Noisey: ¿Cómo descubriste Egon?

Neto Vidal: Lo descubrí alrededor del 2001. Si no me equivoco lo encontré en mp3.com, una página donde muchas bandas subíamos nuestros demos.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

Lo compré con Yori Records en el mercado Fundadores [en Monterrey]. Aún tengo el disco y recuerdo que en ese tiempo tomaba el camión que va hacía Fundadores para pasar toda la tarde ahí. Siempre, antes de recorrer todo el mercado, checaba qué había en la tienda de Yori. Años después, por medio de Mike Mexicore, conocí a Yori en una fiesta y fue muy chido platicar con él, ya que su tienda para Monterrey, me parece que nos trajo mucho material nacional que era muy difícil de conocer y conseguir.

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

Egon me parece muy bueno. Hule Spuma tenía un estilo muy particular de punk rock melódico y, sobre todo, muy buenos riffs de guitarra. Me gustan mucho las letras. No eran las típicas canciones de amor nada más. Eso me parece que era algo muy refrescante. Y la producción, comparado con materiales de ese tiempo, era mucho mejor.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material.

Mis canciones favoritas son casi todas. Pero creo que “Quiero saber” y “DEL” son clásicos. En aquel tiempo no pude ver a Hule Spuma en vivo. Digamos que para el 2001 yo había llegado “tarde a la fiesta” [risas]. Pero en 2012 pude verlos en Durango y Zacatecas, cuando hicieron un tour para presentar su discografía. Una amiga y yo nos la pasamos bien chingón. Fue un fin de semana de estarnos moviendo en camión por esos dos Estados.

Por último, ¿Qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Los Imposibles, Bye Sami, Contrakaos y los Bubble Gummers.

Axpi – Along The Bitter Ways of God

Axpi

Es una de las agrupaciones más viejas dentro del punk rock que se hace en México. Tocan desde 1992 y para el 2003 lanzaron este álbum junto a Grabaxiones Alicia. Hasta la fecha siguen haciendo su música que combinan lo melódico del punk con el metal; tal vez desde antes de que se pusiera de moda hacer eso dentro del género. Mich Green, a quien conocí en alguna edición del Chayito Fest, aceptó hablar de Along the bitter ways of God. Él vive al norte de la Ciudad de México y canta en Voces. Siempre ha asegurado que es bastante bueno en la maquinita de The King of fighters 97.

Noisey: ¿Cómo descubriste Along the bitter ways of God?

Mich Green: AXPI es una banda que conocí porque son mis vecinos. Frecuentemente iba a sus shows que se hacían en la colonia y me convertí en un seguidor de su música.

¿Lo compraste o alguno de tus amigos te lo quemó? ¿Conservas el material o qué hiciste con él?

Lo compré en la presentación que hicieron en el Alicia. Por supuesto que aún lo conservo. No sé dónde esté [risas], pero sé que lo tengo.

Musicalmente y también de manera nostálgica, después de muchos años de que haya salido la grabación, ¿qué es lo que más te gusta? ¿por qué lo considerarías como una de las grabaciones más importantes dentro del punk rock melódico en México?

Es un disco que está a la altura de muchos discos de bandas extranjeras, apoyadas por disqueras reconocidas. La gran diferencia es que estos muchachos lo consiguieron con su propio esfuerzo y eso lo hace más valioso para mí, y sé que para muchos otros también.

¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si puedes agregar una anécdota o algo que te haga recordar el material…

Along the bitter ways of God es de esos discos que me gustan en su totalidad, pero si hay que escoger una canción, definitivamente seria “You are what you do”. Es un disco que aún sigo escuchando y al contrario, cada vez que lo reproduzco me lleva a dar un paseo al ayer. Me recuerda a aquellos shows que se armaban en Valle Ceylan.

Por último, ¿Qué otras bandas consideras que también deberían ser nombradas?

Ducto y Doverman.

