7 grandes momentos musicales de ‘How I Met Your Mother’

Hoy hace 13 años Ted Mosby empezó a contarles a sus hijos adolescentes la historia de cómo salió y se acostó con cientos de mujeres, se obsesionó con su exnovia y mejor amiga, comió una cantidad innumerable de ‘sánduches’ y sí… también cómo conoció a su esposa y madre de sus hijos. Hoy hace 13 años conocimos a Barney, Lily, Marshall y Robin. A Scooter, el bar MacLaren’s, a Zoey, al Blitz. A la calabaza sexy, al incidente con la piña, a la cabra, a ‘Honey’, a Stella (todavía te odio, Stella).

Pero hoy hace 13 años también empezaría una serie de momentos musicales por los cuales el show se destacaría. Después de todo, el programa contaba con Neil Patrick Harris —quien además de ser Barney, fue presentador de los premios Tony por varios años y actuó y cantó en obras de teatro de Broadway—, y Jason Segel —quien suele tener números musicales en muchas de sus actuaciones, como en sus papeles en Forgetting Sarah Marshall, o I Love You, Man—. Este factor fue un diferencial refrescante en una sitcom que, seamos honestos, fue completamente derivada de Friends, y marcó algunos de los momentos más icónicos de todo el show.

Así que, sin más, estos son 10 de los mejores momentos musicales de How I Met Your Mother.

Las presentaciones web de Marshall

Voy a decirlo de una vez. Marshall Eriksen es el mejor personaje de How I Met Your Mother. No es Barney con sus mierdas del ‘bro code’, no es Ted y no es Lily. Robin se le acerca (“Nobody asked you, Patrice!” es un clásico). Pero Marshall hace este tipo de cosas. Duerme con camisón, tiene sexo con medias puestas, cree fervientemente en Pie Grande y hace presentaciones tipo Power Point con música hecha por él. ¡Claro que es el mejor personaje!

Legen —wait for it— dary!: La frase “Lily made some crème brule-le-le-le-le”.



Possimpible!

Tal vez lo más gracioso de Barney es su habilidad de llevar todo al extremo. Desde solo vestirse en trajes, hasta contratar actores y comprar utilería para conquistar a las miles de mujeres con las que ha salido. Esto podría verse como triste y desesperado (como lo ve el resto del elenco), pero el hecho de que Barney ignore todo, crea en su genialidad y se comprometa con sus planes, elevan el valor cómico a niveles tan exagerados como este CV hecho en video.

Legen —wait for it— dary!: La edición del video, con palabras tipo WordArt, no tienen precio.



Deberíamos comprar un bar

Es posible que el 90 por ciento de los estudiantes universitarios de la Tierra hayan pensado esto alguna vez: “Deberíamos comprar un bar. ¿Qué mejor negocio que un bar?”. How I Met Your Mother presentó esta idea de la manera más fiel posible. Ted y Barney fantasean constantemente con la idea de tener un bar, de llamarlo “Puzzles” (algo así como ‘Acertijos’ en español) y que la gente se pregunte por qué se llama así… pues bien, ese es el acertijo. Este tipo de ocurrencias son las que todos los adolescentes tienen cuando piensan en montar un negocio, pero lo que en realidad pasa es más cercano a las imágenes que acompañan a este jingle.

Legen —wait for it— dary!: pensar que un bar debería tener un jingle, y que se jingle debería ser una balada de piano.

La intro tocada por el elenco

No hay mucho que decir de esto. Simplemente es una forma astuta y graciosa de romper la cuarta barrera en la serie, cosa que no suele pasar. Por eso es memorable.

Legen —wait for it— dary!: Quédate con quien te sonría como Robin cuando toca batería.

El musical de los trajes de Barney

Más allá de “C’mon Lily, get your head out of your ass”, cuando le preguntan a Barney si prefiere sus trajes a la paz mundial, no hay nada muy gracioso en esta secuencia. Sin embargo, hace parte de la lista por ser el momento de más proeza técnica de Harris como cantante, así como a nivel de producción y coreografía. Es bueno que el show a veces se tome estas licencias.

Legen —wait for it— dary!: Es imposible no enternecerse con el perro usando traje.

Slap Bet

Uno de los mejores chistes recurrentes de la serie es, sin duda alguna, el “Slap Bet” o la apuesta de las bofetadas. Al estar a una sola cachetada de terminar la infame serie de golpes en la cara, Marshall decide marcar esta ocasión especial con unos invitados muy especiales. Con una introducción a la SNL, Marshall presenta a Boyz II Men para amenizar el evento y, como es de esperarse, es increíble.

Legen —wait for it— dary!: ¿Qué más quieren? ¡Es Boyz II Men!

La saga de Robin Sparkles

Era obvio que esto iba a estar en el primer lugar. Es obvio que esto es lo mejor que ha hecho How I Met Your Mother a nivel musical. La saga de Robin Sparkles es un clásico del show que, como el ‘Slap Bet’ trascendió el simple chiste y se volvió en un tema recurrente que evolucionó conforme pasaron las temporadas. Las referencias que toca Robin en las tres canciones son Madonna, Britney Spears y Alanis Morissette y las mezcla con chistes relacionados a Canadá, país del cual la serie disfruta burlarse.

Legen —wait for it— dary!: Una de las cosas más graciosas de la adolescencia de Robin —además de su padre criándola como a un niño— fue la obsesión que tuvo con James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, quien aparece en el video de “Sandcastles in the Sand”.

Bonus track: Ted haciendo beatboxing

Y ya, ¡esto es muy chistoso!