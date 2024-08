7 personas mexicanas nos cuentan cómo salieron del clóset

Este artículo fue co-creado con Scotiabank.

En esta serie cuento algunas de las infinitas historias, a veces complejas y dolorosas, y a veces envidiables, de quienes todavía tienen que explicar su identidad ante sus familias o seres queridos para ser reconocidas y respetadas como realmente son, con la esperanza de que algunos que necesiten salir de cualquier tipo de clóset encuentren ánimos e inspiración.

Bruja Prieta

28 años. Artista gráfica y gestora cultural, DJ y poeta.

VICE: ¿Cómo te defines?

Bruja Prieta: Yo me considero una persona trans no binaria. Soy ella o elle. Me gusta ser representada así. No me interesa ser percibida o percibide como hombre. Cuando salí del clóset era una mariquita, afeminada. Quiero ser leída como persona femenina, ese es mi instinto.

Yo no veo genitales, yo veo a la gente en sus palabras, en lo que escuchan o lo que leen.

Bruja Prieta por Luis Cobelo

¿Cómo saliste del clóset?

Salir del clóset no es un término que fue familiar para mí. Considero que es clasista, blanco. No todos tenemos un clóset: en mi familia, por la condición económica, no existió. Nunca tuve que decir hola, soy gay. A mi alrededor siempre hubo gente que validó mi condición. Tampoco tuve que decir hola, soy diferente. En mi caso, era tácito. Normal.

Puedes salir del clóset muchas veces. Las ideas de género van mutando. Es fundamental saber quién eres para saber cómo quieres ser respetada o respetade: por tus pronombres, por la manera que vistes, por tus expresiones de género.

¿Qué consejo le darías a quien está por salir del clóset?

Yo, con mi arte y mi activismo estoy tratando de cambiar el mundo. Va más allá de tener una identificación legal. Estoy haciendo lo que hago para que que no nos maten en esta ciudad y en este país de mierda que no nos defiende como debería ser.

Culturalmente estamos muy atrasados y es peligroso salir al mundo y mostrarte realmente como eres. Es importante tener un círculo de seguridad de personas que te ayuden a ser respetada. Teniendo eso, todo fluirá mejor, saldrás y te valdrá verga.

Errat

27 años. Cantante de reguetón y estudiante de música.

VICE: ¿Cómo te defines?

Errat: No me identifico como hombre, aunque mi aspecto sea varonil. Ser hombre necesita una serie de acciones que legitimen el género, como usar pantalones o que no te maquilles o uses falda. O cómo actuar: ser valiente o violento. No me gusta decir que soy un hombre. La competencia entre machos no me interesa. El régimen heterosexual es masculino socialmente. Yo no lo soy. Soy una persona no binaria.

Errat por Luis Cobelo.

¿Cómo saliste del clóset?

Empecé a vivir y a tener una relación con una persona trans, y no quise ocultarme. Entonces confronté a mi familia llevando a mi pareja a un almuerzo en casa de mi mamá. Fue horrible, ella estuvo todo el rato acosándola y subestimando todo lo nuestro. Desde es momento decidí no volver a tener contacto con mi madre. Obviamente no lo acepta, solo mi hermano.

Hubo varios episodios de “salida del clóset”, que en mi caso fue un descubrimiento, interno, personal. Cuando tenía 6 años me puse los tacones de mi madre y el tacto de los dedos despegados de la tierra me fascinó. Otro momento, poco después, fue cuando me maquillé. Esa vez mi madre me descubrió y me golpeó violentamente. Aún así, fue el momento en el que asumí mi relación total con lo femenino. Ese día yo salí del clóset.

Errat por Luis Cobelo.

¿Qué consejo le darías a quien está por salir del clóset?

No tener prisa por hacerlo. Informarse bien. Y rodearse de personas que te apoyen.

Karen Villeda

34 años. Periodista y editora.

VICE: ¿Cómo te defines?

Karen Villeda: Me defino como lesbiana. Me gustan las mujeres.

Karen Villeda por Luis Cobelo.

¿Cómo saliste del clóset?

A los 17 años salí del clóset con mi madre. Aunque ya todos lo sabían. Fue particularmente especial porque mi madre no se lo tomó muy bien, y luego me dijo que debíamos ir a terapia con una sicóloga para a ver si era algo pasajero o definitivo. Cuando la sicóloga me preguntó por qué estaba ahí, le dije que mi madre me había llevado porque me gustaban las mujeres. Me respondió que eso no era un problema, que la que necesitaba terapia era mi mamá. Y empezamos un trabajo intenso que hasta la fecha nos ha hecho muy bien, y nos amamos profundamente.

¿Qué consejo le darías a quien está por salir del clóset?

Para salir del clóset no hay momento idóneo. No debes dejar que nadie te presione. Y no soltar las verdades en momentos sensibles como navidades o discusiones.

Romina París

26 años. Bartender.

VICE: ¿Cómo te defines?

Romina Paris: Soy transexual y me defino como mujer. Nunca me he considerado hombre. Mi transición la empecé 5 años. Y antes de eso, y durante, tuve mucho miedo pero ya todo está bien.

Romina París por Luis Cobelo

¿Cómo saliste del clóset?

El año pasado hablé con mi familia y les dije que me iba a operar para convertirme en mujer. Desde los 8 años salí del clóset. Pero no de forma gay. Siempre me consideré niña. Mi familia ya me llama Romina y ese será mi nombre legal.

¿Qué consejo le darías a quien está por salir del clóset?

Al final todos lo saben a tu alrededor, solo que tienes que decirlo. Si tienes miedo de asumir tu sexualidad no vas a ser feliz. Salgan todes del clóset. Y lo más pronto posible.

Romina Paris por Luis Cobelo

Gloria Davenport

52 años. Activista pro derechos LGTB y periodista.

VICE: ¿Cómo te defines?

Gloria Davenport: Soy sapiosexual: me atraen las personas por su inteligencia. Soy una persona de sexualidad libre. No me asumo lesbiana aunque amo a las mujeres y me relaciono con ellas.

Gloria Davenport por Luis Cobelo.

Aunque nunca tuve la sensación de vivir en un clóset, mis padres porque ya lo sabían, empecé a asumir mi identidad a los 22 años, cuando me independicé y ya trabajaba como periodista. Eso sí, con una doble vida. Al trabajo iba de hombre y en mi vida privada era mujer. No fue hasta los 34 años cuando mi identidad femenina pasó a ser de tiempo completo.

¿Cómo saliste del clóset?

El los años 70 asumir una sexualidad no heteronormada no era algo sencillo. Decir que era mujer fue inmediatamente castigado por mis padres que me metieron en un colegio solo de chicos. Fue como un campo de concentración para mí desde los 6 hasta los 12 años.

Sergio Pérez Torres

33 años. Escritor.

VICE: ¿Cómo te defines?

Sergio Pérez Torres: Soy definitivamente homosexual. Me gustan los hombres. No sigo mucho las actualizaciones del colectivo, pero veo que se añaden letras cada tanto. No sé cómo podría definirme en las siglas. Lo que sé es que me gustan los varones.

Sergio Pérez por Luis Cobelo

¿Cómo saliste del clóset?

A los 13 empecé a fijarme en niños y a sentir que me gustaban. Fue gradual, no hubo un momento oficial. Asumí ser gay, actué con naturalidad y todos a mi alrededor se acoplaron estupendamente. No hubo quiebres o enfrentamientos. No existió un momento hola, padres, soy gay, simplemente fui asumiendo lo que ya era normal. Mis padres, aunque no son ultra liberales, aceptaron el hecho de mi sexualidad sin dramas.

¿Qué consejo le darías a quien está por salir del clóset?

Para salir del clóset hay que saber qué es lo que te gusta, luego de eso actuar con naturalidad, sin miedo. Así inspiras a los demás, el miedo o las penas bloquean el amor.

Sandra Cardona

53 años. Abogada pro derechos abortistas.

VICE: ¿Cómo te defines?

Sandra Cardona: Actualmente, me defino como bisexual. Los últimos 20 años me he relacionado solo con mujeres. Estoy en una etapa lesbiana.

Sandra Cardona por Luis Cobelo

¿Cómo saliste del clóset?

Yo no salí del clóset. Fue un diálogo con mi madre, ya que me iba a ir a España a vivir con una mujer y necesitaba decir la verdad. Mi madre, que es una mujer de campo, no entendió eso de la bisexualidad y me preguntó “A ver mija, ¿o te gustan los hombres o las mujeres?” Yo le dije que los dos, igual lo entendió. Lo tomamos con espontaneidad, cero lágrimas o dramas. Tuve algo de miedo pero al final no hubo ningún problema. En mi casa hablé claramente y no hubo ningún reproche. Recuerdo que cuando terminé la relación con aquella mujer, mi madre me dijo “No te preocupes, regresa a México, aquí hay un buen de mujeres también”.

¿Qué consejo le darías a quien está por salir del clóset?

Para salir del clóset hay que informarse bien de qué es lo que sientes y luego ir con la info a las personas que te importa que lo sepan, hay que ir con la tarea aprendida para que estés preparade a responder ante el rechazo.