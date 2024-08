“7 rings” introduce a Ariana Grande: la rapera

Estamos profundamente enamorados de Thank u, next, el álbum que le siguió a Sweetener, y que ya ha dado a luz dos sencillos memorables: “Thank u, next” e “Imagine”. Hoy, Grande lanzó “7 rings”, una nueva canción sobre comprar anillos de diamantes en Tiffany’s para todas sus mejores amigas.

“7 rings” continúa por la reciente línea minimalista de Grande, con acordes punzantes y un pulido beat de trap. De alguna manera, la pista interpola “My Favorite Things” de The Sound of Music y también incluye a Biggie en su puente, en el que Grande rapea todo un verso completo (y si no me equivoco, la canción también toma esencias del flow de Princess Nokia en “Mine”). Es un nuevo, elegante y divertido rumbo para Ariana. Tal vez Thank u, next será la carta de presentación de Ariana Grande: la rapera, al igual que Beyonce presentó a Beyonce: ¿la rapera? ¡Supongo que tendremos que esperar y ver!

Videos by VICE

Mira el video de “7 rings” a continuación:

Este artículo apareció originalmente en Noisey AU.

Conéctate con Noisey en Instagram.