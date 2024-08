8 Tips para hacer una galería de arte temporal

En 2009 cuando muchos negocios relacionados al arte sufrieron por la recesión financiera, quedaron varios locales sin rentar. Se ofrecieron muchos locales a una renta baja e inclusive otros se ofrecieron sin pedir renta a artistas, curadores y dealers quienes podrían transformar estos espacios vacíos en galerías temporales. La idea de las exhibiciones pop-up es precisamente esa, una exposición que se muestra en un local por un tiempo limitado para después desaparecer y reaparecer en otro local o ciudad distinta. Esto representaba una situación ganar-ganar para ambos: el galerista como el dueño del espacio, ya que ambos sacaban provecho del espacio a bajo costo que de otra manera se deterioraría. El galerista pagaría los recibos y regresaría el espacio en mejor condición de como lo encontró. Inclusive, en algunos tratos se le pagaría al rentero un 15% de las ventas obtenidas durante la exposición. También, gracias al flujo de personas que visitaría la exposición, alguien podía mostrar interés por ser el siguiente inquilino del lugar.

El curador, galerista o dealer que se propone a hacer una exhibición «pop-up» tiene que asegurarse de mantener la energía activa ya que estas exhibiciones típicamente duran un par de semanas y se busca sacarle todo el provecho a su residencia ahí.

Existen muchos casos de dealers que comienzan produciendo estas exhibiciones pop-up para después graduarse a tener su propio espacio permanente, pero cuando pasa al revés, es decir, cuando un dealer tiene su galería permanente cierra y la cierra para pasar a hacer exposiciones pop-up, la gente tiende a criticar o a pensar que algo malo sucede. Con la creciente competencia, altos precios de renta, y la popularidad de la feria que hace que mucha gente deje de visitar las galerías para únicamente visitar su espacio en la feria, la idea de no tener un espacio permanente y en su lugar tener varias exposiciones pop-up y una presencia en las ferias varias veces al año puede ser una idea más rentable.

Cuando se rentan espacios temporalmente se obtiene el beneficio de tener mas libertad creativa y rentar el espacio que te permita hacer una exhibición nueva o más grande que no sea limitada por las dimensiones de tu espacio permanente.

Algo a considerar para aquellos que buscan adoptar el modelo de las exhibiciones pop-up para también participar en ferias de arte es que dichas ferias en ocasiones no aceptan «galerías» que no tengan una dirección permanente. Pero esto está cambiando y existen nuevas ferias que sí dan oportunidad de participar a aquellos que no tienen una galería permanente.

Si vas a prescindir de un espacio permanente y vas a apoyarte únicamente con las exposiciones pop-up y participación en ferias, asegúrate de tener una presencia en línea fuerte para que la gente sepa dónde y cómo contactarte durante el tiempo que no estas exponiendo.

Algunos tips que Edward Winkleman comparte para ser exitosos produciendo dichas exposiciones son:

Asegúrate que el rentero sepa que tienes un seguro para mitigar cualquier daño que se le pueda hacer a la propiedad. Esto te va a ayudar a no solo lograr que el rentero te confíe su propiedad pero también a protegerte en caso de un accidente.

Dile al rentero que no solo no vas a dañar el espacio sino que también te encargaras de resanar las paredes e inclusive dejárselo en mejor condición que como él/ella te lo entrego.

Encárgate de ver como vas a calcular lo que vas a pagar de electricidad y otros servicios durante tu estadía en la propiedad.

Pídele al rentero los términos de ocupación (o un contrato) por escrito para que te puedas proteger y hacerle ver que eres responsable

Apóyate (al menos durante las primeras exposiciones) con un experto en relaciones publicas para que él/ella se encarguen del material que sale a prensa así como de conseguir patrocinadores.

Consigue patrocinadores para las bebidas

Asegúrate que los artistas participantes entiendan que el presupuesto es limitado y que se espera que apoyen con mover la obra e instalarla.

Promociona tu evento con tiempo (inclusive desde antes de tener el espacio) para lograr que se corra la voz.

Se recomienda hacer uso de herramientas en línea tales como StoreFront que te ayuda a enterarte que espacios están disponibles, su precio, localidad y tamaño para que puedas planear acorde.



