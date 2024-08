9 tips de producción que aprendimos en la masterclass con Objekt

Objekt, es el proyecto de producción musical y Djing que corre a cargo del joven talento TJ Hertz, artista genuino del sonido radicado en Berlín. Además de ser desarrollador y programador de Native Instruments, ha publicado sus lanzamientos en sellos muy importantes para géneros del techno que van más allá de la pista de baile, tales como PAN Records y Hessle Audio. Así mismo, se ha hecho acreedor de un título inigualable en el dancefloor, ya que sus sets siempre son un continuo y acelerado cambio de ritmos, texturas y sonidos que van adentrando al espectador en una experiencia única e irrepetible.





Objekt se presentará el próximo 15 de septiembre en la Ciudad de México gracias a Fascinoma y Prototipo, tuvimos la oportunidad de asistir al taller sobre producción que impartió en las instalaciones de El Bedroom. Dicho taller fue un piloto, como el mismo lo comentó, ya que nunca había impartido un taller en un formato así. De igual manera, nos brindó un amplio recorrido por parte de su proceso de creación y búsqueda del sonido.



«Este es mi proceso y no es igual para cada uno de nosotros» aclaró TJ al inicio del taller y después de tres extensivas horas donde tuvimos la oportunidad de presenciar el cómo y por qué llega a los resultados que necesita. Nos llevó de la mano por las estructuras de sus sesiones de arreglo en Ableton Live y por parte de sus procesos a la hora de esculpir los sonidos, en donde nos mostró algunos plugin’s de su selección («Echoboy» de Soundtoys, «Echobode» de Soundmachine, «Decimort» de Soundmachine, así como «Razor» de Native Instruments, entre otros), el cambio y posibilidades que generan en el sonido.



De forma homológa nos mostró que su proceso de compresión y ecualización que le brinda a cada acabado sonoro de sus obras no sigue una sucesión de pasos, ya que está dirigido a la búsqueda de sonidos y texturas específicas. Siendo de esta manera posible presenciar su muy particular gusto musical, así como su desenvolvimiento dentro del software demostrándonos que es fundamental saber explotar al máximo todas las herramientas que se te ofrecen (como EQ’s, compresores, filtros, etc).

Tips para la hora de producir:

1.- Tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene un proceso y un desenvolvimiento diferente al crear.

2.- Tener siempre un track de referencia en tu vista de arreglo que te vaya dirigiendo hacia como quieres que suene tu canción.

3.- Divertirte mucho con las herramientas de Ableton Live, como el instrument rack o el audio effect rack.

4.- Lo más importante es que sepas a que sonido quieres llegar, con base en eso puedes ir eligiendo las herramientas para lograrlo (EQ´s, compresores, efectos de audio, etc.) 5.- Conocer y explorar cual es el efecto de diferentes plugin’s pueden ayudarte a obtener el sonido que deseas.

5.- Conocer y explorar cual es el efecto de diferentes plugin’s pueden ayudarte a obtener el sonido que deseas.

6.- Experimentar la compresión multibanda es siempre de gran ayuda.

7.- No hay que tener una gran cantidad de hardware para divertirte y crear cosas interesantes.



8.- Si una composición te gusta en un inicio, y después crónicamente te va a aburriendo o pareciendo menos interesante, quizá deberías dejar pasar un tiempo y retomarla después con mayor inspiración.

9.- Es bueno siempre guardar maquetas y audios de cómo va progresando tu composición, por cualquier necesidad que tengas más adelante



Objekt está de visita en nuestro país checa sus fechas a continuación:

15 septiembre – CDMX

16 septiembre – Salamanca