A.CHAL está en busca de la dominación global

Su nombre es Alejandro. Nació en Perú, pero desde pequeño se mudó con sus papás a Estados Unidos. Creció en el limbo de lo americano y lo latino, con influencias de los suburbios, pero también de las villas andinas. Empezó a rapear desde los 12 y a producir un poco después. Hoy,está firmado con una disquera major, y es el estandarte de una interesante generación de actos del urbano que no temen meterse en el cuadro de un único idioma.

“Quiero demostrar que están equivocados, romper barreras y seguir adelante”, me dice por teléfono desde Los Ángeles cuando le pregunto sobre la coyuntura que viven los hispanos en el norte de América. Y a pesar de que su pasaporte, sus raíces, y sus metas así lo definan, sería injusto tratar su proyecto solamente bajo la etiqueta de lo latino.

Su música es soul en negativo, R&B con efectos sedantes, raps bajo una nébula. “Extraterrestre”, así lo detalla él. Ondas de sonido que rondan el espacio sin venir de ningún lado en específico, vagando por la atmósfera sonora hasta aterrizarlo en una pista de Ableton.

Bajo este concepto de ambigüedad pero honestidad pura creó su primer EP como A. CHAL, Ballroom Riots, en 2013, con el que logró ganarse un espacio en la apretada escena del under californiano. No obstante, su primer gran material llegó un par de años después cuando tocó tierra en Gazi, estado mental que engloba su visión artística y musical.

Welcome to GAZI fue la bienvenida al planeta de CHAL, lugar repleto de sexyness y emojis de fueguito. Su imaginario continuó generando material y al próximo verano decidió lanzar ON GAZ, la génesis en la perfección de su concepto. Incluyó canciones en inglés y español por primera ocasión, además de que se nota una injerencia mucho más clara de ciertos ritmos y melodías provenientes del Cono Sur.

2018 ha tenido un inicio utópico para el peruano. Bangers, firmas y nuevos lugares en su agenda. Primero vino “Love N Hennessy”, catedral de la fiesta y la obscuridad en éxtasis que reestrenó en un remix junto a dos monstruos del género: 2 Chainz y Nicky Jam. “Fue algo orgánico. A 2 Chainz lo conozco por amigos en común, y a Nicky Jam lo encontré en los Latin Grammys y decidimos hacerlo”.

En esa misma entrega de premios, coincidió con C. Tangana, quien lo invitó a participar en una reversión de “No Te Pegas” con todo y video en Las Vegas. Pucho, 2 Chainz y Nicky Jam se sumaron a la poca corta lista de actos con los que Alejandro ha colaborado, en donde ya se encuentran también French Montana y A$AP Nast, aunque su objetivo sigue estando en materializar algo con Thom Yorke, Arca y Omega “El Fuerte”.

Todo podría hacerse realidad una vez que su camino a la conquista del mainstream ha comenzado. El 5 de marzo firmó con Epic Records de Sony Music Entertainment, disquera que cuenta entre sus filas a Future, DJ Khaled, Travis Scott y 21 Savage, por mencionar sólo algunos.

“A través de la verdad, permaneciendo honesto”. Esa es su receta. Sin muchos ingredientes y lejos del cliché del sueño americano. Con nada más que la intención de no engañarse uno mismo, de seguir el camino sin querer atajos ni desvíos.

En abril, visitará México por primera vez para participar en Ceremonia 2018, buscando dejar así su primera huella relevante fuera de LA, dejando la tierra de las luces y los espectaculares para ponerse bajo los reflectores. “Será el comienzo de mi dominación global”.