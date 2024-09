A este musculoso ‘oso’ le gusta cocinar desnudo

El chef estrella y sensación de internet Adrian De Berardinis está on fire. En sus videos virales de YouTube, The Bear-Naked Chef —como De Berardinis es mejor conocido— prepara platillos simples, sobre todo italianos, mientras lleva puesto únicamente un pequeño delantal. El fin de semana pasado Adrian hizo una aparición en el Milkshake Festival en Amsterdam, donde preparó un brunch anticrudas para casi cincuenta gays y lesbianas; desnudo, por supuesto.

Después del brunch, pasé media hora con la cara peluda de Adrian. Hablamos acerca de su relación sexual con la comida, de cómo los ‘osos’ siguen muy presentes en la escena gay y de los desafíos que representa cocinar comida deliciosa sin ropa interior mientras está al frente de una audiencia.

Videos by VICE

MUNCHIES: Hola, Adrian, ¿cómo empezaste a ser un chef desnudo? Adrian De Berardinis: Lo hice durante años, solo mi ex y yo en la cocina. En los fines de semana preparábamos el desayuno desnudos y seguí haciéndolo después de que rompimos. Definitivamente hay un trasfondo sexual: estás desnudo en la cocina, estás cocinando, estás besando y tocando al otro. Es una especie de fetiche para mí.

Todas las fotos son de Lars Dellemann.

¿De dónde proviene este fetiche? La comida era muy importante en mi familia cuando era niño; teníamos una cadena de restaurantes y aprendí a cocinar desde joven. La comida está en mi ADN. Pero mi primer recuerdo erótico que involucra comida es una escena de la película estadounidense 9 1/2 Weeks con Kim Basinger y Mickey Rourke. Recuerdo que me escabullí en la sala para ver esa escena una y otra y otra vez en VHS. Tenía 7 u 8 años. Realmente me excitaba mucho.

¿Qué era exactamente lo que te excitaba? La forma en que la película ponía la comida en un contexto sexual; dándose de comer uno al otro en el suelo de la cocina y lo erótico que era. Nunca había visto eso.

Y ahora eres el presentador desnudo de tu propio programa de cocina. ¿Era ese tu plan desde el principio? Al principio, solo iba a cocinar sin mi playera, o sugerir desnudez. Y eventualmente terminé con un delantal pequeño. No creo que la gente quiera ver mis partes colgando por ahí mientras cocino.

¿Estar desnudo te hace mejor chef? ¡Absolutamente! Cuando cocinas desnudo, te obligas a tomarte tu tiempo para hacer todo. Debo trabajar con el calor, no puedo apresurarme y tengo que concentrarme más.

¿Te preocupa que la gente tome menos seriamente tus preparaciones? Pueden percibir los hoyuelos en tus nalgas cuando ven tus videos en alta resolución. Para nada. Estoy orgulloso de la calidad de mi programa y de esta forma puedo mostrar mi amor por la comida. Mi negocio de hostelería también ha prosperado. Al final, todo es muy elegante y la cantidad de porno de comida lo balancea. Sin embargo, admito que es una zona gris y la gente por lo regular se confunde: ¿quiero a Adrian porque prepara comida deliciosa, o quiero verlo desnudo en mi cocina?

Aparentemente funciona. ¿Aplicarás el concepto de cocinar al desnudo en tu negocio de hostelería? Los clientes me han pedido que vaya y cocine sin ropa, pero prefiero mantener las cosas separadas. La gente que pregunta por el yo desnudo usualmente tiene un tipo de fetiche. La mayor parte del tiempo recibo respuestas impertinentes en redes sociales, también he recibido mensajes muy directos de personas que piensan que soy una estrella porno o algo. ¡No soy un escort! Soy un chef.

¿Te has encontrado con personas que no les gusta la cercanía de tu ‘berenjena’ desnuda con su comida? Recibo correos y comentarios de YouTube diciendo cosas como, «Esto es desagradable» y «¿Qué estás haciendo? No es higiénico». Pero no me los tomo muy a pecho. Lo que hago no es para todo el mundo, no tengo que complacer a todas las personas.

Eres abierto respecto a tu homosexualidad. ¿Quién es tu audiencia? [Que yo sea gay] se refleja en las estadísticas de visitantes de mi página web: 90 por ciento son gays, el resto son mujeres. Tiene sentido: es un programa LGBT. Nuestra comunidad podría ser más visible y necesita más canales donde podamos hacer que nuestras voces se escuchen.

¿No tienes miedo de ser encasillado? ¿Tipo, ‘Oye, ahí está ese ‘oso’ desnudo que le gusta cocinar’? Yo mismo me puse esa etiqueta. Yo mismo me puse en la categoría de osos gay. A los osos no les preocupa la cantidad de calorías que consumen.

Sí, hay otra cosa que me pregunto. ¿Qué comen los osos? De todo. Pero hay diferentes categorías de osos. Yo no soy un oso típico: no soy grande y gordo, sino un poco más pequeño y menos panzoncito; soy un oso musculoso.

¿Cómo es que los osos siguen siendo osos? ¿No temen perder peso? Ja, ja, ja, sí. Los osos hacen lo opuesto de lo que actualmente es popular. No hacen dieta y son felices por cómo se ven. Mis recetas no tienen cabida en una dieta saludable. Preparo cosas que mi familia solía comer que me recuerdan mi infancia.

Dime: ¿qué es lo más sexy que puedes cocinar? Los mariscos son muy excitantes. Son ligeros, pero deliciosos. Piensa en la langosta y otros crustáceos, [como] mejillones, ostiones, veneras, ese tipo de cosas. Me encanta hacer ñoquis de langosta.

¿Qué hay de excitante respecto a eso? La textura de los ñoquis está al dente, firme por dentro y suave por fuera. La sensación cuando toca tu boca, tu lengua, junto con el sabor de la langosta y un toque de jitomate… especialmente si añades un poco de mantequilla.