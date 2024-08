A través del español, Miguel se adentra en su latinidad

Con la salida en 2017 de su tercer disco, War and Leisure, Miguel continuó pavimentando el majestuoso camino que ha recorrido en su carrera. Haciendo su destilación particular de soul, R&B, hip-hop, funk y pop, con guiños innegables a grandes como Marvin Gaye y Prince, el artista angelino creó 12 canciones que expanden su rango lírico y, en ocasiones lo sacan de su seducción y romance usuales para tocar temas políticos.

Hijo de padre mexicano-americano y madre afroamericana, Miguel comenzó a explorar su latinidad en Wildheart, su tercer disco, e incluso en la gran pantalla al interpretar a un empresario cubano en Live by Night, de Ben Affleck. Pero fue después de realizar un viaje documentado por Viceland en la serie Earthworks, en el que conoció por primera vez a parte de la familia de su padre en Zamora, Michoacán, que el cantante y músico se siente más comprometido que nunca a conectar con sus raíces mexicanas, personal y musicalmente.

Un destello de esta exploración es “Caramelo Duro”, el noveno track de su último disco, donde canta en español e inglés sobre un instrumental que es puro funk y fuego latino. Y el mundo entero ya conoce su inolvidable interpretación junto a Natalia Lafourcade del tema principal de Coco, “Remember Me”, el cual cantaron junto a Gael García en la ceremonia 2018 de los premios Oscar, antes de que la canción fuera galardonada con la estatuilla a Mejor Canción Original.

Pero si ese fue apenas su intento por probar las aguas, este verano se lanza de cabeza al mar con una versión en español de War and Leisure, de la cual ya nos ha adelantado su interpretación de “Skywalker” (sin Travis Scott) en la lengua de Cervantes.

En su reciente visita a México para grabar el video de la nueva versión de “Banana Clip”, nos juntamos con Miguel, quien entre inglés y español, nos reveló más detalles de su próxima aventura en español, además de su conexión con sus identidades americana, negra y mexicana.

NOISEY: Agradezco poder conversar contigo. Eres uno de los pocos representantes afrolatinos en el mainstream norteamericano, y para mí eso es muy bienvenido. Me alegra que estés de vuelta en México.

Miguel: Agradezco mucho la oportunidad [de regresar]. Y no es una oportunidad que creé por mí mismo, sino que es como la culminación de una serie de sacrificios. Resulta que soy mexicano, negro y estadounidense, y que tengo un padre que siempre me ha motivado, y una familia que ama la música, y tengo eso en mi alma y mi corazón. Creo que eso viene de ambos lados de mi familia.

¿Siempre ha sido así? ¿Tu familia te motivó a conocer tus raíces durante tu crecimiento?

Claro, claro. Mi familia mexicana [me dice] todo el tiempo, “Háblame en español. Necesitas hablar más español”. Siempre me han incentivado y han querido que adopte [mis raíces] y que me sumerja en ellas. Pero fue un reto, porque solo pasaba tiempo con la familia de mi padre en los veranos y cada dos fines de semana cuando lo veía, porque mis padres se divorciaron. Así que mientras crecía, tenía el gran reto de practicar español regularmente y de estar rodeado de cultura mexicana.

Creo que pude absorber tanto como pude. Pienso que se trató más de las tradiciones, las celebraciones, la importancia de la familia. Creo que esa siempre ha sido mi conexión más fuerte a mi herencia mexicana, conocer la importancia que tiene la familia para mí y para los mexicanos. Es interesante; puedo ver la diferencia, porque a los afroamericanos se les ha quitado sistemáticamente esa parte de la cultura a lo largo de los años, y así es la historia americana. Así que puedo ver un gran contraste entre la importancia que le da a la familia mi lado mexicano, y lo desafiante que ha sido mantener unido el núcleo familiar de mi lado negro. Es una realidad para la población afroamericana de Estados Unidos en general. Creo que eso está cambiando, y es increíble. Pero son [lados] muy distintos.

También es un privilegio poder tener la experiencia de ambos lados, ¿no crees?

Sí.

Incluso si factores en los Estados Unidos como el racismo institucionalizado afectan culturalmente esas facetas que constituyen tu identidad. O al menos así lo veo desde afuera.

Es muy loco, ¿no? Por eso creo que ahora es especial, porque ya no se trata de, “Estos somos nosotros, esos son ellos”. Ahora es, “Todo deberíamos ser iguales”. No solo en cuanto a raza, sino en todo. ¿Sabes? Soy americano, negro y mexicano; soy todas estas cosas, y, con suerte, poder de alguna manera tender un puente entre esas separaciones es genial, es hermoso.

Veo que una manera que tienes de abrazar tu lado mexicano es a través del lenguaje. Has cantado en español desde hace un rato, como en la colaboración que hiciste con Illya Kuryaki and the Valderramas , o ese cover que hiciste de “ Crazy in Love ”, que no sé si finalmente se publicó o no.

Claro [risas]. No creo que haya salido. Creo que fue solo para promocionar la película [Fifty Shades Darker]. Solo hicimos 30 segundos.

¿Es cierto que vas a editar una versión en español de War and Leisure?

Sí. Está casi lista, y es gracioso que menciones a Illya Kuryaki and the Valderramas, porque Dante [Spinetta] y Emma [ Horvilleur] me ayudaron mucho para cambiar las letras de inglés a español. Y probablemente es por eso que las canciones suenan aún mejor [risas].

Y es gracioso, porque son de Argentina.

Sí.

Ya ves que el español es este idioma extraño que cambia un poco incluso de un área de una ciudad a otra. Así que creo que mínimo será.

Interesante, claro. Varias personas me han ayudado. Y Afo Verde, el presidente de Sony Latin en México y Sudamérica, es quien más me ha animado a hacerlo. Lo conocí hace como 3 años en Londres, y me dijo, “Si en algún momento quieres [grabar un disco en español], realmente deberías hacerlo. Sé que eres mexicano. Deberías considerar seriamente hacer algo de música en español. ¿Has pensado en eso?”. En ese momento estábamos lanzando Wildheart, el tercer disco que salió antes de este, y todavía no estaba en ese estado mental.

Pero luego de eso, había viajado con mi papá y mi hermano a Zamora, Michoacán, aquí en México. Ese viaje cambió muchas cosas, y me hizo pensar realmente en cómo podía regresar y pasar tiempo acá, porque ahora tengo familia conocida, tengo una conexión real y un entendimiento más profundo de todo el sacrificio. Quería estar muy conectado aquí. Además, el mundo ha estado cambiando, así que ahora pienso, “Dios me ha dado esta oportunidad de representar”. Así que ha sido como una pelota que ha ido agarrando empuje. Por ejemplo, la oportunidad de Coco vino después de eso.

Foto: TImothy Saccenti

Eso fue increíblemente oportuno.

¡Sí! No lo pude haber planeado. No pensamos, “Ok, vamos a hacer esto”, ¿sabes? Debo decir que quería venir porque sabía que eso iba a informar mi música. Yo quería venir a visitar a mi familia y quedarme un tiempo en México porque yo sabía que iba a cambiar no solo mi apreciación, también mi conexión con el país y la gente, y con mi familia. Y eso saldría en mi música naturalmente. De ahí empezó a volverse importante el incorporar canciones escritas en inglés y español. Planté semillas para mí mismo, para que fuera natural, y luego todo comenzó a crecer.

Creo que comenzó a pasar en este último disco, en canciones como “Caramelo Duro”. ¿Qué pasó con ese verso de Kali Uchis que iba a aparecer en la canción? Sé que la tocaron juntos en Coachella este año, pero no se encuentra en ningún lado.

Sabiendo que íbamos a hacer este disco en español, la guardamos para esta versión [risas].

Genial. Tiene mucho sentido.

Ahora hay más razones para los fans que hablan español vayan y escuchen esta versión del disco. Creo que es una buena sorpresa.

Cuando escucho la parte de la canción que dice, “Regálame un poco de azúcar”, instantáneamente me viene Celia Cruz a la mente. ¿Tiene que ver con ella de alguna forma?

[Risas]. No, pero Celia Cruz fue obviamente parte de mi crecimiento. No escuchaba su música [conscientemente] para absorberla, pero siempre estaba en todas las fiestas que teníamos, y bailábamos y cantábamos sus canciones. Así que tal vez hay un poco de ella ahí.

Subconscientemente.

Sí, subconscientemente. Y también creo que su energía, ¿sabes? Siento que tal vez su espíritu está en la energía de la música [risas].

¿Ya hay fecha de salida del disco?

Ya casi lo terminamos, y saldrá este verano. Así que será muy, muy pronto.

¿Estás trabajando en música nueva fuera de este proyecto? Porque en este caso la música ya está ahí.

Exacto. Sí, es interesante que me lo preguntes, porque he estado haciendo música nueva, pero sabiendo que ya quiero crear un proyecto nuevo, estoy empezando a conceptualizar. Así que voy a completar eso mientras estoy haciendo esto. Es algo nuevo para mí, una nueva experiencia. Nunca he hecho ambas cosas, así que va a ser un reto desafiante y divertido, porque el día solo tiene 24 horas. Pero es muy divertido y vale mucho la pena.

Solo he estado aquí dos días y ha sido muy alentador. ¿Sabes como cuando vez algo pero no sabes exactamente cómo vas a llegar ahí? Hay cosas que te dan la energía para tomar el siguiente paso. Muchas de mis entrevistas han sido en español, y nada más el apoyo que recibo de todos cuando tropiezo, me hace sentir, “Ok, puedo hacerlo”.

Algodón Egipcio está en Twitter.