A tres años de su muerte, Cerati nos sigue dejando destellos de sabiduría

Existen pocos artistas que han logrado el título de leyenda antes de partir de este plano existencial. Gustavo Cerati, con su repentina muerte, dejó un hueco en el corazón de millones de personas. Aun así, sigue vivo su recuerdo a través de pedazos de historia como el siguiente video, donde hace una reflexión acerca de la interminable hambre musical que lo caracterizaba.



Como el mismo líder de Soda Stereo lo mencionó ya hace algunos años: «Sigo buscando algo que no sé si alguna vez encontrare. ¿No? O sea, esa sensación de búsqueda [musical] es continúa, y supongo que no me abandonará más, porque creo que ya es parte de mi personalidad».





«Como que, muchos por ahí te dicen: «eh Maestro», por el tiempo que uno lleva [en la música] y todo eso. Y la verdad es que no. Me siento mucho más un alumno, que un maestro», concluyó.

Mira el video aquí abajo y abre una cerveza a la salud de este eterno alumno de la vida, la poesía y la música.