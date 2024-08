A tres meses del sismo, ¿cuál es el avance de la reconstrucción de la CDMX?

Tres meses después del temblor del 19 de septiembre aún quedan cientos de edificios inhabitados en Ciudad de México. Ante la duda o el evidente peligro de un derrumbe, sus habitantes desocuparon sus viviendas.



“Tuvimos que abandonar nuestros hogares con la incertidumbre de si vamos a regresar a ellos o no”, dijo Gabriel Guerra, uno de los vecinos organizados en el Multifamiliar Tlalpan, donde nueve personas murieron por el colapso de uno de los edificios. Desde entonces, estos vecinos han convocado a diferentes asambleas y marchas por la ciudad para reunir a los damnificados bajo una sola organización, la Coordinadora de Damnificados de la Ciudad de México.

El Comité de Emergencia establecido por el gobierno de la ciudad recibió reportes de 748 edificios que los ciudadanos consideraban podrían encontrarse en riesgo de colapsar. Según el avance de las evaluaciones, 102 son inhabitables y serán demolidos, 160 son considerados como de riesgo alto y deberán ser reforzados, mientras que 57 tienen riesgo medio y deben tener una renovación. Diez edifcios más fueron evaluados como de riesgo bajo. La mayoría de todos los inmuebles están ubicados en las colonias Condesa, Roma, Centro, Portales, Del Valle.

Aún faltan evaluar 419 edificios más y por ahora el gobierno no ha determinado una fecha para terminar las revisiones por parte del Instituto para la Seguridad de Construcciones —una entidad gubernamental—, ni las demoliciones, que son realizadas tanto por las delegaciones como por el gobierno de la ciudad.

Sin embargo, muchos no han podido regresar a sus casas aún teniendo una evaluación positiva. En el caso del Multifamiliar Tlalpan, tres de los diez edificios que quedaron en pie ya recibieron una constancia de seguridad estructural pero aún deben reinstalar los servicios básicos de agua, electricidad y gas para ser habitables. Otros, como en el caso de Gabriel, quien a pesar de encontrarse en una situación precaria no quiere regresar a sus casa porque no confían en la evaluación entregada. La consideran apresurada y sin validez legal.

“Habían predios visitados a los que se les había dado un color, y luego se regresaron a darles otro color”, explica Gabriel en referencia al semáforo con el que se califican los edificios. “No es una necedad de la gente de no querer meterse a su casa, sino de que no hay una seguridad de que realmente su inmueble está seguro”.

Este es un problema que reconoce también el gobierno de la ciudad. “La principal preocupación (y) reclamo es la urgente necesidad de contar con certeza jurídica sobre la condición de su inmueble. La Plataforma CDMX ha sido una fuente de incertidumbre y los damnificados y afectados requieren el dictamen del gobierno sobre las condiciones en que se encuentra su inmueble luego del sismo”, dice el primer punto de un balance que tuvo la comisión para la reconstrucción de la ciudad después de escuchar a habitantes de 70 sitios dañados y que nos compartió en un correo electrónico el propio comisionado, Ricardo Becerra.

El día de hoy, ni el gobierno de la Ciudad ni las organizaciones de damnificados han logrado censar a todos quienes fueron afectados por el temblor. La Coordinadora de Damnificados de la Ciudad de México estima que hasta 1851 hogares fueron dañados durante el temblor y dicen que solo 30 por ciento de estos predios habían sido visitados por el gobierno de la ciudad hasta el sábado 16 de diciembre.