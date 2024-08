A tu nariz le toma diez años recuperarse del daño causado por el cigarro

Este artículo se publicó originalmente en Tonic, nuestra plataforma dedicada a la salud.

Fumar es malo para tu salud. Pero aún así la gente lo sigue haciendo, a veces porque es muy difícil dejarlo. Sin embargo, un nuevo estudio le ofrece a aquellos que quieran dejar de fumar una razón más para hacerlo: los fumadores con sinusitis severa ven una mejora en el momento que dejan el cigarro. La única mala noticia es que a tus senos paranasales les toma diez años recuperarse por completo.

Videos by VICE

Investigadores del Centro Sinus de Massachusetts Eye and Ear examinaron a103 ex fumadores y 103 no fumadores que tenían rinosinusitis crónica (CRS por sus siglas en inglés). La CRS, una condición común, comienza con la inflamación y la hinchazón de los revestimientos sinusales, la cual interfiere con el drenaje y provoca la acumulación de moco. Aquellos que lo padecen muchas veces reportan dificultad para respirar y dormir, con dolor e hinchazón alrededor de los ojos y la cara.

Relacionados: Por qué se te antoja tanto fumar cuando bebes

Estudios previos han demostrado que fumar daña los senos paranasales ya que cambia el revestimiento de la nariz, inhibiendo su capacidad para limpiar el moco. También irrita el revestimiento nasal, esto aumenta la inflamación y la hinchazón; también puede cambiar el equilibrio de los microorganismos dentro de la nariz. En resumen, si tienes CRS, fumar hace que todos esos problemas empeoren.

Después, los investigadores encontraron que los fumadores con CRS mostraron, en general, síntomas peores que sus contrapartes que no fumaban. También informaron el uso de más antibióticos y corticosteroides orales (que ayudan a reducir la inflamación en los senos paranasales).

Hasta ahora, eso eran los resultados que se esperaban. Pero los investigadores también observaron que cada año sin fumar se asociaba con síntomas mejorados y con una necesidad menor de tomar medicamentos. Los investigadores estiman que tiene que pasar más de una década para que los ex fumadores puedan ver los efectos nocivos completamente revertidos.

«Si los pacientes me dicen que fuman, ahora tengo evidencia directa para decir que los síntomas que hacen que se sientan miserables empeoran aún más al fumar», dijo Ahmad R. Sedaghat, cirujano y autor principal del estudio, en una declaración. «Por otro lado, también podemos ser optimistas, porque tenemos pruebas que sugieren que si dejas de fumar, las cosas pueden mejorar, en un lapso de 10 años». En otras palabras, nunca es demasiado tarde para dejar de fumar.