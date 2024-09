Una fanática de ‘Twin Peaks’ escribió un libro de cocina basado en la serie

La semana pasada vimos el regreso del programa de culto de David Lynch, Twin Peaks, 25 años después de su estreno. Si no estás familiarizado con el programa o lo viste pero no sabes lo que pasa, la trama se centra en los habitantes de un pequeño pueblo aislado en Estados Unidos luego del asesinato de una estudiante de preparatoria llamada Laura Palmer. Es un drama típico de Lynch, pero aparte de los personajes excéntricos, la filmación surrealista y las apariciones sobrenaturales, la comida y la bebida juegan un papel principal. Por ejemplo, la obsesión del agente especial Dale Cooper por el «maldito café», el infame pay de cerezas servido en la cafetería local Double R y la perpetua torre de donas en la oficina del sheriff.

Si bien los fanáticos obsesionados con Twin Peaks sin duda ya sabrán cómo tomar café como Cooper, una superfanática ha llevado las referencias culinarias del programa un paso más allá.

Videos by VICE

Damn Fine Cherry Pie es el libro de cocina de Twin Peaks (no autorizado) escrito por Lindsey Bowden, productora y escritora londinense, fundadora del festival anual Twin Peaks en Reino Unido. Publicado en noviembre pasado, el libro presenta platillos inspirados en la serie, como los hotcakes de Cooper o los cócteles de One-Eyed Jack’s, así como sugerencias de cómo preparar una cena estilo White or Black Lodge.

LEER MÁS: La filosofía de David Lynch sobre el café

Para conmemorar la nueva serie de Twin Peaks, conversamos con Bowden acerca del papel que juega la comida en la serie y por qué el mundo necesita aprender a preparar el chocolate de Log Lady.

MUNCHIES: Hola Lindsey, ¿qué fue lo primero que llamó tu atención de Twin Peaks?

Lindsey Bowden: Es parte de mi infancia. Comencé a verla cuando tenía 14 años y tocó mis fibras sensibles. En ese entonces era adolescente y sufría la típica ansiedad, así que me parecía un lugar seguro. Supongo que nunca dejé de sentirlo. Desde una edad temprana fui una persona creativa y el surrealismo dentro de la serie me atrajo también.

Las donas del sheriff Truman de Damn Fine Cherry Pie de Lindsey Bowden, publicado por Mitchell Beazley. Todas las fotos son de Addie Chinn.

¿Qué papel tienen la comida y la bebida en el programa?

Casi se podría decir que el aspecto culinario es un personaje por sí mismo en Twin Peaks. Hay lugares en donde la comida es notable como la cafetería Double R y el Great Northern Hotel. Las donas solo aparecen si hay alguna conexión con el sheriff y si salen en otra escena, algún miembro del equipo del sheriff o el agente Cooper las están comiendo. La comida se volvió casi tan famosa como los personajes.

Parecía natural crear un libro basado en sus platillos.

¿Hay alguna comida o bebida que sea particularmente simbólica?

Por supuesto, el pay de cereza y las donas son los clásicos de Twin Peaks. Pero si miras con atención, la comida aparece en varias formas como cuando el agente Cooper habla sobre sus hot cakes con jamón y miel de maple o cómo le gusta el desayuno.

Hotcakes con jamón y miel de maple.

La bebida es algo importante también. Hay varios cócteles y tenemos el bar One-Eyed Jack’s. Lo que no soporto de Twin Peaks es que Maddy Ferguson ordena un cherry cola cuando se sienta con James y Donna en la cafetería, pero no toma ni un sorbo.

Ya fundaste el festival de Twin Peaks . ¿Por qué escribir un libro?

Fundé el festival Twin Peaks en 2010 y lo sigo produciendo. Ha sido todo un éxito y vamos por el octavo año. Lograremos otro gran fin de semana este año con Sherilyn Fenn, quien interpreta a Audrey Horne, y Kenneth Welsh, interpretando a Windom Earle. Organizamos una inmersión total, recreamos los sets y proyectamos escenas, incluso hay representaciones en vivo.

Damn Fine Cherry Pie de Lindsey Bowden.

Pero quería que el libro fuera un recuerdo para los fans. De hecho, me sugirieron hacerlo, no esperaba que me dieran la oportunidad, así que me dediqué en cuerpo y alma a escribirlo. No quería que fuera solo un recetario. Quería que fuese un libro de referencia para los fans, así que añadí secciones para enseñar cómo disfrazarte como tu personaje favorito de Twin Peaks, cómo hacer una fiesta temática y cómo hacer un búho de origami.

¿Cómo escogiste los platillos para convertirlos en recetas?

Directamente existen platos clásicos de Twin Peaks como el pay de cereza, las donas, los hot cakes con jamón y lo que sirven en la cafetería. Luego, comencé a profundizar en el programa (una excelente excusa para mirar la serie otra vez), observé lo que ocurría en el trasfondo y a otros personajes secundarios.

Jamón cherry cola de Maddy Ferguson

Anoté varias frases famosas como cuando Leland Palmer dice: «It’s almost time to shuffle off to Buffalo» [Frase coloquial que en inglés significa ir a casa]. De manera que podrás encontrar una receta deliciosa para preparar carne de búfalo en el libro. Uno de los diálogos más famosos del agente Cooper es cuando llega a Twin Peaks y ve a los patos en el lago: «¡Patos en un lago!», sorprendido porque solía vivir en la gran ciudad. Por eso es que hay una receta llamada Pato en un Lago [pato marinado con rebanadas de papa asada y ensalada de pera].

También me inspiré en la ubicación de varios capítulos. Quería que el libro fuera un viaje durante un día en Twin Peaks. Comienzas en el Great Northern Hotel para desayunar, luego tienes las donas y algún otro pan, luego el menú para la comida. De igual manera, está el capítulo del White Lodge donde todo gira en torno a la buena comida en familia y por otro lado el club Black Lodge que es más seductor, una comida más decadente. El libro termina con postres y cócteles.

¿Cómo desarrollaste las recetas?

No tengo formación en gastronomía más allá de gustarme la comida y querer experimentar. Tomé combinaciones de sabor que supuse iban funcionar, las mezclé con los personajes, un toque de escenografías y mucha investigación. ¡Igual tenía un equipo que trabajó conmigo para asegurarse de que no envenenara a nadie!

Cerdo marinado con cerveza de Windom Earle.

¿Encontraste recetas «oficiales» de Twin Peaks que usaran para preparar la comida del set?

En el libro no hay recetas tomadas directamente del programa. Nuestra receta para el pay de cereza lleva bourbon, mismo que le da un excelente toque. Mucha gente pensaba que podría llamarlo «pay de cereza de Audrey Horne», pero yo quería que fuese de Shelly Johnson, porque en la serie lo sirven en Double R y Mädchen Amick, actriz que interpreta a Shelly, se ofreció a escribir unas líneas para el libro. Otros miembros del reparto como Kimmy Robertson, Lucy Moran en la serie, escribieron un fragmento para el libro; y Al Strobel que interpreta a Mike nos brindó una receta también.

¿Cómo sería la fiesta ideal de Twin Peaks ?

Lo más especial son los detalles. Asegurar que la decoración esté en su lugar: los manteles deben tener grecas en blanco y negro, el mantel rojo, algunas cortinas rojas también, leña por todas partes, el olor a café.

Pastel de queso y coco con chocolate.

Hay tanta comida en el libro que ahora cocino y como demasiado. Realmente amo el «cerdo marinado de Windom Earle» y la «hamburguesa de James Hurley Mountain Harley» con queso azul, es de mis favoritas. Las papas fritas con ajo son geniales también. Y estoy obsesionada con el pastel de queso y coco con chocolate.

¿Cocinas las recetas cuando miras el programa?

Twin Peaks es una forma de vida para mí. Cuando estoy trabajando, siempre está en reproducción. Ya vi los nuevos episodios, ¡los he visto tres veces! Cocino la comida, porque es buena y sabe bien, también porque quiero que los Peakies vean lo que hago. No es solo un libro, soy yo. El libro es producto del amor, no solo tiene mi nombre.

Gracias por hablar conmigo Lindsey.