A un par de días del arranque, la Liga MX Femenil presenta más dudas que certezas

El debut de la Liga MX Femenil está muy cerca y mientras llega el día, las dudas respecto a la organización crecen: transmisiones, tope salarial y contratos discriminatorios. La jornada que inicia el viernes y termina el domingo marcará el inicio de un proyecto que a Estados Unidos le ha tomado tres intentos.

«Queremos fortalecer una liga femenil para nutrir de estrellas a las selecciones nacionales», dijo Enrique Bonilla, presidente de la Federación Mexicana de Futbol en diciembre, cuando el proyecto todavía se veía lejano. Entonces los clubes arrancaron las visorías, adecuaron las instalaciones para ser compartidas, como casi ninguno hacía antes, y las incorporaron a la comunicación cotidiana. El riesgo está tomado, igual que en este año lo hicieron en Venezuela, Colombia y Panamá; México buscará su público y el éxito que lo posicione en las competencias internacionales, donde no han conseguido trascendencia.

México ya jugó su prueba con el torneo de copa que se disputó en mayo entre 12 equipos, los que tenían plantilla completa y solvencia económica; ahora se han incorporado cuatro clubes, con excepción del recién ascendido Lobos BUAP y Puebla. La competencia fue transmitida por el sitio oficial y la gran final entre Tijuana y Pachuca fue transmitida por Univisión TDN; los aficionados exigen opciones para seguir el torneo, pero hasta ahora, no hay televisora que haya anunciado la emisión de los partidos, tampoco lo ha hecho la Liga MX con respecto a su señal en línea.

Los contratos son otro tema. Durante meses se especuló respecto a las condiciones de empleo de las jugadores y este lunes, a través de una columna en La Jornada, se reveló parte del acuerdo a manera de denuncia. «La instrucción es callarse. Hacia afuera, nada» redacta la autora Marlene Santos a partir de una entrevista anónima con una de las jugadoras, respecto a la homosexualidad. Misma condición que fue impuesta por la FMF a dos seleccionadas nacionales durante la gestión de Leonardo Cuéllar, historia que fue conocida en un artículo del NYT hace un par de semanas: «(Cuellar) dijo: ‘A mí no me importa si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros’», declaró Stephany Mayor.

La jugadora, que solicitó anonimato a La Jornada, comentó que deben evitar el «excesivo afecto. Tampoco deben mostrarse demasiado masculinas; es decir, guerreras en la cancha, totalmente femeninas afuera… ¡Nos quieren de otra galaxia!». Otra de las condiciones para el cumplimiento del contrato es no embarazarse y deben firmarlo en un formato que hicieron llegar a los clubes.

Además, por entregar sus días al acondicionamiento físico y la preparación para cada partido, las futbolistas recibirán 2,500 mensuales, así fue establecido el tope salarial. Una clara diferencia entre salarios con el campeonato masculino. La Liga Femenil, de acuerdo con lo que se exhibe en el sitio oficial, cuenta con tres patrocinadores principales: Voit, Coca-Cola y Powerade. El negocio todavía no lo es porque los partidos no se llevarán a cabo en los estadios sino en los campos de entrenamiento respectivos.

Entre muchas dudas y algunas certezas, la FMF elegirá cómo escribir la primera historia de futbol femenil en nuestro país, lugar en donde este deporte manda sin condición y genera ganancias a manos llenas.