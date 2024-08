://about blank, emblema electrónico de Berlín, de visita en México

Intro_

La unión de las artes es una de las experiencias estéticas más enriquecedoras al momento de estar frente a una pieza que promueve la intersección de diferentes medios. HERTZflimmern promete esto en su nueva edición, piloteando el área sonora: STAUB RESIDENTS + DANDY JACK (Live), no sin olvidar las sorpresas que tendrán para esta nueva celebración en la parte visual, ya que en ediciones pasadas han tenido invitados como Malamigo, artista visual que con experiencia en animación digital y efectos especiales, Victor Eduardo Jiménez Correa y Daniel Castrejón.

La enmienda de esta eventualidad es la reconstrucción de un ambiente similar al de ://about blank, un mítico club en Ostkreuz, Berlín.

La Crónica_

Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a una fiesta de 21 horas en el mítico ://about blank, honestamente no sabía qué esperar, no sabíamos siquiera si iba a ser posible entrar, alrededor de las 2 am comenzamos una fila hasta llegar al punto decisivo que diagnosticaría nuestro futuro entre regresar a casa o tener una de las mejores experiencias festivas, para nuestra suerte, logramos entrar.

://about blank es un hueco en la realidad, un hoyo negro de placeres, baile, sensaciones extraterrestres y dulces momentos de libertad; dentro del club no está permitido tomar fotografías ni videos, no hay registro de lo que sucede dentro –la naturaleza del lugar no permite este tipo de comportamientos modernos.

La atmósfera es mágica, dividida en dos salas que prometen lo mejor de la música bailable durante algunas noches, y cuando uno piensa que nada puede ir mejor, una puerta perdida en la oscuridad rojiza del club te lleva a lo que parece ser un pequeño bosque encantado, con asientos, sillones perdidos entre la hierba, camiones abandonados, gente en la misma sintonía e incluso una cabina para la música que comenzará a sonar a las 8 am.

Este club berlinés comenzó como un ecosistema de fiestas ilegales que con el tiempo lograría adaptarse a las normas alemanas para terminar de convertirse en uno de los templos más respetados e importantes de la música electrónica en Berlín.

El Comunicado_

‘Para continuar con esta iniciativa que ha sido posible desde entonces y que seguirá atendiendo a la demanda de escuchas que mes con mes se dan cita en la pista, Rockets Musik y el Goethe-Institut Mexiko, en colaboración con Dream Beat Productions, nos han preparado un inicio septembrino con sabor a la escena berlinesa recreando nuevamente el ambiente del ://about blank, esta vez usando como médium la atmósfera sonora de sus noches más emblemáticas: STAUB.

Bajo la premisa de after-parties para que una buena parte de los invitados lleguen directo después del desayuno, estas auténticas celebraciones tienen algo en común con HERTZFlimmern, se llevan a cabo una vez al mes enriqueciendo las experiencias de los amantes del techno. La cita es este sábado 2 de septiembre en Bajo Circuito, donde, para no perder la tradición STAUB, será revelado el line-up, ya que siempre es anunciado prácticamente cuando el público ha llegado. La sorpresa será seguramente

una garantía pues quien conoce las STAUB-parties sabe que no será defraudado.’

Info_

Sábado 2 de septiembre, 2017

21:30hrs

Bajo Circuito

Bajo Puente de Circuito Interior S/N esquina con Juan Escutia, Col. Condesa

#HERTZflimmern

Más aquí.

