Abstinencia y alucinaciones: Riesgos y realidades de consumir pastillas legales

Artículo publicado por VICE México.

Cuando hablamos de drogas inmediatamente pensamos en sustancias prohibidas por la ley que circulan en el mundo de manera clandestina: marihuana, cocaína, piedra, etc, y todas ellas vienen a nuestra mente si nos referimos a una persona que cayó en la adicción.

Videos by VICE

Pero la dependencia a sustancias no sólo se reduce a drogas ilegales, también a medicamentos legales que son recetados por un médico y que están al alcance de todos en cualquier farmacia. Son pastillas que aunque no están prohibidas por la ley, su consumo genera distintos efectos para el organismo.

A pesar de los diversos estudios sobre esas sustancias, aún existen muchos mitos en su entorno, por eso hablamos con Miguel Ángel Mendoza-Meléndez, especialista en adicciones del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), para conocer los efectos de las drogas legales en nuestro cuerpo. Esto fue lo que nos dijo:

Causan adicción: Si

Hay que entender que aunque la clasificación jurídica coloque a estas sustancias como medicamentos legales, clínicamente son drogas. Fueron desarrollados con fines terapéuticos y para reducir padecimientos del organismo, pero si se usan de forma inadecuada pueden tener potencial adictivo.

Lección: usa los medicamentos como recomienda tu médico.

Generan problemas cardíacos: Sí

Uno de los más comunes es el Ritalin. El medicamento es muy bueno para las personas que padecen Trastorno por Déficit de Atención, pero para aquellos que no tienen ese padecimiento, y lo usan como un estimulante, pueden presentar a largo plazo problemas en el corazón.

Lección: si no lo necesitas, no lo uses.

Te puedes suicidar con ellos: Depende

Hay varios grupos de medicamentos que la gente usa comúnmente de manera inadecuada: benzodiazepinas, estimulantes, esteroides anabólicos y opioides. Cuando una persona pretende suicidarse con la ingesta de estas sustancias, es poco probable que llegue a la muerte, es más seguro que le causen un daño hepático. Sin embargo, hay que entender que todo depende del tipo de sustancia y la cantidad consumida.

Lección: si tienes problemas emocionales, acude con un especialista.

Con el alcohol son más peligrosos: Sí

El alcohol es un depresor del sistema nervioso; es decir, reduce la actividad cerebral. Pero en el caso de las benzodiazepinas —como el diazepam, el clonazepam o xanax— el alcohol prolonga y potencializa su efecto y puede llevarte a un estado de coma.

Lección: no hagas cócteles de medicinas con alcohol.

Causan ansiedad: Depende

Cuando usamos algunas de las pastillas legales, como las benzodiazepinas, con fines terapéuticos, sirven para relajarnos, pero cuando los consumimos sin necesitarlo pueden presentarse efectos secundarios y, en lugar de quitar la ansiedad, pueden provocarla.

Lección: recuerda que los medicamentos no fueron creados para uso recreativo.

Alteran tu organismo: Sí

Si tu médico te recetó pastillas para dormir durante dos semanas y las sigues consumiendo después de ese periodo, es muy posible que el consumo te genere insomnio, eso puede producirte bastante estrés, ansiedad e incluso delirio. Con los opiáceos —como el vicodin y oxycodone— ocurre algo similar: si excedes la dosis y el tiempo de uso recetado, es probable que el dolor que te quitaron, regrese a tu cuerpo.

Lección: sigue al pie de la letra tu receta.

Causan síndrome de abstinencia: Sí

De la misma forma que con otras drogas, las pastillas legales ya sean benzodiazepinas, estimulantes, esteroides anabólicos u opioides, sí generan un síndrome de abstinencia cuando retiras la sustancia de tu organismo: sientes una fuerte necesidad de seguirla consumiendo, ansiedad y fatiga en el cuerpo.

Lección: no olvides que siguen siendo drogas.

Te provocan depresión: Depende

En el caso de las benzodiazepinas pueden causar depresión y ansiedad porque uno de sus efectos es la supresión del sueño. Esto también se presenta con la codeína —sustancia presente en los jarabes— y también con algunos estimulantes. Este tipo de medicamentos pueden potenciar los síntomas de depresión que tenga una persona.

Lección: duerme bien.

Si están caducados tienen mayor efecto: Depende

Todo depende de la sustancia que consumas, pero más allá de tener un efecto mayor, lo que va a pasar si consumes medicamentos caducos es que te vas a intoxicar. Es similar a ingerir alimentos que ya están en proceso de descomposición. Los medicamentos caducados pueden dañar tus órganos como el hígado, el riñón o tu corazón.

Lección: cuida tu cuerpo.

Te causan alucinaciones: Sí

Si eres un consumidor frecuente de los opiáceos pueden generar sensaciones similares a los que produce la heroína como efectos psicóticos agudos y alucinaciones. Las benzodiazepinas provocan delirios, y los estimulantes y anabólicos, paranoia.

Lección: conoce lo que consumes.

Te bajan la presión: Depende

Por ejemplo, los esteroides, dependiendo de tu organismo pueden bajarte la presión o aumentarla. Los estimulantes te provocan taquicardia y las benzodiazepinas sí pueden bajarte la presión. Todo depende de la sustancia y de tu organismo.

Lección: conoce lo que le hace daño a tu cuerpo.

Son igual de peligrosos que las drogas ilegales: Depende

Todos los medicamentos son peligrosos si se consumen de manera inadecuada. Pero su peligrosidad se basa en la frecuencia y cantidad de ingesta. Los opiáceos te producen efectos parecidos a la heroína y las benzodiazepinas pueden intoxicarte, pero todo recae en la dosis y el nivel de consumo.

Lección: no abuses de ninguna sustancia.

Son una epidemia en Estados Unidos: Sí

Aunque no todas las pastillas legales han provocado una epidemia de salud pública en ese país, los opiáceos han generado niveles históricos de adicción. Por ello, en octubre del año pasado, Donald Trump declaró una emergencia de salud pública. La razón: durante 2016 murieron 64 mil personas por el consumo de esas sustancias legales.

Lección: respeta los opiáceos.