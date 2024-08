La historia del camello más viejo de España: Paquito, el abuelo Telecoca

Paquito tenía 80 años cuando le detuvieron. Nadie sospechaba que aquellas manos curtidas eran las del camello más veterano de España. Los que le conocían decían que era un señor entrañable, con un gran sentido del humor, alguien cercano, amable y austero.

El martes 22 de marzo del 2016, fecha en la que se destapó su verdadera identidad, se despidió de su mujer, de 72 años, y como cada día laborable desde hacía años, se fue a desayunar al bar de la Alameda Principal de Málaga, donde esperaba a sus clientes.

Imagen cortesía de la Policía Local de Málaga

Decía que era prestamista informal y que por eso pasaba la mañana encontrándose con personas en la calle o en establecimientos del centro desplazándose arriba y abajo con su motocicleta. Los que se creyeron esta versión ahora ya saben que su negocio real era el de vender papelinas de cocaína a 60 euros cada una.

La mañana en la que lo detuvieron le encontraron dos de esas papelinas en su bolsillo, trece más en la guantera de su moto y 250 euros en billetes.

Solía aparcar en un callejón cercano a la Alameda y siempre llevaba tres o cuatro papelinas encima y cuando se le acababan volvía a la moto, donde tenía más. Los policías del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local recuerdan el momento de la detención perfectamente.

Uno de los que le detuvo fue Manu. Nos dice que para él fue algo impactante: “Cuando ves a una persona de esta edad que hace este tipo de cosas, no te lo esperas”; asegura a VICE. Dice que nunca se ha encontrado con un caso igual.

Imagen cortesía de la Policía Local de Málaga

Otro de los que participaron en el proceso de detención es Benji. Explica que fue un vecino del barrio quien alertó del comportamiento de Paquito. “Nos avisaron de que había un hombre mayor que traficaba con drogas y nos destinaron el caso. Le seguimos y nos dimos cuenta que el testimonio estaba en lo cierto”, cuenta.

“Cuando miramos la edad que tenía el hombre nos quedamos flipando. Habíamos detenido a algún hombre de 60 años, pero nunca antes a uno de 80. No cantaba para nada, no daba el perfil del típico camello, el de un niñato que va de un lado para otro con la moto repartiendo. Por lo visto el hombre se dedicaba a hablar con uno y con otro y a contar chistes de un modo distendido”, narra Benji.

De hecho había estado detenido porque le habían encontrado más de un kilo de cocaína enterrado en una finca. “Se había dedicado a la espeleología, aunque también robaba cosas antiguas”, asegura el policía.



En su chalé de Puerto de la Torre encontraron 93,5 gramos de cocaína en roca, dos balanzas de precisión, un arma de fogueo y otra de caza y una colección de puñales antiguos, además de varias reliquias propias de cualquier anticuario.

Una de las cosas que más les llamó la atención a los policías fue la droga y el dinero que había escondidos por toda la finca en pequeñas cantidades: “retirabas un cuadro y salía una papelina. Era algo increíble, como sacado de una película”. También encontraron material en los agujeros de cómodas antiguas o dentro de ornamentos de decoración.

Imagen cortesía de la Policía Local de Málaga

Benji, nos cuenta cómo el anciano cooperó desde el primer momento con la policía. El policía narra con esmero cómo el señor hacía unas papelinas perfectas en forma de sobrecito con el típico papel de envolver embutido que guardaba en una de las estancias de la casa. “Normalmente la droga la venden en bolsitas de plástico, explica, pero este hombre era bastante peculiar porque la envolvía en el papel del jamón cocido. Encontramos un montón de papelitos ya preparados para ensobrar”, asegura Benji.

Aquel día también detuvieron a su mujer, aunque al final según cuentan, la dejaron en libertad provisional. La magistrada del juzgado de instrucción 14 ordenó el ingreso de prisión solo para él por un delito de salud pública. “Le habrán caído dos años y pico largos”, dice Benji,” ahora ya no sé si estará en tercer grado o qué. Esto de que si eres mayor ya no entras en la cárcel es una leyenda urbana. Si has cometido un delito, tengas la edad que tengas, hay que pagar por él”, asegura.

Lo que sí que está claro es que la detención de Paquito dejó a muchos clientes tirados: “Vendía solo coca y era de muy buena calidad, no la cortaba nada y tenía una clientela fija. Vendía a gente importante, de cierto caché”, explica Benji. Eso explicaría los más de 24 000 euros hallados en su casa en fajos de billetes de 10, 20 y hasta 500 euros escondidos por todas partes.

Según cuentan el hombre podía facturar mil euros o más cada mañana con una quincena de ventas. Los vecinos de la zona no descartan que pueda tener mucho más dinero escondido en algún agujero, quizás esperándole para vivir una vida de lujo cuando salga de la cárcel.

Quizás si sois de la zona y veis a un anciano en motocicleta por el centro de Málaga os estáis cruzando con el camello emérito de España, (en el caso de que esté vivo, cosa que la policía de Málaga no nos lo ha podido confirmar).

