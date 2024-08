Acá están todas las referencias al cine que hacen Los Simpsons

Artículo publicado por VICE Colombia.

Los Simpson lo han hecho todo: referencias a la cultura pop, invitar a cantantes y a actores a hacer parte de sus episodios, predecir el futuro, ser el mejor programa de televisión de los 90 y 2000 y luego irse a pique. En fin.

Una de las cosas que Los Simpsons siempre ha hecho bien es llenar los episodios de referencias a clásicos del cine. Tal vez sin notarlo, muchos nos hemos devorado episodios de la serie sin darnos cuenta de las varias escenas que son réplicas exactas de películas icónicas, como Raiders of the Lost Ark, Citizen Kane, Pulp Fiction o North by Northwest.

Algunas referencias son clarísimas, como cuando salen Los Beatles en un submarino amarillo en la mitad de una alucinación psicodélica de Lisa; otras se cogen por cultura popular incluso sin haber visto la película, como cuando Homero persigue a Flanders con unos palos de golf imitando los brazos metálicos del robot de Terminator 2; otras referencias solo las ven los que han visto las películas de culto con detenimiento, como partes de Lawrence of Arabia o un fragmento en el que Maggie tiene un globo rojo haciendo referencia al corto Le Ballon Rouge.

Una cuenta de YouTube, Onikorp, se ha dedicado a escarbar las primeras 17 temporadas de Los Simpson —incluyendo los especiales de la casita del horror— para encontrar todas las referencias al cine que la serie ha hecho. Hay de todo y están en todas partes, incluso hay referencias a episodios de los Looney Tunes replicadas en episodios de Tomy y Daly.

Aquí le dejamos un par de videos de las dos primeras temporadas, más la lista de YouTube en la que puede encontrar todos los videos con todas las referencias.

Y la lista completa: