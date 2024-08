Se acaba 2017 y esto es lo que necesitas saber sobre el año que empieza

¡Probando, probando!, ¿se nos oye bien? Nos adelantamos a 2018 ofreciéndote, de la mano de J&B, un aperitivo de lo que va a venir el año que viene, para ir abriendo boca.

Si hay algo que se nos da bien hacer a los humanos, es categorizar las cosas. Poner etiquetas. Catalogar. Clasificar. Aunque a veces podemos pecar de simplistas con tanto encasillamiento, normalmente se trata de un mecanismo que nos sirve para entender mejor lo que nos rodea, o eso nos gusta pensar. El mes de diciembre nos trae muchas cosas, y aparte de las luces navideñas (¿o eso es en octubre?), la fluctuación del euro en tu bolsillo, y regalos que no te pegan ni con cola, también es momento de revisar las listas que repasan lo mejor y lo peor del año y lo que vendrá al año que viene. Aunque no vamos a caer en el cliché de los “top 3, 5, 10 o 32”, sí que hemos querido pararnos a pensar en aquello que más se ha visto este año, y así fantasear con lo que pasará en 2018.



Si te dijéramos que los 80, los 70 o los 90 vuelven a ser tendencia, te quedarías igual; esas décadas son “revividas” cada pocos meses como si no las hubiéramos visto ya mil veces. Sin embargo, nuestra apuesta para el 2018 son los años 2000, o los ‘00s, o como quieras llamarlos. Dicen que las cosas vuelven cada veinte años, y ese es posiblemente el tiempo que hemos necesitado para olvidar el trauma de los piercings en el ombligo y los pantalones de cintura baja, y ahora estamos preparados para celebrarlos de nuevo. Algo que apunta a cultura 2000 sin duda alguna es Operación Triunfo. Desde que La 1 vuelve a emitirlo, nos sentimos un poco más jóvenes (o viejos, depende de cada uno). Y si a su regreso le sumas que este año también se ha lanzado con éxito una revisión del Nokia 3310, ya tienes dos pistas de lo que podría pasar en 2018.

Si hablamos de música, en 2017 la palma se la ha llevado una canción en español que empieza por “despa-” y acaba por “-ito” –nos negamos a escribir el título entero–, pero en 2018, y en sintonía con el revival 2000 (véase Aserejé), apostamos por el flamenco. Rosalía es una de las caras que más hemos visto este año, y que con mucho acierto ha devuelto el género a las listas de éxitos, sacándole brillo tras muchos años siendo denostado tanto por el mainstream como por los críticos más sibaritas. El artista de improbable nombre Josele Junior (que ya te presentamos hace tiempo) es otro abanderado de la cultura gitana y la música flamenca, y tras lanzar nuevo trabajo hace nada, se perfila como otro personaje que hará push por esta tendencia.

Por cierto, hablar de música en 2017 y mencionar a Rosalía exige incluir los nombres de otras súper mujeres a las que también hemos bailado sin parar, como Bad Gyal o la Zowi. Hacía mucho tiempo que necesitábamos un toque de honestidad y desfachatez en la música pop nacional, y eso es precisamente lo que ellas están aportando. El feminismo es una de las ideas que más se ha podido palpar en el aire en los últimos doce meses, tanto en movimientos socioculturales como, para bien o para mal, en eslóganes de camisetas para doceañeras. Teniendo en cuenta cómo está el patio (tanto dentro como fuera del país), en 2018 no predecimos, sino que casi casi exigimos, que te actives políticamente y tomes partido por defender aquello en lo que crees.

Pero no solo las mujeres nos hemos empoderado. Este año también ha triunfado la moda sin género y la subversión de roles. Uno de los diseñadores clave del país es Palomo Spain, y su mezcla de referencias folklóricas para el armario de ellos ha dado como resultado a una auténtica revolución de la moda nacional y una puesta en el mapa a nivel internacional. Más allá del aspecto estético, apostamos porque en 2018 la liberación de las etiquetas de género se harán palpables en más y más campos, rompiendo estereotipos de toda clase. Una triunfadora en eso de enviar a la porra las expectativas y los cánones de belleza es Soy Una Pringada, que lo ha petado estos meses (con libro incluido), y cuyo mensaje que chilla “0 fucks given” ha dado una buena lección a vloggers jóvenes pero casposos. Queremos una ración de muchxs más como ella, por favor.

Si hay un colectivo que sabe crear con destreza a partir de rupturas de estereotipos y cortes de digestión políticos, ese es el del arte urbano. Aunque a nivel nacional siempre ha habido nombres que han llamado la atención y que han lanzado mensajes cargados de contenido social, creemos que en 2018 esa tendencia debería despuntar aún más. No hay mensaje más contundente, visible y fresco que el que se lanza en la calle y para la calle, y en el próximo año vamos a necesitar esa creatividad tanto como sea posible para hacer frente a las idas y venidas políticas.

Hablando de raciones, este año han triunfado los vídeos de Facebook de platos de comida totalmente bizarros, extravagantes y estrafalarios. ¿O acaso no has compartido (o te han etiquetado) en un clip sobre un restaurante de Singapur donde venden patatas fritas con sabor a frambuesa en salsa de pistacho color unicornio con servilleta comestible incluida? Lo que disparó la web Tasty y similares hace un par de años está llegando a extremos imprevistos, y por eso creemos que lo que viene es todo lo contrario. En 2018 no te compliques: la simplicidad al poder. No hay nada mejor que el bar de toda la vida para tomarte unas tapas o una buena copa.

Y aquí es donde queríamos llegar: para el año que viene también apostamos por redescubrir los clásicos de toda la vida en cuanto a alcoholes se refiere. El ascenso de los bares tradicionales durante este año, nos lleva sin duda a los tragos con carácter. Si tu abuelo se bebe un copazo de whisky después de cada comida, y lleva haciéndolo durante más de medio siglo, por algo será. Hazle caso. En vez de mezclas rocambolescas y licores tropicales, en 2018 prueba con uno de esos alcoholes que beben en las películas de espías de los 40 y entenderás mejor el concepto de “copazo”. Aunque eso sí, tal y como está pasando en otros países, en cuestión de comida, las tendencias saludables se van a seguir haciendo hueco. ¿Qué nombre le damos a ser vegano siempre excepto cuando te ponen una ración de manchego delante? Si existe eso de “pescetariano”, igual lo podemos llamar “quesetariano”.

Estos dos últimos temas, las bebidas y las comidas, estarán en el 2018 más unidas que nunca. Los restaurantes más avanzados ya han empezado en 2017 a juntarlas rompiendo el tradicional cóctel de aperitivo y después ya la comida. Los platos se maridarán con cócteles específicos más de lo que nunca se ha hecho antes en 2018.

Y del todo a la nada con Instagram. Deja de usar filtros de perros y gatos. Por favor. Simplemente déjalo ir. Igual que el maldito superzoom, cuyo sonido ha superado al de tu tono de despertador en niveles de hate. La fotografía que viene es mucho más sencilla: retrata lo que tienes a tu alrededor, a lo punki, a lo guarro. Nos gusta la estética que tira por lo cotidiano y lo mundano sin adornos, atrás quedaron las fotos hipsters de comida o las colecciones de Pinterest de habitaciones de ensueño.

Parece que lo sepamos todo… Pero en realidad nos quedan unas cuantas preguntas de cara al 2018. ¿Rebelión de los robots? ¿No acabar últimos en Eurovisión? ¿El fin de Cuéntame? Dentro de doce meses hablamos.

