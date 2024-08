Cuando las estrellas de rock estaban en su apogeo en la década de 1970, Elvis Presley podría aparecer en la Casa Blanca, exigir ver a Richard Nixon, y entrar al Despacho Oval usando una camisa con un cuello enorme. Las estrellas de rock eran figuras parecidas a Dios que tenían seguidores de culto. No cometían errores, o al menos, se saldrían con la suya con los errores que habían cometido.

Pero hoy en día, los únicos músicos que quieren conocer al presidente son Kid Rock y Mike Love. Ya no se les ve como héroes o antihéroes; no son iconos que traen

caos a la cultura. Es probable que, después de todos los excesos de las décadas dominantes del rock, los rockstar finalmente hayan muerto.

En su nuevo libro, Uncommon People: The Rise and Fall of The Rock Stars, el crítico de rock del Reino Unido David Hepworth narra el viaje de la estrella de rock como una fuerza en la cultura pop. El veterano periodista musical, que fue anfitrión del legendario programa musical de la BBC Old Gray Whistle Test, cree que el dominio de la estrella del rock en la cultura pop ha terminado. Su libro incluye artistas de 1945 a 1995 y explora lo que cree que aceleró la desaparición de los rockstar.

«A la gente le gusta pensar que ahora el mundo se mueve más rápido que nunca. No creo que eso sea necesariamente cierto», dice Hepworth. «John Lennon conoció a Paul McCarthy en el verano de 1957 y en solo diez años pasaron de ser chicos de 14 años en Liverpool a ser mundialmente famosos. No creo que eso pueda pasar a esa velocidad hoy en día, porque creo que el mundo es muy diferente».

Desde Little Richard y Chuck Berry hasta los Beatles y los Rolling Stones, y de Bob Marley hasta David Bowie, y de los Beastie Boys hasta Guns N ‘Roses, Hepworth abarca todo el espectro. Noisey platicó con él por Skype para hablar sobre las primeras estrellas de rock catapultadas en la conciencia nacional, de lo que llegó a definir el término en los años 70 y 80, y de lo que significa ahora, años después de que el hair metal y el hip-hop rompieran el dominio del rock de ‘n’ roll.

Noisey: ¿Por qué crees que los rockstar ya no existen?

David Hepworth: Creo que las tendencias musicales suelen tener un alcance finito. La era del jazz empezó al final de la Primera Guerra Mundial y terminó a mediados de los años 50. La música country empezó a finales de la década de 1920 y se acabó en los años 60. Eso no quiere decir que ya no haya personas tocando esos tipos de música, pero después se gana mucha reputación. Las guitarras comenzaron con Elvis Presley y se desarrollaron a través de los Beatles y demás, pero prácticamente se detuvieron en los 90. Una de las cosas que me llama la atención es que el aumento de las redes sociales ha hecho que ser una estrella de como yo las solía conocer en los años 70 sea prácticamente imposible.

Creo que si hoy en día las personas se comportaran, como David Bowie o Robert Plant o Jimmy Page se comportaron a principios de los ’70, tendrían grandes dificultades. Estamos viviendo un momento muy delicado y pasarían una gran parte de su tiempo disculpándose por las mismas cosas por las que solíamos idolatrarlos. El mundo ha cambiado los rockstar tuvieron su oportunidad y el hip-hop se hizo cargo. Obviamente ahora estamos en la era del hip-hop, pero este tipo de cosas no duran para siempre. Una de las cosas que más me llama la atención acerca de las estrellas de rock hoy en día es que se usa una especie de metáfora.

La gente habla de políticos rockstar o de chefs rockstar o de jugadores de fútbol rockstar o lo que sea. Le aplican a otras personas las características que le solían aplicar a las estrellas de rock, por ciertas cualidades que asocian con las estrellas de rock –la imprudencia, la sexualidad y una cierta obstinación salvaje– les gusta pensar que eso lo pueden encontrar en otras personas. Esas fueron las virtudes de las estrellas de rock. Creo que la idea de los rockstar comenzó en los años 50, fue más sofisticada en los años 60, se volvió ingeniosa y complicada en los años 70, se hizo muy popular en los 80 y luego las expectativas de una estrella de rock colapsaron a finales de los 80 y 90.

¿Quiénes fueron las primeras estrellas de rock que se catapultaron en la escena mundial?

Son esos tipos de los años 50. Cuando comencé este libro, todavía segua un tipo cualquiera este libro–embargo,a Kim II University ían vivos cuatro de ellos: Chuck Berry y Fats Domino ya no están con nosotros, pero Little Richard y Jerry Lee Lewis todavía están vivos. Sin embargo, la estrella de rock más influyente de todas –una conclusión a la que llegué cuando escribía este libro– fue Buddy Holly. Buddy Holly no se veía como una estrella. Buddy Holly parecía un tipo cualquiera. Buddy Holly escribió sus propias canciones, sobre su propia vida.

Por ejemplo, Paul McCartney y John Lennon, que en ese momento tenían 13 o 14 años en Liverpool lo vieron y pensaron que podían ser como él. Podríamos ser así. Podríamos escribir canciones y tener una banda con nuestros amigos. Creo que Buddy Holly fue la persona que le sirvió como ejemplo a toda esa generación que surgió en los años 60. Gente como Mick Jagger y Bob Dylan fueron influenciados enormemente por Buddy Holly. Siempre quisieron ser como Buddy Holly, que apareció a mediados de los ’50 y cambió todo.

¿Qué definió el término estrella de rock en los años 70 y 80?

Se remonta a Elvis Presley y a Buddy Holly. Fue algo muy auténtico. Era, en su mayoría, un hombre, alguien que tocaba la guitarra, que podía cantar, y que escribía sus propias canciones. Que expresaba sus propios sentimientos. Tenían una especie de independencia con la que nos identificamos y parecía que no obedecían el plan de nadie. Parecían ir por su cuenta sin brújula y se recuperaban a medida que avanzaban. Una gran parte de su atractivo, aunque creo que hoy en día es muy diferente.

Creo que la tecnología y todo eso hace que para las personas sea muy difícil comportarse de esa manera. La idea de una estrella de rock –el término no comenzó a usarse a gran escala hasta la década de 1970, a pesar de que ya existía desde hacía 20 años. Cuando ves a Elvis Presley, era ese tipo de cantante de hillbilly y nadie le decía rockstars a los Beatles en la década de 1960. Eran una banda pop. Yo creo que se empezó a usar a mediados de los 70 y se le adjudicó a personas como Bruce Springsteen. Springsteen es un caso interesante porque se propuso ser una estrella de rock. Sintió que la gente esperaba que él fuera una estrella de rock. Pero esa época no podía durar para siempre. Como viví durante este período, yo sentía que estaba en una buena posición para escribir sobre ese ascenso y descenso, y creo ambos son muy importantes.

De todas las estrellas de rock en tu libro, ¿quiénes fueron los chicos malos por excelencia que optaron por el mantra de live fast, die young que nosotros asociamos con las estrellas de rock?

Creo que muchas de estas personas tienen una autopreservación más larga de lo que crees. Keith Richards se ha estado tambaleando desde 1971, pero todavía sigue aquí. Estos muchachos muchas veces tienen un gen considerable de preservación que los atraviesa. Son rudos. Como ya mencioné, es sorprendente que Little Richard y Jerry Lee Lewis todavía sigan con nosotros, porque si existiera la justicia, no lo estarían. Pero son personas muy, muy rudas que saben cómo aguantar. La estrella de rock más grande que jamás haya visto probablemente no sea alguien que la gente considere una estrella de rock, como Bob Marley. Vi a Bob Marley y los Wailers en Londres en 1975 y ese fue el mejor concierto de rock que he visto en mi vida. Él ha sido el individuo más carismático que he visto en mi vida. Lamentablemente, no vivió para explotar plenamente su legado, pero fue el cáncer en lugar del live fast, die young.

¿Por qué crees que las estrellas de rock son «personas poco comunes»?

Venían de personas comunes, provenían de personas normales. Ese es el punto de las estrellas de rock, que podían ser tus vecinos. Eran camioneros o lo que sea. No salieron de alguna escuela de teatro especializada ni nada por el estilo. Lo que hicieron fue hacerse inusuales. Se hicieron notables. Cuando ves sus historias, te das cuenta de que eran una especie de estrellas casi antes de subir al escenario. Cuando Elvis Presley caminó alrededor de Memphis a la edad de 15 años, se veía raro. La gente lo vio y pensó: ese chico es inusual. Esa fue en gran parte lo que lo convirtió en una estrella cuando comenzó a hacer música. El punto al que quería llegar es que eran versiones inusuales de nosotros.

¿Crees que en la década de 1980, con bandas como Van Halen y Guns N ‘Roses, con su extravagancia y su mal comportamiento mataron lo que consideramos como estrella de rock?

Creo que eventualmente se volvió algo ridículo. Creo que Guns N ‘Roses interpretó el papel de una estrella de rock o una banda de rock para la era del video. Parecían una idea cliché de una banda de rock y eso es lo que se necesitaba en la era de MTV, donde lo más importante es que tuvieras un papel. Se convirtió en una autoparodia, es mi sentir al respecto. También creo que musicalmente no podían hacer mucho de lo que ya se había hecho antes. Es por eso que la música se volvió hip-hop, porque simplemente el hip-hop era un sonido nuevo, una nueva tecnología, una nueva estética, y que resultó ser más satisfactoria para más personas. Creo que es muy difícil entrar a un estudio y grabar un disco con el lenguaje de Led Zeppelin que no se haya hecho en 1972. Creo que es muy difícil de hacer.

