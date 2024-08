Aclaramos seis dudas sobre el uso de drogas que deja el caso Cabrera

Más que esclarecer los hechos, buena parte de la información que ha circulado alrededor de la muerte de María Andrea Cabrera —hija del general retirado del Ejército Fabricio Cabrera Ortiz— ha sido un tenso cruce de versiones. En un lado están el general (r) Cabrera y Jaime Granados, abogado de la víctima, quienes están intentando probar a capa y espada que fue un homicidio y que María Andrea nunca había consumido drogas en su vida; en el otro, sus amigos, algunos de los cuales sostienen versiones en las que presuntamente Maria Andrea podría haber sido una consumidora ocasional.

Este fuego cruzado de versiones deja dudas conceptuales sobre el mundo de las drogas y el consumo de las mismas.

“La muerte ocurrió como consecuencia de una intoxicación exógena por metanfetaminas, por éxtasis, asociado con el consumo moderado de alcohol”, dijo el pasado viernes 9 de febrero Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, cuando dio a conocer los resultados de la necropsia de María Andrea. A raíz de la determinación de su causa de muerte, el titular “Maria Andrea falleció por consumo de éxtasis” o “Hija del general Cabrera murió por mezclar éxtasis y alcohol” (en La FM, Caracol, El Tiempo o Pulzo) se popularizaron la misma semana en la que comenzó la disputa legal alrededor del caso.

Esa disputa aguzó la avalancha noticiosa que se ha encargado de reproducir los prejuicios sobre el consumo de drogas y la falta de rigor con la que muchas veces se habla de este tema en el país, como usar indistintamente palabras como “éxtasis”, “anfetamina”, “pepas” o “metanfetaminas” o desvirtuar inmediatamente las versiones que incluyen un posible consumo voluntario por parte de la víctima.

“Los medios se siguen rajando en cubrimientos sobre temas que involucran drogas. Primero, por el tema de la inmediatez en la cobertura: es un tema de salud pública que sigue siendo cubierto por la sección de justicia, que suele ser muy amarillista. Siguen buscando el culpable en un caso que necesita más análisis”, dice Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), una entidad experta en información sobre consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales desde el enfoque de reducción de riesgos y mitigación de daños. “Por ejemplo: la primera confusión que tuvimos todos es que el vocero de Medicina Legal dijo que era éxtasis y metanfetamina. No sabemos si es entonces éxtasis y MDMA, éxtasis y metanfetamina o las dos mezcladas. Eso marca mucho la diferencia y, hasta ahora, no se sabe”.

Con el despliegue mediático del caso —que aún sigue abierto y cuyos investigadores deberán establecer si, como dice Granados, fue un homicidio por la administración subrepticia de la sustancia o si, como afirman otros testigos, la ingestión fue voluntaria—, quisimos responder a seis dudas en torno al tema de consumo de sustancias psicoactivas que ha despertado el cubrimiento de la muerte de María Andrea.

El equipo de ATS, liderado por Julián Quintero y Vanessa Morris, respondió a las premisas más problemáticas que ha dejado el despliegue noticioso del complejo caso Cabrera.

¿El éxtasis es igual a la anfetamina o metanfetamina?

Medios como el Diario del Huila informaron que “la periodista falleció por consumo de metanfetaminas, éxtasis y una combinación con alcohol”.

ATS: El éxtasis hace parte de la familia de las anfetaminas al igual que la metanfetamina. Sin embargo, el éxtasis y la metanfetamina no son iguales, sus efectos varían considerablemente entre una y otra droga.

El éxtasis es una sustancia empatógena y entactógena: produce euforia, empatía con la persona y el entorno. La metanfetamina, en cambio, es un potente estimulante del sistema nervioso central. Mientras una pastilla de éxtasis tiene entre 80 y 125 mg, una sobredosificación con metanfetamina puede darse entre los 10mg y los 30 mg

¿Hasta qué punto mezclar trago con éxtasis es letal? ¿Y éxtasis, trago y Red-Bull?

Todos los testigos coinciden en que pidieron agua, Red Bulls y unas 8 botellas de aguardiente, según los testimonios entregados a la Fiscalía. Su padre, el general (r) Cabrera, después de conocer los resultados de Medicina Legal, afirmó que María Andrea “tenía solamente 0.8 por ciento de alcohol, eso es trago prácticamente social, pero la reacción que le causó esta droga en el cuerpo la fue descomponiendo poco a poco”.

ATS: La mezcla de éxtasis con alcohol provoca un aumento en la temperatura corporal y deshidratación. Eso puede derivar en lo que se conoce como “golpe de calor”, ocasionando desmayos y náuseas. Pero esto sucede dependiendo de la contextura física de la persona: si es flaco, gordo, si se hidrató con agua o no, si estuvo en un espacio ventilado o estuvo encerrada en un lugar donde a duras penas podía respirar. Son muchos los factores que intervienen en una situación así.

Si a esto le sumas un exceso de bebidas energizantes que estimulan más el cuerpo, es muy probable que el consumo termine en una intoxicación. Se eleva la frecuencia cardíaca y se puede generar un shock en el sistema nervioso produciendo vómito, hemorragias y pérdida de conocimiento, cómo le pasó a María Andrea. Según Medicina Legal fue esta mezcla lo que puso completamente en riesgo su salud.



¿Existe una prueba de Medicinal Legal que pueda determinar que una persona “nunca ha consumido drogas en su vida”? ¿Cuánto dura el éxtasis en el cuerpo? ¿Cuánto el alcohol?

“Ella nunca tuvo problemas con las drogas. Era una mujer de 25 años: sabía lo bueno y lo malo (…) Era una niña estable anímicamente”, declaró el general (r) Caberera en una entrevista en Blu Radio. Jaime Granados, el abogado de la familia de la víctima, afirmó tener cómo probar que María Andrea no consumía drogas y que, en últimas, su muerte fue un homicidio: “Los resultados de Medicina Legal demuestran que no hay ningún historial de consumo de sustancia alucinógena por parte de Andrea. No sólo porque sus padres y su familia la conocían, sino porque el examen forense determinó que no hay rastros de que ella hubiese consumido droga esa noche o días antes”.

ATS: Existen diferentes pruebas para determinar el consumo de sustancias en una persona. Las más comunes son las de sangre y orina, que identifican las trazas de sustancias en el cuerpo. Sin embargo, solo permiten identificar hasta 72 horas dependiendo de la sustancia.

El éxtasis puede durar hasta tres días en el cuerpo y el alcohol hasta cuarenta y ocho horas. La sustancia que más permanece en el cuerpo es la marihuana, hasta una semana.

Sin embargo, estas pruebas no determinan qué sustancias has consumido en toda tu vida. Hay una prueba muy específica que es la del cabello y con ese sí se puede determinar qué sustancias ha consumido la persona en los últimos tres meses o noventa días. No sabemos si esa fue la prueba que le practicó a María Andrea Medicina Legal para determinar que no había consumido nada anteriormente.

¿El éxtasis es un alucinógeno?

“Se encontró metanfetamina, sustancia alucinógena, y esta sustancia, según dice Medicina Legal, estaba alojada en el estómago, en la región gástrica”, explicó el abogado Granados a El Tiempo, diciendo que el éxtasis y la metanfetamina son sustancias alucinógenas.

ATS: El éxtasis no es una sustancia alucinógena. El éxtasis es más una sustancia estimulante que llama a la euforia y la empatía, aunque en algunas ocasiones puede generar leves alucinaciones como, por ejemplo, distorsión visual de los colores y distorsión de los sonidos.

Los medios hablan de pepas y éxtasis pero no de MDMA. ¿Pueden aclararle los términos a nuestra audiencia? ¿Son lo mismo o son diferentes?

ATS: El éxtasis y el MDMA son los mismo. Sin embargo, lo que varía es su presentación (el MDMA es cristal y el éxtasis comprimido) y muchas veces sus adulterantes. Se supone que el MDMA es la presentación más pura, sin embargo es de las más riesgosas porque usualmente al usuario le venden metanfetamina, que también es un cristal, haciéndolo pasar por MDMA. Las pastillas de éxtasis tampoco se salvan, las adulteran con otro tipo de anfetaminas y otras sustancias más riesgosas.



En la trayectoria de Échele Cabeza y ATS, ¿han conocido casos en los que se utilice el éxtasis como una droga de robo o abuso sexual? ¿Tiene sentido que la usen para estos fines?

“Hay depredadores sexuales que buscan echarles cosas a las mujeres en sus tragos”, dijo Cabrera en El Espectador, refiriéndose al informe de Medicina Legal que determinaba que habían hallado éxtasis en su cuerpo que, para el abogado, sería una sustancia para un posible abuso sexual.

ATS: Nunca hemos reportado o conocido algún caso en que se utilice el éxtasis para robar o abusar sexualmente de alguien. Esta no es una sustancia que te haga perder la conciencia ni tampoco la voluntad. No tiene sentido que se use para estos fines, además que esta sustancia tiene un sabor muy amargo, es imposible no percatarse que se está consumiendo la sustancia.