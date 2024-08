Ilustraciones que denuncian el acoso callejero a las mujeres

Si eres mujer, tú, tu hermana, tu madre y tu abuela habréis pasado por una situación de acoso callejero; y si eres hombre, creerás que no, pero tu hermana, tu madre y tu abuela también lo han vivido. Ellas y un 99 por ciento de las mujeres.

Esta es una situación con la que lidiamos a diario en todas partes del mundo, y Debi Hasky, una joven artista de Florida con raíces panameñas que actualmente estudia el Título Superior de Diseño Gráfico en el IED Barcelona Escuela Superior de Diseño, ha sabido dar una respuesta a ello.

Videos by VICE

Y hemos querido hablar con ella para que nos cuente sus experiencias, todo lo relativo a su proceso de creación y cómo su arte ha cambiado su vida.

VICE: Naciste en Florida, tu familia es de Panamá y ahora vives en Barcelona… Después de tantos cambios, ¿has notado diferencias culturales en cuanto al trato que le da la sociedad al acoso callejero?

Debi Hasky: Lo que más he notado es que aquí, en Barcelona, hay muchas más movidas y conversaciones sobre el acoso callejero, donde se entiende que el acoso callejero no es un piropo ni nada positivo.

Crecí con la noción de que el acoso callejero era un piropo, algo positivo y que, aunque por dentro me hacía sentir incomoda, lo debía percibir como un cumplido. Y un día pensé: ¿cómo puede ser algo “positivo” que una persona me pite por la calle desde su coche, o que en un bar me toquen de una manera inapropiada, que me sigan por las calles gritándome cosas mientras voy andando por allí? Entre conversaciones con mis amigas, empecé a entender la gravedad de este problema y a cuántas personas les afecta y por eso aquí me he sorprendido con el impulso en contra del acoso callejero y cuánta conversación hay sobre el tema.

El impulso que te hizo crear estas ilustraciones tan inspiradoras fue algo negativo como es el catcalling (acoso callejero en español). ¿Crees que, dentro de lo malo, estos abusos hacia la mujer últimamente están creando algo positivo como les la sororidad y el empoderamiento para hacerles frente?

Las ilustraciones de mi serie contra el acoso callejero, #CallOutCatCalls, vinieron del mero hecho de que no podía ir a la bodega de la esquina en paz, sin tener que lidiar con hombres diciéndome “piropos”. Es como, “¡Déjame en paz!”. Salieron de un sentimiento al que llamo una triste furia. De que hay veces que me quedo sin palabras, sin maneras de defenderme frente a los hombres que se comportan superiores a mí, y muchos de mis diseños incluyen frases que hubiera querido gritarles.

Es triste que las cosas hayan tenido que llegar a este punto, creo que las mujeres ya estamos hartas de tener que lidiar con estos tipos de abusos. Del acoso callejero, hasta las presiones sociales impuestas en este mundo moderno en el que vivimos, ya estamos cansadas de sentirnos impotentes y silenciadas.

Por eso, pienso que dentro de todo lo feo que ha salido en estos últimos años, ha salido una unión muy bonita de sororidad, apoyo entre mujeres, libertad de sentir que no estás sola en lo que sientes y decir las cosas que nos han estado molestando por tanto tiempo.

Debi Hasky

Dices que te inspiran las mujeres fuertes e independientes de tu familia panameña. Además de estas maravillosas mujeres, ¿encuentras inspiración en gente fuera de tu familia? No solo amigas, artistas de todo tipo. ¿De dónde surgen todos tus diseños? ¿Todos son situaciones a las que te has enfrentado en la vida real o experiencias de amigas?

Mis ilustraciones siempre han salido de experiencias personales, vienen de cómo me siento. El dibujar para mí es como escribir en un diario personal, parte de mi ser. ¡Así que mi inspiración puede venir de todas partes! Letras de música, artistas de tatuajes, conversaciones con amistades o con mi pareja, mis emociones. Por lo tanto, siempre voy descubriendo artistas que me gustan. Algunas de mis favoritas son Ashley Lukashevsky, Andrea Garcia Marquez, Gemma Flack o Carla Fuentes.

¿Cómo te sientes al crear estas ilustraciones, y luego observar que pueden calar en las chicas más jóvenes y ayudarlas a afrontar estas difíciles situaciones?

#CallOutCatCalls me salió por un sentimiento interno de frustración que tenía, la triste furia. Para mí ha sido muy alucinante la atención que han tenido estos dibujos. ¡Nunca me lo esperé! Me alegra un montón pensar que mis ilustraciones pueden ayudar a chicas por todo el mundo e inspirarlas para ser las chicas fuertes que son, que en realidad también es parte de la razón por la que sigo dibujando y compartiendo mis pensamientos.

Servir de inspiración para otras mujeres, como tú haces, es muy edificante pero, ¿te has encontrado experiencias negativas al hacer tu trabajo y compartirlo?

Sí, pero prefiero no darle importancia para no dar poder a las experiencias negativas. Yo seguiré haciendo lo que me dé la gana.

¿Qué objetivo quieres alcanzar con este proyecto?

Esperaba provocar un diálogo sobre la desigualad de género que aún existe, usando el acoso callejero como tema principal.

¿Cómo impactó en tu vida hacer este proyecto?

Esta serie me dio la fuerza para seguir, para ser ilustradora y compartir mis sentimientos con los demás sin miedo. Y saber que estoy ayudando a alguien con el mismo problema al otro lado del mundo me da muchísima felicidad.

Después de la serie #CallOutCatCalls, ¿sobre qué otros temas sueles dibujar?

Gran parte de mi trabajo equilibra la celebración de ser una mujer fuerte e independiente, viviendo con inseguridades y ansiedades. Suelo dibujar cómo me siento en el día a día, tocando temas como la lucha por el amor personal y el reflejo de lo que es ser una mujer hoy.

Y por último, ¿podrías decirme en qué estás trabajando ahora y contarme futuros planes y proyectos artísticos?

Ahora estoy en mi último año de mi carrera, estudiando Diseño Gráfico en el IED Barcelona, creando productos nuevos para mi tienda online y dibujando. Por otra parte, estoy trabajando con otros artistas, colaborando y experimentando en una nueva serie de ilustraciones sobre la imagen femenina en los mitos y leyendas latinoamericanas.

Puedes encontrar el trabajo de Debi en su página de Facebook, su Instagram y su página web.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.