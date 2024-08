Acoso en festivales y conciertos: 8 mujeres nos cuentan sus experiencias

Nos pueden decir feminazis o exageradas, pero no mentimos cuando decimos que situaciones cotidianas, que para los hombres sí llegan a ser normales, para nosotras las mujeres se convierten en escenarios de riesgo en las que podemos ser acosadas, manoseadas y violentadas.



Y los conciertos son una de esas situaciones. Las montoneras, el ruido y el consumo de alcohol y de otras sustancias muchas veces favorecen a los abusadores, quienes aprovechan la fiesta para tocar y acosar a sus compañeras de pista.

Estamos conscientes de esta realidad. Sabemos que la solución no es ni ignorarlo, ni dejar de hablar de este tema. Por eso en VICE entrevistamos a varias chicas asistentes al Festival Estéreo Picnic para saber si las han acosado, qué han hecho para defenderse y qué se les ocurre que pueden hacer si les toca vivir esa situación.

Lean, cuídense entre ustedes y lo más importante de todo: no se queden calladas si llegan a ser vulneradas.

Alejandra, 23 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Sí, en el DJ set de los Chemicals Brothers.



¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?



Fue un tipo detrás de mí que todo el tiempo estuvo intentando cogerme el culo, me pasaba la mano y me la rozaba. Yo le corría la mano pero el man lo volvía a hacer, hasta que me agarró y ahí lo mandé para atrás, lo empujé y le dije que qué putas. Había dos tipos cerca que se alebrestaron, lo mandaron para atrás e hicieron como una barrera para que yo estuviera más adelante. Creo que la estrategia fue decirlo duro y que la gente alrededor se diera cuenta.

¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



Yo creo que hay que ser bullicioso con eso. Que la gente se dé cuenta. No solo por uno, sino porque también hay más gente cerca y si uno intenta hacer algo que no llame la atención, el man deja de tocarme a mí pero coge a otra vieja.

Andrea, 25 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Sí.

¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?



Fue en la fila para un concierto. La gente empezó a moverse y había un man atrás mío que comenzó a aprovecharse de que todo el mundo estaba empujando. Yo me volteé y le pregunté que qué le pasaba, pero esa gente se hace la tonta. Cuando le pregunté hizo como si no le hubiera dicho nada.



¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



Lo más importante es que si te sientes incómoda le digas a la gente, denuncies, y si ves a un policía le avises. Porque si nos quedamos calladas esto va a seguir pasando.

Sara, 23 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Sí, en un Estéreo Picnic.



¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?



Un man, que por lo visto estaba bastante drogado y alcoholizado, empezó a mirarme desde lejos. Yo pensé que de pronto le había gustado mi pelo, que era rosado en esa época. Pero se acercó, empezó a hablarme y me dijo que si parchábamos solo los dos. Yo le dije que no, que yo tenía mi parche. El man se emputó y de la nada me mandó la cara a darme un beso. Yo le quité la cara y me dijo que yo era una rayada. Mientras todo eso pasaba el man seguía consumiendo pepas y guaro.



El tipo se alejó pero cuando empezó el concierto, y todo el mundo se apeñuscó, sentí una presión en la espalda, un bulto que se movía de arriba para abajo. Cuando me volteé vi al man moviéndose como un perro, restregando su pene en mi espalda. Yo lo puteé, estaba súper azarada. Mis amigas me agarraron y nos fuimos para otro lado, pero todo el concierto yo miraba y el man seguía mirándome fijamente como si quisiera meterme el pene por el culo. Horrible.

Luego me lo encontré en otra fiesta y le dije que era un asqueroso, que eso no se le hacía a las mujeres ni a nadie, que debería controlarse con las drogas.



¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



Creo que avisarle a tu parche para que todos vean quién es y que vean que es real. Que haya testigos. De pronto estar mirando e irte con una maleta que no te puedan abrir pero que te puedas poner en la espalda, porque a algunos manes parece que les gusta restregar el pene en las viejas que están en frente. De pronto usar una maleta o algo que te pueda proteger de sus penes violadores.



Daniela, 18 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Sí.



¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?



Un grupo de tipos me empezó a seguir, a chiflarme, a intentar tocarme y a cogerme la cola. Me decían que yo estaba muy buena y cosas como “venga me lo chupa”.

Me tocó salir corriendo y a la primera persona que vi del evento le pedí ayuda para que me protegiera. Me dijo que me quedara ahí y luego llegó una persona de seguridad para acompañarme y llevarme a un lugar lejano.

¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



Difícil porque no depende de ti, depende de ellos. Y más si están en grupo es difícil, lo único que te queda es correr y pedir ayuda porque no tienes nada más que hacer.

Gabriela, 21 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Sí. El pasado Estéreo Picnic, mientras estaba Wiz Khalifa.



¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?



En medio del empujón un man se aprovechó y empezó a agarrarme del suéter. Así estuvo un rato hasta que a lo último me agarró la nalga. Yo volteé pero en esas situaciones todo el mundo se hace el bobo, y ¿uno qué les va a decir? Yo soy bajita y los manes son re grandes. Cuando me agarraron la cola, volteé y le pregunté que qué le pasaba, pero no me contestó nada.



¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



Yo creo que lo mejor es tener amigos hombres al lado, porque si llega a haber alguna confrontación uno de mujer no tiene la misma fuerza. Otra cosa podría ser buscar a los organizadores del evento o a un policía y denunciar, porque si uno deja pasar estas situaciones, van a seguir pasando.

Natalia, 26 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Muchas veces porque generalmente me gusta bailar sola, muy metida en mi cuento. Y casi siempre me doy cuenta de que hay un tipo cerca intentando bailar conmigo. A veces se acercan demasiado e intentan cogerme. Me toca alejarlos y decir que no.



En una de esas ocasiones, ¿has encontrado alguna forma de defenderte?



Una vez estaba bailando con un amigo y un tipo se acercó a bailarme por detrás. Lo empujé un poco y el tipo se puso muy bravo y me preguntó que por qué no quería bailar. Le dije que no quería bailar con nadie y el tipo se me mandó a darme un beso. Lo empujé de nuevo. Creo que le di un puño en la cara y todo.



Creo que los tipos siempre interpretan mal lo de estar bailando sola, creen que las chicas queremos a alguien ahí. Y pues no. A veces uno encuentra gente alrededor que no entiende y que te tildan de exagerada. Eso es muy feo, no encontrar apoyo de la gente alrededor.

¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



Creo que depende mucho del carácter de cada persona, del ánimo y del estado. Si uno está drogada o ebria la respuesta podría no ser tan inmediata. Creo que empujar a la gente o decirle ‘NO’ es bueno si puedes y deseas hacerlo. A veces el mismo baile da a entender que no quieres nada, por ejemplo si mueves las manos o te alejas.



Cuando somos varias personas, y somos más chicas, creo que lo ideal es estar pendientes de todas, bailar en parche. También puede ser pedirle ayuda a los amigos, hacer alguna señal si alguien está incómoda. Y pensar que si vemos a una chica que está siendo acosada, intentar acercarse y alejarla para evitar esa situación.

Zoad , 21 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?



Sí. En el pasado Estéreo Picnic.



¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?



Fui al baño y mi novio se quedó afuera. Mientras me esperaba se hizo amigo de unos gringos. Uno de ellos se perdió y nos quedamos con el otro. El man todo el tiempo estuvo encima de nosotros e intentaba cogerme la cola. Y cuando me daba besos con mi novio él trataba de meter la boca en medio de nosotros. Estaba muy borracho y drogado, no podía ni tenerse.

Yo le dije a mi novio que hiciera algo con él porque ya se estaba pasando. Él le dijo y el man se fue.



¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?



No. Porque si uno está metido entre la multitud, uno qué puede hacer. ¿Gritar? Igual yo creo que la gente no va a hacer nada, todo el mundo está en su video.

Carolina, 19 años

¿Alguna vez te han acosado en un concierto?

No en un concierto pero sí En Baum.

¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna forma de defenderte?

Yo fui al baño, pero cuando entré el baño estaba solo. Aparte no estaban las chicas que normalmente cuidan el baño y detrás de mí entró un man. Me encerré en un baño y empecé a escribirle a mi amiga en el celular. Además yo estaba empepada. El man se quedó afuera y me decía que abriera. Yo empecé a gritar y cuando mi amiga llegó el man se fue.

De verdad sentí que me iban a violar. Después de eso no volví a ir allá.

¿Se te ocurren estrategias para evitar o defenderse del acoso en un concierto?

Avisarle a alguien, porque no falta el man loco que se pone de manilargo. De verdad toca tener mucho cuidado.