Action Bronson es un héroe de película de serie B en el video de “The Chairman’s Intent”

Cuando presentó los planes para su esperado nuevo proyecto, Blue Chips 7000, Action Bronson nos prometió a «U2 en esteroides». Es una bonita idea, incluso si se después se echó para atrás. Tal vez, bajo las condiciones correctas, hubiéramos disfrutado de Bono exhalando, como lo hace Action en el primer sencillo de Blue Chips 7000, «Let Me Breathe«: «It’s too hot, drop the top off the wagon / Lay back, blowing fire like dragon / Man, I’m flying past Saturn / Fuck outta here like I ain’t that savage».

Esta mañana, el originario de Flushing, Queens finalmente confirmó que Blue Chips 7000 sale el 25 de agosto. La noticia llegó junto a su nuevo tema, «The Chairman’s Intent», y un video en honor a las películas de serie B. «I got the soul of an Amazon healer / Better be sure to put them cameras on,» Action rapea. «Turn dreams into real shit / Yeah, I might be sick / Sitting courtside, yeah, I’m likely lit». Todo está cortado con efectos sonoros exagerados con Bronson en peluca rubia esquivando misiles, golpeando a sus enemigos, y haciendo parapente en la ciudad.

Mira el video completo en la parte superior del post.

