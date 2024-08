Esta activista contrata a personas trans en lugares de comida rápida

Este artículo fue publicado originalmente en MUNCHIES Estados Unidos.

La comida rápida quizá no sea la primera industria que venga a la mente si pensamos en la igualdad de género, pero Michaela Mendelsohn quiere cambiar eso. Es una activista transgénero y directora general de Pollo West Corp., la franquicia más grande de El Pollo Loco en California del Sur. En sus seis sucursales de El Pollo Loco en Los Ángeles, 40 de sus empleados se identifican como transgénero y 25 por ciento de ellos han adquirido puestos laborales como gerentes.

Videos by VICE

Michaela Mendelsohn

«Pasé 50 años siendo el típico macho exitoso en los negocios», dice Mendelsohn. «Había hecho tan buen trabajo poniendo ese show, que tardé años en saber quién era esta nueva persona. Y ya no podía eliminarla». La transición no fue fácil, pero una vez que ella y su familia aceptaron su nueva identidad, se dio cuenta de que podía usar su posición en la industria de la comida rápida para ayudar a los demás.



Desde entonces, se ha esforzado mucho por crear oportunidades para la gente de la comunidad trans: fundó una organización sin fines de lucro llamada Trans Can Work que ha ayudado a más de 50 personas trans a conseguir empleo; también trabaja activamente para la California Restaurant Association, luchando para hacer que otras empresas y restaurantes se unan para promover la inclusividad de género. También está trabajando por conseguir la aprobación de una ley en el estado de California para hacer obligatoria la inclusión en todas las empresas.

Jessie

«Trabajando aquí, me siento humana», dice Jessie. Es gerente de El Pollo Loco ubicado en Harvard Heights en Los Ángeles. «He trabajado aquí durante un año y dos meses, y me siento libre». En empleos anteriores, tuvo que enfrentar dificultades como abusos físicos y mentales debido a su identidad de género. Una vez, llegaron a apuñalarla en el trabajo. A pesar de haber pasado por momentos difíciles, no ha permitido que eso la detenga. «Es importante que la comunidad sepa que la gente transgénero puede trabajar en un lugar de trabajo normal y que trabajará duro, siempre y cuando nos enseñen qué hacer».

Angela

Angela es la contratación más reciente de El Pollo Loco y tiene una historia única. «Viví en Oaxaca, México hasta que cumplí los 12 años. Es uno de los pocos lugares en México donde en verdad existen tres géneros. Es normal para nosotros». Tuvo problemas para llegar a Estados Unidos, pero no le gusta pensar sobre ello demasiado. «¡Amo trabajar aquí! Recibo a muchos clientes regulares, porque soy muy amable con todos. Tenemos una comunidad asombrosa aquí y nuestros clientes pueden sentirlo».

A pesar de todo el éxito que las franquicias de Mendelsohn están teniendo, ella misma se da cuenta de que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr la equidad en la industria de la comida rápida. «Las compañías más grandes están comenzando entrenamientos adecuados, pero solo una pequeña parte de sus sucursales son de la empresa», dice. «Necesitan que personas como nosotros vayan y trabajen con sus franquicias. Esperamos convertir este proyecto en un movimiento nacional. Y cualquier cadena es bienvenida a formar parte de él».