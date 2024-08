El actor que hacía de Barney ahora tiene un negocio de sexo tántrico

Una sesión completa con David Joyner, experto en masaje tántrico y sanador espiritual, dura entre tres y cuatro horas y cuesta 350 dólares. Por este precio, las clientas —solo acepta mujeres— pueden recibir un baño ritual, una armonización de los chakras, y un masaje. También incluido en el menú: orgasmos cósmicos y alucinantes.

Todo esto se puede lograr a través de un masaje. Sin embargo, el objetivo de la sesión es liberar totalmente la energía bloqueada de una mujer.

«Cuando el lingam [pene] y el yoni [vagina] se encuentran, hay una cierta energía que no se puede recrear solamente poniendo las manos en el cuerpo», dice Joyner, de cincuenta y cuatro años, cuya presencia espiritual tiende a estar acompañada por una cálida sonrisa; así fue durante las primeras veces que nos vimos para entrevistas. «Incluso a través de un masaje del punto-G, no es la misma energía la que fluye».

Actualmente, sus masajes tántricos se realizan en 30 clientas —o «diosas», como le gusta llamarlas— y desbloquea la energía de entre dos y cuatro mujeres cada semana, dice él. Es un poco diferente a su trabajo de analista de software en Texas Instruments, un cargo que realizó durante seis años y consiguió poco después de graduarse del ITT, el instituto técnico en Indiana. Pero, Joyner dice que su labor actual en el tantra tiene muchas similitudes con un trabajo que tenía entre 1992 y 2001: el de Barney, el querido dinosaurio morado que aparecía en el exitoso programa de niños.

«La energía que traía cuando estaba disfrazado, se basaba en el principio máximo del tantra, que es amor», explica él. «Todo se deriva, crece y evoluciona del amor. Incluso cuando tienes energía emocional bloqueada, la mejor manera de eliminarla es haciéndolo con amor, y remplazarla con el amor divino de dios. El amor cura y te permite seguir creciendo».

Barney, por supuesto, radiaba amor puro y alegre. Era parte de lo que les agradaba a los niños, llenos de inocencia. Es lo que muchos padres, agobiados por la cruda realidad del mundo, encontraban excesivamente empalagoso. Joyner manifestó este amor a través de su interpretación física del exuberante T-Rex (mientras que él hacía la actuación física, era sobre todo el actor Bob West quien se encargaba de la voz del personaje).

«Antes de ponerme el disfraz de Barney, rezaba y pedía a Dios para que dejara su amor divino fluir por mi y por el disfraz para atraer a los niños. Esta energía siempre les interesaba», dice Joyner. «Los niños están más conectados espiritualmente que los adultos. Muchas veces, cuando veo a niños en el supermercado o en cualquier sitio, empiezan a mirarme fijamente. Bromeo y digo, ‘tu sabes quien soy’».

Joyner dice que también usaba su formación en el tantra para mantener su energía durante los días largos en el set, cuando llevaba durante varias horas con el disfraz de 32kg que a dentro podía llegar a alcanzar los 49°C. El tantra le ayudaba a «mantener una abundancia de alegría durance el proceso», dijo él.

Para muchos en Occidente, la palabra «tantra» evoca imágenes de Sting participando de una maratón de sexo de siete horas, pero la práctica tiene sus raíces tanto en el budismo como en el hinduismo, desde hace miles de años y con muchas facetas.

«El tantra es una ciencia espiritual. Su objetivo es liberarnos de la programación inconsciente que no nos permite reconocer la divinidad que hay en nosotros mismos y en todos los seres», dijo Matthias Rose, un educador de tantra certificado por la escuela Source de tantra y fundador de Moksha Tantra en Seattle. El tantra tradicional incluía la sexualidad como una práctica, entre muchas, diseñada para ayudarnos a expandir nuestra conciencia más allá de nuestra realidad ordinaria del ego, dijo Rose. Añade, «si hay corrupción [de la práctica], es producto de la comercialización de los libros, videos y en el fondo los servicios de escorts que empezaron a usar la palabra tantra como una simple abreviatura para ‘sexo con consciencia’. El sexo vende, entonces…..ahí lo tienes.»

«Cuando practicas sexo oral a una mujer, debe ser como si estuvieras dando gracias, bendiciendo la comida que vas a recibir». — David Joyner

La manera en que Joyner habla sobre el tantra hoy en día no ayuda a aclarar ninguna confusión. Es la clase de persona que sale con frases como esta: «Cuando practicas sexo oral a una mujer, debe ser como si estuvieras dando gracias, bendiciendo la comida que vas a recibir. Ningún alimento en el mundo puede compararse con el néctar de la diosa porque el espíritu está involucrado. Antes de que pruebes el néctar de la diosa hay que dar gracias. Me encantaría que las mujeres entendieran el poder de esa energía». En la declaración de misión en su sitio web tantraharmony.com, dice: «Conectando su mente, cuerpo y espíritu como uno, en armonía perfecta. Logrando un estado de conciencia más alto y feliz en tu sexualidad, y en quién eres como ser espiritual».

Para sus clientas, ese «estado de conciencia más alto y feliz» se logra más fácilmente a través del sexo penetrativo e idealmente sin protección, según Joyner. Los condones «bloquean la energía», dice él, y prefiere no usarlos. Joyner muestra sus resultados de exámenes contra ETS a sus potenciales clientas, a quienes les pide revelar si padecen de alguna ETS en un contrato firmado antes de su primera sesión. Estos métodos, según otros entrenadores de tantra, son muy poco ortodoxos.

Kaya Kwan Yin, es un mentor personal de tantra con más de 100 horas de capacitación y con un negocio de tantra de tiempo completo donde se dedica sobre todo a clientes masculinos. Ella dice que la idea de que los condones «bloqueen energía» suena muy «sospechosa» y «ridícula». «El sexo tántrico puede ocurrir con la ropa puesta. En las prácticas contemporáneas, lo que suele verse como penetración entre pene y vagina, se llama con frecuencia una ‘unión completa’. La energía sexual penetra ropa, condones, países y más. No es común tener sexo con clientes en el mundo del tantra», dice Yin por Skype desde su casa en Tokio.

Sin embargo, Joyner tiene mucha fe en sus métodos. «Una vez que el lingam está a dentro del yoni, hay una técnica, en la que ni siquiera te mueves. Están armonizando espiritualmente y conscientemente mirándose a los ojos y sintiendo la energía que está brotando. Esto es energía elevándose». Esto va más allá del aspecto físico, dice Joyner, y más hacía lo espiritual. «Muchas mujeres no han tenido sexo espiritual».

«Estoy muy en desacuerdo con esto», dice Rose. «No puedo decir que no haya espacio para el coito; hace parte de las herramientas tántricas, pero casi nunca es necesario en la relación entre cliente/practicante y mucho menos en propósitos de curación». Rose continua diciendo que en términos de energía, se puede lograr todo lo que un cliente necesita con las manos. Para alinear chakras, ni siquiera necesitas tocar. Es necesario tocar para liberar el trauma que el cuerpo tiene, pero es mejor tocar con las manos porque «la energía de nuestras corazones está en nuestras manos», dice Rose. «Más allá de eso, hay riesgo de causar trauma, usando la penetración».

Kimberly Resnick Anderson, una sexóloga y profesora de psiquiatría en la escuela de medicina en UCLA, dice que está a favor de que la gente disfrute de sus experiencias sexuales, pero comparte las mismas preocupaciones que Rose, sobre el hecho que Joyner práctica penetración con sus clientas; sobre todo sin protección.

«Hasta las estrellas del porno usan condones en California», dice ella. «Es la ley. Para él, no usar condones es médicamente inmoral e irresponsable. Esto es indignante y lejos de estándares de atención».

Joyner comenzó su práctica actual en 2004, y encuentra clientas por medio de distintas maneras, desde el voz a voz, hasta convirtiendo a las mujeres que ha conocido en Tinder en creyentes. Trata a sus clientes en sus casas por todo LA y a través del estado. Su sitio web tiene varios «testimonios de diosas», cada uno más alucinante que el anterior, elogiando los beneficios que trae una sesión. Joyner explica que si nota que una clienta no está lista o preparada para tener una experiencia espiritual, o si solamente está buscando placer no les ofrece sus servicios.

Una clienta, Lisa de cincuenta años, quien como al resto de clientas de Joyner le gustaría usar un pseudónimo para mantener su privacidad, dijo por teléfono que conoció a Joyner por Tinder. Tuvo sexo con él en aproximadamente la tercera cita y lo describió como «un despertar espiritual». Ahora lleva tres años siendo clienta de Joyner. Ella dice que le tomó unas cuantas sesiones antes de sentirse lo suficientemente cómoda con Joyner como para tener sexo. «No sentía que tuviera que tener una sesión completa para poder hacerlo, pero a veces pensaba que, tal vez sí», dice. Lisa le ha insistido un par de veces a Joyner para que use condón cuando tienen sexo.

Otra clienta, Indigo, de 53 años, es enfermera. Ella pasa su vida cuidando a los demás, dijo por teléfono, y considera sus sesiones con Joyner como un momento para enfocarse en sí misma. «No lo hicimos la primera vez porque él pudo sentir que yo lo estaba dudando», dice ella. «Pero después de las primeras sesiones, empecé a relajarme».

David Joyner cuando era Barney. (Foto por Barbara Laing/The LIFE Images Collection/Getty Images)

Joyner nos puso en contacto con tres clientas, y ninguna dijo que se sentía presionada o forzada para tener sexo con Joyner, quien niega categóricamente haberlo hecho. Joyner no tiene denuncias de acoso sexual o coacción contra él en Los Angeles, según un comunicado del departamento de la policía en Los Angeles.



Sin embargo, es díficil de reconciliar sus métodos debido a la dinámica de poder que existe entre practicante y clienta, sanador y alumno. Laura Palumbo es la directora de comunicaciones en el Centro Nacional de Información de Violencia Sexual. Ella dice que en una sesión de tantra como la de Joyner, que incluye sexo, se puede volver confuso el concepto de sexo consensual. «En una situación como esa, uno no debe asumir una posición negativa frente al sexo», contó Palumbo a VICE por teléfono. «Pero si vamos un poco más profundo, pareciera que que las dinámicas aquí vuelven la situación más compleja a pesar de que son adultos que consienten [el sexo]».

«Hay que considerar que un individuo está usando su notoriedad para presionar u obligar a alguien a tener relaciones sexuales con las que normalmente no se sentiría cómodo,» agrega Palumbo. «Además, el hecho de que hay un elemento espiritual vuelve la situación aún más complicada, porque el acto ha sido influenciado por el deseo de la clienta de cumplir con los requisitos espirituales; sobre todo, si el individuo está buscando consejos y dirección, no están en igualdad de condiciones».

También puede ser ilegal. En el estado de California, un masaje con la intención de excitación es considerado como captación sexual. Para protegerse, dijo que un amigo en la policía le ayudó a escribir un contrato que sus clientas firman, asegurando que ni son de las autoridades o parte de un operativo encubierto». Explica que la primera sesión es gratis, y, sin el intercambio de dinero, la sesión es considerada legal. Esto, sostiene él, es su laguna jurídica.

David Joyner hoy. Foto: David Joyner

Pero, según Jonathan Kelman un abogado defensor californiano, no es legal. El hecho de que Joyner cobre para las reuniones subsiguientes significa que si una clienta presentó una denuncia Joyner corre el riesgo de estar acusado de prostitución, si dicha sesión incluye penetración o un masaje con la intención de excitación, explica Kelman. «Legalmente no puedes tener sexo con alguien a cambio de dinero», dice Kelman. «Si tengo un cliente que es detenido por intercambiar una Big Mac por sexo, eso es, por definición, prostitución».



«Si yo tuviera sexo con un paciente, sería criminal, y yo estaría procesado y perdería mi licencia», explica Anderson como un punto de comparación.

«No todas mis sesiones incluyen sexo o ‘intimidad espiritual’. Es solamente en sesiones completas, cuando alguien está listo para alcanzar otros niveles de energía sexual», dice Joyner. «Porque en ese momento es que se entiende que cuando el lingam y yoni se conectan, ocurre una conexión espiritual que no es placer físico. No se trata de sexo ni de obligar a alguien a tener sexo. Se trata de liberar energía bloqueada».

Joyner descubrió el tantra y la sexualidad espiritual en los ochenta, a la edad de veinte, cuando se estaba formando en masaje sueco. Lo hacía para ganar dinero adicional cuando estudiaba en ITT. Empezó a conectar ambas cosas, cuando sus clientes empezaron a decirle que su toque las excitaba, según él.

Profundizó en sus estudios, y compartió abiertamente su amor por el tantra hasta que le pidieron que lo detuviera cuando lo escogieron para el paper de Barney en el noventa y uno. Según Joyner, los abogados del programa le contaron que no podía seguir enseñando, practicando, o hablando del tantra mientras que estuviera contratado para desempeñar el papel de Barney. Le contaron que era una demanda penal inevitable. Sin embargo, practicaba en secreto y durante una década solo confesó su devoción al tantra a algunos miembros del equipo. Supuestamente todos los que trabajaban ahí podían sentir su energía, «Sabían que era espiritual, y que practicaba meditación».

El escritor principal de la franquicia de Barney entre 1992 – 2005, Stephen White, dijo que se enteró de la vida tántrica de Joyner hace unos años. Tiene sentido para él: «Yo sabía que David era un hombre muy espiritual, un hombre muy positivo, irradiaba energía», dijo. » Su compañía era muy positiva».



«Cuando me enteré del nivel de detalle que involucraba el tantra, quedé sorprendido», sigue White. «Pensé que era una transición interesante para Barney. Sigue con el amor empalagoso, pero de manera diferente. No lo juzgo, pero no conocía ese lado de David».

«David era excéntrico y maravilloso, le interesaban muchas cosas de las que yo no estaba al tanto debido a mi edad en la época», dice Leah Montes, ahora de 39. Ella interpretó a «Luci» en Barney & Friends durante gran parte del tiempo en el que Joyner estuvo disfrazado. «Era un hombre, normal, divertido, feliz y con mucha energía».

Joyner dice que quiere difundir el mensaje del tantra y el poder de la energía del la diosa. Lo hace ahora siendo especialista en masajes. Durante una década, lo hacía a través de las pantallas de television en toda la nación, disfrazado de dinosaurio. Él considera que hay similitudes entre los dos.

«Yo siempre he dicho que nunca fue por coincidencia, yo estaba destinado a interpretar este personaje», dice él. «Porque muchos de los elementos de Barney fueron, al mismo tiempo, muchas de las cosas que estaba entrenando en el tantra».

