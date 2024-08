Actores disfrazados de Panteras Negras en protesta en Atlanta ofrecieron disculpas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La semana pasada, un grupo de hombres armados y una mujer, vestidos con ropa negra, chalecos antibalas y con lo que parecía ser rifles AR-15, aparecieron en las protestas de Black Lives Matter en Georgia. Algunos miembros del grupo llevaban boinas con supuestos símbolos del movimiento de las Panteras Negras, y entre ellos también se encontraba un hombre blanco vestido con el mismo uniforme.

“Solo quiero que todos los que están aquí sepan que somos las Nuevas Panteras Negras”, dijo la única mujer del grupo a través de un megáfono en una de las protestas en Decatur.

“Estamos aquí como una representación visual de la igualdad”, continuó, “ustedes tienen el derecho a portar armas. No necesitan una licencia para llevar un rifle. Necesitan una licencia para una pistola. Cuando representamos nuestros derechos, las personas lo ven y lo entienden”.

Días después, el grupo reapareció misteriosamente portando armas en una marcha BLM de Atlanta, excepto que ahora afirmaba ser un grupo nuevo: Capítulo de Atlanta de las Panteras Negras Revolucionarias. En las publicaciones de Facebook del martes, el líder real del Nuevo Partido de las Panteras Negras, Hashim Nzinga, denunció a las Panteras Negras falsas como un “grupo liderado por el FBI” y aclaró que su organización, bajo ninguna circunstancia, cuenta con miembros blancos. (Por su parte, el Nuevo Partido de las Panteras Negras ha sido condenado por las Panteras Negras originales, y el Southern Poverty Law Center los ha catalogado como un grupo de odio).

Las imágenes y el video del grupo se volvieron virales en Twitter y circularon en los tabloides. En un hilo que se volvió viral, un usuario sugirió que estas personas eran actores, con evidencia convincente que señaló que los parches que el grupo portaba no eran insignias de las Panteras Negras, sino de la 66a División de Infantería.

VICE ha confirmado que al menos dos de estas personas son actores de cine y televisión, radicados en Atlanta. Al explicar por qué estaban en la protesta y vestían los atuendos que llevaban puestos, dijeron que en realidad no están afiliados a ningún movimiento oficial de las Panteras Negras, pero, como casi todas las personas en las protestas, se preocupan profundamente por el movimiento Black Lives Matter y la lucha por la justicia racial después del asesinato de George Floyd a manos de la policía.

La noticia de que los miembros del grupo son actores también fue reportada y confirmada por The Atlanta Journal Constitution. VICE verificó la noticia de manera independiente y habló con otro miembro del grupo para obtener más detalles.

El único hombre blanco del grupo, Michael Pierino Miller, cuyos créditos en IMDB incluyen papeles en cortometrajes y una aparición como extra sin crédito en Avengers: End Game, publicó una historia de Instagram promocionando a las “Panteras Negras Revolucionarias”. Pero cuando VICE le preguntó en qué consistía exactamente la agrupación, volvió privado su perfil y le contó a VICE que todo había sido un malentendido.

“No estamos afiliados a las PANTERAS negras originales ni a las ‘Las Nuevas PANTERAS Negras’”, dijo en un mensaje de Instagram a VICE. “Me uní a mis hermanos el primer día de las protestas y con gusto recibí y vestí lo que me dieron”, agregó, aunque no dijo quién le había entregado el atuendo. Pierino Miller no parecía haber portado un arma en ninguna de las fotos y dejó en claro que “nadie recibió dinero” por usar los trajes de imitación de las Panteras Negras o asistir a las protestas.

Pierino Miller puso a VICE en contacto con Spiike G, un actor, escritor, doble de acción, camarógrafo y director, quien estuvo en ambas protestas portando el uniforme de las Panteras Negras. Las publicaciones en su cuenta muestran que subió episodios de una serie de acción ficticia llamada Justice, “sobre un vigilante afroamericano que enfrenta la brutalidad policial y la injusticia en la comunidad negra. Todos sabemos que los policías cometen asesinatos con impunidad, pero no en Freedom City. En Freedom City tienen que vérselas con Justice”.

Hasta hace poco, en su cuenta de Instagram, Spiike había publicado videos e imágenes de sí mismo con Pierino Miller y otros, en las protestas de Decatur y Atlanta, pero dichas imágenes fueron eliminadas. Luego emitió un mea culpa desde su cuenta, en el que citó su activismo en la comunidad negra que se remonta al asesinato de Trayvon Martin en 2012 y dijo que no es una Pantera Negra.

“Pido disculpas a los miembros originales del Nuevo Partido de las Panteras Negras por usar imágenes de las Panteras Negras y a mi gente por hacerlo de manera incorrecta”, dijo en un comentario en una publicación de Instagram. “Queríamos hacer valer las ideas y puntos de vista como los miembros originales, así que nos vestimos de Panteras Negras. En pocas palabras, amamos a nuestra comunidad negra y queremos proteger a nuestra gente”.

Cuando VICE contactó a Spiike, dijo que prefería hacer una entrevista en video y luego dejó de responder a las varias preguntas sobre el Capítulo de Atlanta de las Panteras Negras Revolucionarias, pero dijo a AJC que consiguió los uniformes en una tienda de segunda mano del ejército.

Dijo que “quería ser un símbolo de esperanza” para los manifestantes. “No fue por diversión ni nada parecido”.