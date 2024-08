Cuánto dinero se gana haciendo porno

En 2014, la industria mundial del porno generó 87 000 millones de euros, y Estados Unidos fue el mercado más rentable. Sin embargo, las cifras no están tan claras cuando hablamos del sueldo medio de los actores y actrices de este género. El pasado agosto, la estrella Mia Khalifa —una de las más famosas de los últimos años— concedió una entrevista que dio mucho que hablar en internet, sobre todo porque en ella dijo que, a lo largo de toda su trayectoria como actriz porno, ganó en total menos de 11 000 euros. Hace poco, el actor italiano Max Felicitas dijo en un programa de radio que ganaba 15 000 euros al mes. Por un lado, se ha producido una proliferación de sitios porno que sacan provecho de los beneficios de los actores; por otro lado, las redes sociales han permitido a las estrellas crear una base de seguidores, producir su propio contenido y desarrollar su trabajo de forma independiente.



Para llegar al fondo de la cuestión, contacté con cuatro estrellas del porno italianas cuyas carreras reflejan diversos perfiles profesionales en el sector: algunas han trabajado en Estados Unidos, otras en el mercado europeo y una lleva ejerciendo la profesión desde la década de 1990 (la que, al parecer, fue la época dorada del porno). Si te estabas planteando dejar tu curro en la oficina para pasarte al porno, lee esto primero.

Foto cortesía de Valentina Nappi

VALENTINA NAPPI

VICE: Hola, Valentina. ¿Crees que la gente tiene una idea equivocada sobre lo que cobráis las estrellas del porno?

Valentina Nappi: Tú piénsalo: ¿cuánta gente paga para ver porno en internet? La mayoría no paga nada, por lo que el presupuesto de producción suele ser más bien bajo. Es absurdo pensar que quienes nos dedicamos a esto somos ricos. Quizá esta idea equivocada se deba a un tema de visibilidad: seguramente seamos las figuras públicas peor pagadas teniendo en cuenta nuestra popularidad. Yo tengo 1,5 millones de seguidores en Instagram, pero mis ingresos no son ni de lejos los de una influencer con las mismas cifras de público.

¿Me puedes explicar cómo funcionan los honorarios en Estados Unidos?

Hoy día, te pagan por escena. Es muy raro que te hagan un contrato exclusivo y tu tarifa depende de muchos factores, como lo famosa que seas, el tipo de escena que vas a grabar, etc. Por una escena lésbica cobras menos que por una de penetración, y las escenas con sexo anal se pagan mejor. Cuando fui a Estados Unidos ya era bastante conocida, por lo que mi tarifa inicial era más alta que la que hubiera tenido si empezara de cero. Ganaba 1070 euros por cada escena hetero normal.

¿Cuántas escenas puedes llegar a hacer en un mes?

Cuando más encargos tienes es entre los 22 y los 26 años. Durante ese periodo, puedes llegar a hacer unas 100 escenas al año.

¿Qué gastos debes deducir?

Los impuestos y luego entre un 10 y un 15 por ciento que se queda la agencia. Y el alojamiento. Los Ángeles es una ciudad muy cara en la que un piso normalito puede costarte 3500 euros al mes más gastos. También hay que calcular las pruebas de ITS, que por lo general tienes que pagarte tú. Las rápidas cuestan unos 180 euros, y te tienes que hacer una cada dos semanas para trabajar.

¿Qué consejos darías a alguien que está empezando?

Que primero consiga una base de seguidores en redes sociales y suba vídeos de producción propia a las principales plataformas. Internet ha hecho mucho daño a las principales fuentes de ingresos de la industria, pero permite a actores y actrices darse a conocer y ganar dinero con su propio contenido. Es un poco como en YouTube: tengo mi propio sitio y mis canales en Pornhub. Grabo escenas amateur con socios y luego compartimos los derechos. A la larga, es la mejor forma de ganar dinero.

Foto cortesía de Luca Ferrero

LUCA FERRERO

VICE: ¿Con qué expectativas económicas empezaste a trabajar en el porno?

Luca Ferrero: Cuando empecé no tenía expectativas, lo hice por diversión. Yo ya tenía otro trabajo bastante importante. En el mercado europeo, los principiantes no ganan mucho. Como mucho te reembolsan los gastos. Hay gente que incluso paga sus grabaciones con tal de tener visibilidad.

¿Cuánto gana un actor profesional en Europa?

Las tarifas de los actores rara vez superan los 500 euros por escena, por lo general incluso menos. Si eres un actor consagrado, puedes pedir más, pero el problema del mercado europeo es que hay saturación de actores dispuestos a cobrar una miseria por su trabajo. Muchos jóvenes tienen que dejarlo porque no les resulta rentable. Las productoras que pagan bien no suelen contratar a actores nuevos. Por muy grande que tenga el pene uno nuevo, como haya un riesgo mínimo de que no pueda actuar en plató, cogerán a alguien con más experiencia.

¿Es verdad que el porno es uno de los pocos sectores en los que se da una brecha salarial inversa?

Sí, pero solo en parte. Las actrices cobran más por escena y por según qué prácticas, como el sexo anal o la doble penetración, que se pagan aparte, pero su carrera es más breve. Si es bueno, un actor puede trabajar mucho más tiempo. El secreto para vivir del porno es diversificar: no es realista pensar que vas a poder vivir de esto toda tu vida. Tiene que haber autoproducción, puedes hacer tus pinitos en la dirección o la producción. Tienes que ser listo.

Foto cortesía de Martina Smeraldi

MARTINA SMERALDI

VICE: Hola, Martina. Eres la nueva promesa del porno italiano. ¿Cuánto pensabas que ibas a ganar antes de empezar?

Martina Smeraldi: En el porno pagan menos de lo que la gente cree. Yo lo hago porque me gusta y me hace feliz. Para mí eso es más importante que el aspecto económico.

¿Cómo conseguiste la fama?

Me puse en contacto con un actor al que seguía, Max Felicitas, y empezamos a grabar juntos. El resto más o menos vino solo. Logré tener más visibilidad y contactaron conmigo otros productores, como Rocco Siffredi y los productores de Kake Taxi [un sitio web de reality porn con escenas en los asientos traseros de un taxi]. Hasta ahora, he grabado unas 20 escenas.

Como actriz emergente, ¿te has planteado producir tus propios vídeos?

La verdad es que no. Estoy al principio de mi carrera y prefiero trabajar para otras productoras. Más adelante me gustaría montar mi propio sitio web y monetizar mis vídeos.

¿Qué consejo darías a alguien que quiere empezar en el porno?

Que contacten solo con profesionales que lleven un tiempo en el sector y no tengan segundas intenciones y les pidan ayuda. Eso fue lo que hice yo y me va bien.

Franco Roccaforte con Apolonia Lapiedra. Foto per gentile concessione dell’intervistato.

FRANCO ROCCAFORTE

VICE: Hola, Franco. Eres todo un veterano, empezaste en esto en 1989. ¿Cómo ha cambiado la industria?

Franco Roccaforte: Ha pegado un cambio radical y no solo debido a internet. A finales de los 80, cuando empecé, lo difícil era abrirse paso, pero una vez comenzabas a grabar, ya estabas dentro. Trabajabas para grandes productoras con actores famosos y viajabas por el mundo. La viagra marcó la primera crisis económica para los actores porno porque, de repente, cientos de aspirantes que antes eran incapaces de actuar delante de la cámara ahora podían hacerlo, y las tarifas cayeron en picado.

¿Cuánto ganabas en los 90?

Mucho. Si formabas parte del pequeño círculo de actores capaces de practicar sexo durante horas delante de las cámaras, las productoras querían contratarte porque eras fiable. Podías llegar a ganar el equivalente de 15 000 euros al mes, o incluso más si estabas en el apogeo de tu carrera.

Y ahora, ¿cuánto ganas por escena?

Nunca bajo de los 1000 euros, pero muy pocas productoras se pueden permitir pagar esa tarifa en Europa. Tengo mi propia empresa y casi todo lo grabo yo mismo.

¿Cuál es el secreto para tener una trayectoria tan larga?

La capacidad de reinventarte. La industria del porno cambia a gran velocidad: los géneros, los estilos, las fuentes de ingreso… Hoy, por ejemplo, las redes sociales han sustituido a las grandes productoras. Actualmente la mejor forma de trabajar en este sector es encargándote tú mismo de promocionarte.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Italia.